Co se stane v předaleké galaxii? Na internet možná unikl děj deváté epizody Star Wars

Uživatel FOOSLS na sociální síti Reddit zveřejnil domnělý příběh připravované deváté epizody ságy Star Wars. Podle vlastních slov k němu přišel tak, že měl možnost podívat se na rané scenáristické návrhy. FOOSLS ten samý kousek provedl před dvěma roky s osmou epizodou. Řadu věci bezchybně trefil. Článek obsahuje vyzrazení potenciálního děje deváté epizody.

„Je mi jasné, že na tomhle místě se objevují miliony falešných dějových úniků (anglicky leaks) měsíčně, takže chápu váš skepticismus,“ uvozuje svůj příspěvek na sociální síti Reddit uživatel s přezdívkou FOOSLS. Fanouškům předložil svou verzi uniklého děje připravované epizody. Legitimitu mu v tomto případě dodává fakt, že před dvěma roky vyzradil děj osmé epizody. Ačkoliv v jeho popisu byla řada chybných tvrzení, tak se v klíčových věcech trefil. Sám ve svých příspěvcích upozorňuje na to, že jde o děj z raných verzí scénářů, ve kterých jsou změny nevyhnutelné. Z výše uvedených důvodů je tak nutné brát toto vyzrazení děje s velkou rezervou.

Dvě příběhové linie

Devátá epizoda by se měla odehrávat pět let po osmé (časový skok potvrdil začátkem ledna i herec John Boyega, představitel Finna). FOOSLS popisuje dvě příběhové linie, které budou tvořit jádro filmu. Nový hlavní vůdce Kylo Ren je benevolentní panovník a galaxie zažívá relativní období míru. Rebelové už nemají pro co bojovat a řada se jich s novou situací smiřuje. Ne však Leia, Finn a Poe Dameron. Ti dostávají tip od neznámého špióna v řadách prvního řádu. Vydávají se na cestu, na jejímž konci naleznou pracovní tábor, ve kterém otročí všemožné vesmírné rasy. Misí hrdinů je tak tábor osvobodit. V příběhovém zvratu je odhaleno, že špionem je sám generál Hux, který chce Kylo Rena sesadit.

Druhá příběhová linie se zaměřuje na prohlubující vztah Kylo Rena a mladé Rei. Ti se do sebe údajně mají skrze své psychické propojení zamilovat. Rei mezitím učí mladé studenty jedijské umění a v příběhovém zvratu je odhaleno, že jeden ze studentů je její vlastní dítě, které si „pořídila“ během těch pěti let. Když to Kylo Ren zjistí, pokusí se ji ze žárlivosti zabít. Rei zachrání až Leia, která na svého syna bude apelovat.

(Celý text domnělého děje ZDE)

Co bude s Leiou?

FOOSLS přiznává, že čerpal z velmi raných nástřelů. V jeho popisu je Leia jednou z centrálních postav děje. Tak to opravdu mělo být v původním scénáři Colina Trevorrowa (který nakonec od filmu dokonce odešel kvůli neschodám s LucasFilms), ale úmrtí herečky Carrie Fisherové tyto plány zhatilo. Posledním filmem, který stihla natočit, je osmá epizoda. Společnost Disney také oznámila, že postavu Leii digitálně oživovat nebude. Je tak nepravděpodobné, že by Leia hrála podstatnou úlohu v novém filmu (pokud vůbec nějakou).