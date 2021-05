Ve Vietnamu řádí čtvrtá vlna koronaviru. Skoro vše je zavřené a ohniska nákazy v izolaci, říká Češka

Daniela Podolková žije s manželem a dětmi ve Vietnamu skoro dva roky. Učí němčinu na tamní německé škole a pracuje na dálku jako konzultantka pro české podnikatele ve službách. Pravidelně ji můžete slyšet na nové sociální síti Clubhouse, kde moderuje rozhovory s podnikately, marketéry a úspěšnými ženami. „Když nás loni v létě odvezli do státní karantény, tak jsme za pobyt ani testy neplatili. Následné testování ve čtrnáctidenní povinné karanténě bylo také zdarma – celkem nás testovali čtyřikrát. Pobyt v karanténě v hotelu se ale platí,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Vietnamu vypadá a jaká opatření zde platí?

Ve Vietnamu aktuálně probíhá čtvrtá vlna koronaviru, která vypukla před dvěma týdny na severu v okolí Hanoje. Všechna místa a oblasti, kde se koronavirus objevil, jsou v přísné izolaci a stát nařídil v celém Vietnamu zavřít všechny školy a dále bary, karaoke, diskotéky a další „nepodstatné“ služby, jak tady nazývají třeba masáže. Jistá omezení platí i pro restaurace, které nesmí být zaplněny do maximální kapacity. Ven ale chodit s maskou můžeme, jsou otevřené obchody, veřejné herny pro děti i bazény. U nás na jihu v Ho Chi Minově Městě se tento týden objevil první pozitivní případ, takže si myslím, že se školy až do začátku prázdnin už neotevřou.

Vietnam se jinak stále řadí k zemím, kterým se daří úspěšně bojovat s epidemií koronaviru. Co mě fascinuje, je vietnamský systém sledování kontaktů s nakaženými. Jednotlivé kontakty se dělí na pěti kategorií, které se označují F0 až F4/5. Jako F0 jsou označováni ti, kteří se nakazí covidem. Všichni, kdo přijdou do kontaktu s F0, spadají do kategorie F1. F2 jsou potom ti, kteří se setkali s F1 atd. F0 s pozitivním testem na covid se léčí v „covidových“ nemocnicích nebo na speciálních odděleních, F1 jsou posílány do státem zřízených karantén a od F2 jsou lidé v domácí karanténě. Všechny Fka se musí dostavit k povinnému testování, které je v tuto chvíli zdarma a testuje se minimálně dvakrát.



Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Vietnamci jsou zvyklí nosit masky, i když se teplota vyšplhá ke 38 stupňům. Pro představu pokuta při porušení nařízení nosit masku na veřejnosti činí v přepočtu mezi tisíci až třemi tisíci korunami a policie nošení masek namátkově kontroluje. Já osobně s nošením masky problém nemám a vnímám to také jako respekt a ohleduplnost k druhým.

Oblasti nebo místa, která jsou kvůli covidu uzavřená, kontroluje policie nebo armáda a tam si myslím, že lidé dodržují vše, jak je nařízeno. Stejně tak jako u F1, které jsou státem automaticky posílány do karantény. Skutečnou vietnamskou karanténu jsem zažila na vlastní kůži loni v srpnu, kdy nás i s malými dětmi odvezli do speciálního zařízení s ostrahou a s mřížemi na oknech a ve dveřích. F1 jsme se stali proto, že jsme při návratu z dovolené ve Vietnamu seděli v letadle jednu řadu za paní, kterou dva dny po příletu otestovali pozitivně na covid. Naštěstí to dopadlo dobře a jak my, tak všichni ostatní spolucestující z letadla měli po dvou týdnech v karanténě negativní testy a mohli jsme se vrátit v pořádku domů, kde jsme však ještě museli být další dva týdny v domácí karanténě. Celkem jsme se tedy izolovali skoro měsíc.

Převoz do karantény jinak probíhal tak, že nám zavolali, ať se sbalíme, že si pro nás přijedou. Asi si umíte představit tu zděšení, které jsme prožívali, ale neměli jsme na výběr. Naše státem zřízená karanténa byla v budově bývalé vietnamské školy asi 20 minut od místa našeho bytu. Pokoj jsme měli docela prostorný, ale protože to byla bývala škola, nebyla tam třeba koupelna, jen toaleta s bidetovou sprškou a studenou vodou. Byl to náš první intenzivní zážitek se skutečným Vietnamem, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Unavení určitě jsme. Asi nejvíc se nás teď týká to, že děti mají zase online výuku, jsou zavřená fitka a tělocvičny a v našem ubytování také vnitřní herny. Minulý týden byly na pár dní zavřené i venkovní bazény, ale ty už znovu otevřeli. Celkově je na tom Vietnam ale docela dobře a kromě opravdu krušných čtyř měsíců loni na jaře, měsíce a půl od srpna do poloviny září a náběhu třetí vlny letos v únoru, je situace v mezidobí poměrně přehledná a bez větších omezení.

Ke stabilizované situaci v zemi přispělo hlavně to, že Vietnam už loni v březnu postupně zakázal přílety ze všech oblastí s covidem a poté veškeré mezinárodní lety. Od dubna 2020 se tak do země nedostanou žádní turisté a přiletět mohou pouze diplomaté a lidé na základě povolení – například zahraniční učitelé nebo vysoce kvalifikovaní zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci.

Lidovky.cz: Jak se ve Vietnamu staví k vakcíně proti koronaviru a kolik lidí je naočkovaných?

Ve Vietnamu se od března letošního roku očkuje vakcínou AstraZeneca. Podle statistik dostupných na internetu bylo v zemi podáno na 1,01 milionu dávek a plně naočkovaných bylo podle včerejších údajů 28 852 lidí. Očkovaní jsou prioritně zdravotníci, armáda, učitelé, diplomaté a lidé starší 65 let.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci ve Vietnamu a v Česku?

Vietnam by musel člověk zažít, aby dokázal situaci jako Evropan posoudit. V zemi žije přes 97 milionu lidí a od začátku vypuknutí koronavirové epidemie se uvádí na 4 700 nakažených, což je ve srovnání s celosvětovými údaji velmi nízké číslo. Díky naší zkušenosti z vietnamského karanténního zařízení ale můžu říct, že to není jen tak samo sebou. Určitě pomohly zkušenosti s epidemií SARS před osmnácti lety, možná hraje svoji roli teplé počasí, ale hlavně je důležité, že místní vláda velmi rychle reaguje a dle aktuálního vývoje zavádí rychlá a funkční vládní opatření.

Co se týče Česka, jsem moc ráda, že se nyní situace zlepšuje a přichází uvolnění. Moji rodiče už dostali první dávku vakcíny Pfizer a naočkovaný je také můj bratr a švagrová, kteří pracují ve zdravotnictví. Trvá to celé už moc dlouho, ale věřím, že očkování zabere a ke zlepšení nálady v Česku pomůže i teplejší počasí a léto.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Od loňského září učím na částečný úvazek v místní německé škole a při současné online výuce mám to štěstí, že můžu být doma s dětmi. Věnuji se moderování na nové sociální síti Clubhouse, takže práce mám hodně. A o víkendu zatím můžeme normálně ven, do bazénu nebo do restaurace. Tomu, že jsou zavřené školy, ale děti můžou vyrazit do veřejné herny, sice nerozumím, ale jsem ráda, že není zavřené úplně všechno.

Snídaně ve vietnamské karanténě

Lidovky.cz: Jak probíhá online výuka?

Náš osmiletý syn je ve druhé třídě a má denně čtyři až pět půlhodinových bloků, kdy se připojují přes Google Meet. Kromě angličtiny, matematiky a vietnamštiny pracují také na společném projektu, ke kterému si musí hodně věcí vyhledávat na internetu. Syn si vybral projekt na záchranu ohrožených zvířat a zítra je čeká společná prezentace, ke které se můžeme jako rodiče také připojit. Pojetí výuky a projekt se mi líbí, ale nejsem moc šťastná z těch hodin, které tráví denně online. Někdy je to i šest hodin a to mi přijde na druhou třídu docela dost.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Co mě překvapilo, je rychlost, s jakou stát reaguje na aktuální vývoj situace. Například loni v létě se objevilo přes dvě stě případů nákazy koronavirem v Danangu ve středním Vietnamu a stát v podstatě přes noc rozhodl o zřízení nové polní nemocnice, která byla během několika dní také uvedena do provozu. Naštěstí nebyla potřeba a situace se po měsíci a půl vrátila zase do normálu a v zemi nebyly na nějakou dobu hlášeny žádné nové případy.

Jinak jak jsem psala už výše, lidé s covidem jsou převáženi do „covidových“ nemocnic nebo na speciální covidová oddělení. Tady v Ho Či Minově městě je to například vojenská polní nemocnice v Cu Chi, kde byl loni v březnu hospitalizován a vyléčen také jeden český turista.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Kdyby se vám do Vietnamu podařilo přiletět nyní, museli byste v hotelové karanténě nově strávit tři týdny a poté být ještě dva týdny v domácí karanténě. Cena jedné noci se u nás v Ho Chi Minově Městě pohybuje v přepočtu od 2 100 do 3 700 korun za osobu v závislosti na úrovni ubytování a hotelu. Když bychom počítali cenu za tři týdny, zaplatili byste za pobyt v karanténě v rozmezí od 44 do 77 tisíc korun na osobu. K ceně za hotel se musí připočítat ještě náklady na převoz z letiště do hotelu (známí platili za 2 km v přepočtu 2 080 Kč) a honorář za agenta, který se postará o všechny potřebné rezervace a náležitosti. V Ho Či Minově městě je pro karanténu vyčleněno několik hotelů a ubytování musíte mít domluvené a zaplacené ještě před příletem do Vietnamu.

Co se dobrovolného testování metodou PCR týče, zaplatíte v přepočtu okolo 1 500 Kč za testování pro zaměstnavatele a okolo čtyř tisíc korun, kdybyste potřebovali text kvůli mezinárodnímu letu.