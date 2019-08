Zámek Budišov opravuje kapli s barokní výmalbou. Bude součástí nové prohlídkové trasy

Budišov Zámecká kaple svaté Anny v Budišově na Třebíčsku je v rukou restaurátorů. Pracují na obnově sedmi nástěnných maleb z 18. století. V budoucnu má být kaple součástí historické prohlídkové trasy zámku, kterou městys připravuje.

Majitelem zámku je městys Budišov od roku 2005. Do obnovy kaple už investoval kolem čtyř milionů korun. Letošní práce restaurátorů vyjdou asi na 700 000 korun. Oznámil to místostarosta Milan Boček.



Loni restaurátoři pracovali na stropní výmalbě, která mimo jiné zachycuje podoby dětí šlechtických majitelů zámku. Do listopadu by obnovou měly projí nástěnné obrazy s náboženskými výjevy. Část z nich vznikla kolem roku 1720, část je asi o šedesát let mladší.

Barokní je také olejomalba na plátně, která byla původně zavěšená u stropu kaple. Znázorňuje andílky uctívající oltář. Nyní je v restaurátorské dílně akademické malířky Evy Kolmanové. Obraz byl podle ní v havarijním stavu, byl potrhaný, malba na něm uvolněná, špinavá a se zoxidovaným lakem. Rám, na kterém byla napnutá, byl rozpadlý a napadený červotočem.



„Mysleli si, že by to třeba mohl být Brandl (barokní malíř Petr Brandl), ale to vylučuji. Nechala jsem udělat analýzu běloby a modře a ukázalo se, že ta modř může být buď poměrně vzácný barokní pigment lapis lazuli nebo pigment z 19. století, který má stejné složení. Jak to ale vidím, je to v každém případě barokní obraz, pokud by ta modř byla mladší, může se jednat o přemalbu nebo retuš,“ řekla Kolmanová. Na své původní místo na strop kaple se obraz vrátí v listopadu, kdy by mělo být dokončeno i restaurování stěn.

Obrazy na nich jsou především znečištěné. Omítka potřebovala hloubkovou injektáž, malby lokální fixaci a retuš. „Měli bychom se dostat k původní podobě díla, jenže v některých částech už se nacházejí druhotné zásahy, přemalby, které nemůžeme stoprocentně nahradit, můžeme je jen v některých částech potlačit,“ řekl restaurátor Marián Grančák.

Kaple a další dva malované sály chce městys v budoucnu zpřístupnit jako historickou prohlídkovou trasu končící v sala terreně v zahradě. Zámek, který desítky let využívá Moravské zemské muzeum jako přístupný zoologický depozitář, by mohl být po opravě kulturním centrem širšího okolí. Prozatím se v něm příležitostně pořádají například koncerty.

Barvitá historie

Původně vodní tvrz měla do roku 1945 své šlechtické majitele. Nějaký čas byla ze zámku škola, případně sklad textilu. Byly v něm také byty a kaple sloužila jako sušárna prádla nebo sklad uhlí, řekl Boček. Zámek spravovala obec, později Vodohospodářské stavby Praha a pak Moravské zemské muzeum. Od roku 2005 je majitelem zámku obec a muzeum je v nájmu.

Obnova kaple začala jejím průzkumem v roce 2009. Později získala novou střechu a krov. Podařila se i záchrana povalového stropu. Novinkou bude v závěru oprav instalace osvětlení kaple. Elektřina v ní zatím zavedena nebyla.