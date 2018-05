‚Chtěl jsem mu dát jazyk.’ Foldyna tím dal najevo svou dominanci, míní sociolog

PRAHA Poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna pondělní potyčku s aktivistou Martinem Uhlířem, která se odehrála na Olšanských hřbitovech při pietní akci nacionalistického ruského uskupení Noční vlci vysvětlil podle serveru Parlamentnilisty.cz následovně: „Chtěl jsem mu dát jazyk, protože jsem si myslel, že je gay“. Jak takové vyjádření vnímají samotní homosexuálové a jak zapadá do aktuální společenské atmosféry? Server Lidovky.cz oslovily sociologa Zdeňka Slobodu a spolek Prague Pride.

„Neurvalým chováním pana Foldyny jsme zmateni. Pokud to měl být jeho coming out, jsme rádi, že Česká republika má veřejně vyoutovaného politika,“ uvedla tisková mluvčí Prague Pride Bohdana Rambousková. Spolek, který dlouhodobě hájí práva sexuálních menšin, je také pravidelným pořadatelem „pochodu hrdosti“ Prague Pride. Podle Rambouskové se zdá, že Foldyna nemá ve své orientaci jasno. „Proto ho zveme k využití naší LGBT porady Sbarvouven.cz, kde mu s jeho náhlým coming outem a vhodným chováním k ostatním lidem rádi pomůžeme,“ navrhuje Rambousková.



O Foldynově možné homosexualitě pochybuje i Zdeněk Sloboda ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. „Vlastně bychom mohli být velice potěšeni, že takový ‚mačomuž ’ nemá problém líbat se s jiným mužem a přijde mu to jako dobrá věc, urovnávat spory nějakým romantickým milostným gestem,“ prohlásil sociolog.

Maskulinita navázaná na vlastenectví

Ve skutečnosti podle něj ale Foldynovi šlo o něco zcela jiného. Jeho vyjádření neznamenalo podporu homosexuality, ale naopak výsměch. „Buduje si nějakou podobu maskulinity, typicky navázanou na koncept vlastenectví, který se spíše než na tom, kdo jsme, buduje na tom, proti komu jsme,“ míní Sloboda.



Homosexualita je podle něj ve společnosti dosud vnímána převážně negativně, a proto ji poslanec použil jako nadávku. Chtěl upozornit na to, že svého protivníka vnímá jako nedostatečně mužného. „Udivuje mě, že je Foldyna v ČSSD, protože je to proti logice sociální demokracie. Argumentuje stylem, který je typický pro takový ten pseudovlastenecký populismus,“ myslí si sociolog. Foldyna podle něj dával svou dominanci najevo i neverbálně, když narušoval Uhlířův osobní prostor a pohlížel na něj svrchu.

Uhlíř: Jeho vyjádření je úsměvné

Sám Uhlíř se domnívá, že Foldyna byl v úzkých a nevěděl, jak své chování obhájit, a tak prostě něco „plácl“. „Jeho vyjádření mi přijde úsměvné,“ tvrdí aktivista.



Noční vlci, skupina ruských motorkářů podporujících nacionalistické názory a prezidenta Vladimira Putina, přijela do Prahy v pondělí. Pietní akt na Olšanských hřbitovech, kde chtěli motorkáři uctít ruské vojáky padlé za druhé světové války, narušily konflikty jejich příznivců s odpůrci. Noční vlky přišel podpořit i Foldyna, který odmítá, že by jejich aktivity byly politickou provokací. S aktivisty, kteří proti motorkářům vystoupili, se hádal a s jedním z nich do sebe také strkali. ČSSD označila Foldynovo chování za soukromou iniciativu a distancovala se od něj.

Noční vlci v minulosti dostávali peníze přímo od Kremlu, loni ale s žádostí o grant neuspěli. Šéf uskupení Alexandr Zaldostanov je na sankční listině Evropské unie i USA, protože otevřeně podporuje ruskou anexi Krymu.