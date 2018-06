Fotbalový tým uvězněný v zatopené jeskyni, voda stoupá. Záchranáři se chtějí provrtat skálou

Bangkok Pátým dnem pokračuje snaha zachránit dvanáct chlapců ve věku 11 až 16 let a jejich fotbalového trenéra z jeskyně na severu Thajska, kde je v sobotu uvěznily povodně. Do záchranných prací se zapojili američtí vojáci a britští potápěči, informovala agentura Reuters.

Přístup do vzdálenějších částí deset kilometrů dlouhého jeskynního komplexu komplikuje voda, která kvůli pokračujícím silným dešťům dál stoupá. Záchranáři se proto chystají vyvrtat šachtu, jež by posloužila jako alternativní vchod do jeskyní Tcham Luang.

„Provrtáme se jedním ze skalních komínů,“ řekl novinářům místní vojenský velitel, major Bunča Durijapan. „Britští potápěči šli rovnou z letadla do jeskyně, aby posoudili situaci,“ dodal na adresu tří potápěčů, kteří do Thajska přiletěli ve středu.

K záchranné operaci se připojilo také 30 amerických vojáků z velitelství ozbrojených sil USA v oblasti Pacifiku (USPACOM).

Oficiální thajští činitelé jsou nadále přesvědčeni, že se chlapcům a jejich trenérovi podařilo ukrýt ve vzdálenější části jeskyní a že jsou naživu. Pětidenní čekání je ale stále patrnější na tvářích příbuzných, kteří se s očima zarudlýma od pláče modlí před vchodem do jeskyně.