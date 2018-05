ČSSD ve vládě s ANO? Babiš si přivlastní její úspěchy ještě víc, varuje expert

PRAHA Tento týden ČSSD zahájila stranický plebiscit, který určí postavení strany v současném volebním období. Straníci rozhodují o tom, zda se připojí k hnutí ANO a za podpory KSČM vytvoří novou vládu. Kabinet s ANO dojednalo vedení strany v čele s předsedou Janem Hamáčkem, který projekt podporuje osobní kampaní po regionech. Podle politologa Lukáše Jelínka je referendum o vládě nejdůležitějším hlasováním v historii strany.

Ačkoliv o obdobných záležitostech obvykle rozhoduje vedení strany, ČSSD se rozhodla přenést odpovědnost na své řadové členy. Referendum potrvá do 14. června. Politolog Lukáš Jelínek, člen spolku Masarykova demokratické akademie, jež představuje sociálně-demokratický think tank, míní, že za určitých okolností by mohlo hlasování straně velmi ublížit.

„Pokud se v debatě při referendu bude argumentovat osobně, lidé si budou vylívat zlost a jestli si budou navzájem mazat schody, stranu by to mohlo dál štěpit,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jelínek, podle kterého by straně prospěl spíš pobyt v opozici.

Lidovky.cz: Je referendum o vstupu do vlády s hnutím ANO a za podpory KSČM tím nejdůležitějším hlasováním, které ČSSD ve své historii zažila?

O otázce vládního bytí či nebytí sociální demokraté ještě nikdy nehlasovali. Toto referendum o vládní spolupráci je podle mě nejdůležitější vnitrostranické hlasování. Je také přelomové v tom, že umožňuje všem členům strany zapojit se do strategického politického rozhodnutí, které v minulosti připadalo vždy jen vyšším stranickým orgánům.

Lidovky.cz: Co především budou podle vás při referendu zvažovat?

Klíčové pro ně bude, v jaké pozici se jim bude lépe dařit reprezentovat a prosazovat vlastní politický program. To je věc, kterou lze nejhůře odhadnout. Na jedné straně slýcháme, že v opozici by se mezi dalšími stranami ČSSD ztratila a těžko by se mohla prosazovat proti Andreji Babišovi, který by ve vládě realizoval víceméně levicový politický program.

Na druhou stranu oponenti tvrdí, že ve vládě, kde Andrej Babiš bude nejen premiérem, ale i člověkem, který bude prezentovat úspěchy vlády, budou sociální demokraté zastíněni ještě více než v Sobotkově kabinetu. V něm seděli za sociální demokracii špičkoví rétoři nebo politici, kteří byli na vrcholných příčkách popularity. Dnes tam však nastupují lidé, kteří nemají s vrcholovou politikou tolik zkušeností a velmi obtížně se budou vůči Andreji Babišovi a hnutí ANO vymezovat.

Lidovky.cz: Teď mě zajímá váš osobní názor. Může ČSSD sestavením vlády s ANO vydělat, nebo jí to spíše ublíží?

Myslím si, že vstup do vlády s hnutím ANO může prohloubit dlouhodobé problémy, které sociální demokracie má. Ona se potřebuje soustředit na budování své struktury, odborného zázemí, PR, marketingu a navázat užší kontakt s voliči. Pro to by měla víc času a více volné ruce v opozici, než když se bude vystavovat vládnutí s partnerem, který si nakonec i úspěchy, které sociální demokracie ve vládě dosáhne, přivlastní.

‚Nechápu názor některých členů na SPD‘

Lukáš Jelínek Autor je politický analytik. Po absolvování FSS MU v Brně, oboru politologie, působil coby analytik SD-LSNS, středoškolský a vysokoškolský pedagog, rozhlasový novinář a PR konzultant. V letech 2003-2004 byl poradcem předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly, v letech 2004-2006 poradcem předsedy Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka. V současnosti působí v Masarykově demokratické akademii (think-tanku blízkém sociální demokracii), je konzultantem PS PČR a přednáší na Filozofické fakultě UK.

Lidovky.cz: Na téma případné společné vlády s ANO se už teď v ČSSD vede velmi živá diskuse. Jak se může na budoucím vnitřním životu strany podepsat hlasování o tématu, na kterém se už nyní strana tak výrazně štěpí?

Že se strana štěpí na vztahu k rodící se vládě, je věc přirozená. Kdyby v tomto bylo jasno, tak by se žádné referendum konat nemuselo. Nemyslím si, že by to zásadně stranu rozštěpilo. Hlavně jde o to, aby ČSSD i přes rozdílný názor dokázala zachovat určitou kulturu dialogu, to bude její velká zatěžkávací zkouška. Jinak je ale ČSSD strana složena z tak pestrých skupin lidí s tak pestrými názory, že se bude v celé řadě jednotlivých témat lišit i nadále. Že se dnes liší v pohledu na spolupráci s ANO, je věc mnohem přirozenější než některé jiné vnitřní sváry.

Lidovky.cz: Jaké máte na mysli?

Například nechápu, jak mohou mít někteří významní členové strany odlišný názor na spolupráci s SPD nebo s DSSS.

Lidovky.cz: Když se vrátím k předchozí k otázce, výsledek referenda tedy podle vás neohrozí soudržnost ČSSD?

To si nemyslím. Bude spíš záležet na tom, jakou formou bude ta debata probíhat. Jestli budou zaznívat korektní argumenty, jestli se debata povede se férově, nebude se v ní argumentovat osobně, konkrétní lidé si nebudou vylívat zlost a jestli si nebudou navzájem mazat schody. Kdyby k tomuto ale došlo, tak by to stranu mohlo dál štěpit a mohlo by jí to vážně ublížit. Ale podobné věci mohou probíhat na základě jakéhokoliv jiného sporu, než je hlasování o vládě. Hlasování o vládě samo o sobě stranu nemusí zvlášť štěpit.

Lidovky.cz: Je podle vás případná vládní spolupráce sociální demokracie s ANO milníkem, který rozhodne o jejím dalším politickém bytí?

Asi to nebude klíčové téma z hlediska prosazování politického programu. Ať už sociální demokraté do vlády vstoupí či ne, tak stále se budou držet levicového programu. Jen budou hledat způsoby, jak ho program. To není věc, který by sociální demokracii měla dlouhodobě uškodit. Jakkoliv je hnutí ANO pro ni partner z hlediska ideologie nečitelný. Co ale může ČSSD do budoucna na spolupráci s hnutím ANO uškodit, je to, že by v určitém okamžiku porušila své sliby, které velmi silně dávala voličům v předvolební kampani.

Turné Hamáčka po regionech jako nezbytnost

Lidovky.cz: Předpokládám, že máte na mysli závazek, svým způsobem deklarovaný i na posledním sjezdu, že ČSSD nebude spolupracovat s trestně stíhaným premiérem.

Myslím si, že v současnosti to může být jedna z klíčových věcí, která může rozhodnout vnitrostranické referendum. A do budoucna to může být úhelný kámen, na kterém se bude lámat vztah voličů k sociální demokracii. Prostě jestli voliči nezískají dojem, že strana pro to, aby byla u moci, není ochotná zapomínat na předvolební sliby a porušovat morální kritéria, která sama předtím stavěla. To je věc, která může ČSSD ublížit nehledě na to, nakolik se jí podaří prosazovat její program.

Lidovky.cz: Proti společnému kabinetu ČSSD s ANO už se vyslovily některé krajské organizace, například jasně tuto variantu odmítla strana v Ústeckém kraji. Jak jste rozuměl jejím důvodům?

Vysvětlovala to především tím, že vláda v programovém prohlášení opomíjí problémy ve strukturálně postižených regionech, jako je třeba Ústecko. Myslím si, že to může být část pravdy. Podle mě to souvisí s tím, že ten kraj je dost komplikovaný. Probíhají v něm jiné politické souboje než ve zbytku republiky, Ústecký kraj vyžaduje od sociálních demokratů mnohem ostřeji formulovaná stanoviska. Předpokládám, že ústecká organizace se bojí toho, že po boku hnutí ANO by ČSSD nemohla být radikální levicovou stranou, kvůli čemuž by nebyla tak slyšet, jak na Ústecku potřebují.

Několikatýdenní referendum Referendum ČSSD o budoucí vládní spolupráci s hnutím ANO za podpory KSČM se rozjelo 21. května. Stranický plebiscit potrvá do 14. června, hlasovat se má ve všech zhruba 1 100 místních organizacích strany. Hlasování je tajné, lístky se odevzdávají na schůzích jednotlivých organizací.

Hlasy se budou pro kontrolu sčítat dvakrát, jednou v místních buňkách, podruhé v centrále strany v Lidovém domě. Referendum bude pro stranu závazné, pokud se ho zúčastní alespoň 25 procent z celkových 18 967 členů partaje.

Pokud účast této mety nedosáhne, výsledek hlasování bude mít pouze poradní charakter a o vládním osudu ČSSD rozhodne ústřední výkonný výbor strany.

Lidovky.cz: Výraznou kampaň za vybudování kabinetu s hnutím Andreje Babiše vede předseda ČSSD Jan Hamáček, který objíždí kraje a členům vysvětluje výhody takového spojení. Do jaké míry vnímáte jeho snahu jako efektivní?

Je to věc naprosto nezbytná, protože pokud tomu projektu věří, tak musí lidem vysvětlit, proč mu věří. Zároveň se bez nich neobejde a potřebuje jejich spolupráci. Jan Hamáček si to velmi dobře uvědomuje. Stejně tak si uvědomuje, že nálada v sociální demokracii v souvislosti s tímto vládním uspořádáním je velmi nejistá a že není nikde napsáno, že tento projekt zvítězí. Tím spíš musí s lidmi mluvit. Zároveň se musí představit on sám, protože je relativně čerstvý předseda. Proto je potřeba, aby k němu lidé začali získávat vztah, třeba i intenzivnější, než měli k Bohuslavu Sobotkovi. Ať už referendum dopadne jakkoliv, tak turné po regionech se může Janu Hamáčkovi dlouhodobě docela vyplatit.

Lidovky.cz: O čem podle vás vypovídá, že vedení strany určilo, že závazné pro něj bude referendum pouze v případě účasti dosahující 25 procent straníků?

Podstatné je, že strana má odvahu vyzkoušet, jestli jsou její členové ochotni se zúčastnit takového rozhodování. Žijeme v době, kdy existuje vážná pochyba, jestli o politické strany mají zájem nejen voliči, ale i jejich vlastní členové. A vidíme, jak rapidně se snižuje členská základna tradičních stran. Zároveň pozorujeme, jak málo se jich skutečně účastní vnitrostranického života. Toto je příležitost, jak lidem dát šanci, aby projevili svou vlastní vůli a zájem o politický život.