Občanka vám stačit nebude a přibalte roušky. Turecko ale nemá konkurenci v poměru cena-výkon

Také u kanceláří Fischer a Exim Tours soupeří o první příčku s Řeckem. A v „top 3“ je rovněž u CK Alexandria. „Je vidět, že část zákazníků čekala na zjednodušení cestování do Turecka. Jakmile bylo oznámeno, že se od 1. června ruší všechna covidová opatření, již silné letošní prodeje ještě vzrostly,“ uvedl Petr Šatný, mluvčí CK Alexandria.

Nejčastěji se prodávají čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive blízko pláže, dětskými kluby a aktivitami. Dají se pořídit levně. Například u Čedoku se průměrná cena s all inclusive pohybuje kolem 15 tisíc. A právě to je důvod obliby země.