Cirkusáci jdou do voleb, chtějí vést i Prahu. Berouskové o kandidatuře netušili

PRAHA Lidé z maringotek mají od poloviny června vlastní politické hnutí: Jauner Československo 2018. Na jeho kandidátkách pro podzimní komunální volby se sešla elita tuzemské branže – majitelé cirkusů Originál Berousek, Humberto, Sultán či Andres. V Praze a dalších 13 městech budou občané moci vyměnit své současné zastupitele, radní a starosty také za majitele lunaparků, artisty, klauny, iluzionisty i jezdce na glóbu smrti.

Lídrem hnutí je ostatně také artista, Václav Šimek. Mimo jiné někdejší neúspěšný senátorský kandidát za krajně pravicovou Národní demokracii.

Proč právě Jauner? Jde o světský výraz pro kolotočáře a cirkusáky. Dodatek pak odkazuje na stoleté výročí založení československého státu, kterého si Šimek dle svých slov zveřejněných na osobních stránkách velmi váží. Lídr sám vede olomouckou kandidátku. Telefonický rozhovor o­ programu a cílech hnutí však včera odmítl.

Jak ovšem zjistil server Lidovky.cz, někteří kandidáti, kteří zastupují nejznámější české cirkusy, nemají ani ponětí, jak se jejich jména na listinách ocitla. „Vůbec netuším, jak jsem se tam dostal,“ řekl majitel cirkusu Sultán Karel Berousek. Dodal pouze: „Dělá to vše Václav Šimek.“

Nakolik pevné je odhodlání umělců manéže vstoupit do komunální politiky, je nejisté, někteř. „Říkal mi (předseda hnutí Šimek – pozn. red.), že bude něco dělat. Sám jsem mu ale řekl, že na to nemám čas, protože mám dost starostí s cirkusem,“ řekl serveru Lidovky.cz majitel cirkusu Sultán Karel Berousel. Dodal, že politické ambice momentálně nemá. O podobné zkušenosti hovořil pro server iDnes.cz také Jiří Berousek, vlastník cirkusu Berousek.

Ke kandidátním listinám, která se odevzdávají na ministerstvu vnitra, je přitom třeba přiložit prohlášení uchazeče. Obsahovat musí písemný souhlas, místo trvalého pobytu, datum narození a ­vlastnoruční podpis.

Nejpočetnější kandidátku postavilo hnutí Jauner v Praze, kde nominovalo 65 lidí. Následuje Olomouc s 45 uchazeči a dvě obce Charváty a Dehtáry s devíti kandidáty. V dalších deseti městech, mimo jiné i v Brně či Ostravě, vyslalo hnutí do voleb jednoho uchazeče.

O zastupitelské křeslo v hlavním městě budou usilovat i lidé kuriózních profesí jako drezér exotických zvířat či akrobatka, převažují ovšem majitelé cirkusů a lunaparků. Nejmladšímu uchazeči je 19 let, nejstaršímu 78. Lídryní kandidátky je někdejší artistka Stanislava Helferová. Sedmasedmdesátiletá žena ovšem serveru Lidovky.cz po své vnučce vzkázala, že ze zdravotních důvodů nemůže s médii komunikovat.

Do podzimních senátních voleb nepostavilo hnutí Jauner žádného nominanta. Podle vyjádření předsedy Václava Šimka proto, že se teprve rodí a nemá finanční zdroje na to, aby složilo kauce, jež činí 20 tisíc korun za každého senátora.

Důchody z fondů EU

O programu referoval Šimek na svých webových stránkách a ­Facebooku. Hnutí by rádo zrušilo silniční daň a jednu komoru parlamentu. Usiluje také o snížení věku pro odchod do důchodu a­ zároveň chce zvýšit výši minimální penze alespoň na 22 tisíc korun. Důchody by měly být hrazeny z fondů Evropské unie. Uskupení také usiluje o navrácení nerostného bohatství, včetně vody, do vlastnictví národa. Jak chce zmíněných cílů dosáhnout z obecních zastupitelstev, není zřejmé.

Podle Anny Alešové, majitelky cirkusu Andres a trojky pražské kandidátky, jdou umělci z manéže do voleb proto, aby zlepšili podmínky pro cirkus. Kupříkladu nechtějí platit tolik peněz za pronájem pozemků.

Václav Šimek už se pokoušel do politiky proniknout před dvěma lety. Tehdy se v Olomouci ucházel o post senátora za extremistickou Národní demokracii vedenou Adamem B. Bartošem, jehož soud v dubnu označil za xenofoba, rasistu a antisemitu. Ve volbách neuspěl. V prvním kole získal necelé procento hlasů. Pár měsíců předtím se marně pokoušel navázat spolupráci se stranou Petra Cibulky Volte Pravý Blok.

I se svým vlastním projektem už na samém začátku naráží na obtíže. Členové hnutí jsou podle něj líní a pohrdají sebou navzájem, neboť se nechtějí účastnit stranických jednání.

„Na shromáždění do Ostravy jsme přijeli jen čtyři – dva z Olomouce, dva od Ostravy. Jsem unavený, zklamaný a je mi špatně každý den víc a víc,“ posteskl si Václav Šimek na sociálních sítích.