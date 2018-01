Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren v podvečer spáchal ve věznici Valdice sebevraždu

Výběr informací o případu čtyřnásobné vraždy v Brně-Ivanovicích Jeden z nejhorších zločinů posledních let v ČR spáchal tehdy dvacetiletý Američan Kevin Dahlgren 22. května 2013 v brněnské městské části Ivanovice. Povraždil všechny čtyři členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Dahlgren, původem z Kalifornie, se v České republice nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.



Bezprostředně po vraždách odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl v USA v květnu 2013 zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. České úřady požádaly o jeho vydání, trvalo ale více než tři roky, než se Dahlgren ocitl před soudem v ČR. Vydání ze Spojených států se Dahlgren snažil bránit u řady soudů, včetně Nejvyššího. Nikde ale neuspěl a koncem srpna 2015 byl dopraven do České republiky.



Ihned po příletu do ČR byl Kevin Dahlgren umístěn do vazby, kterou soudy několikrát prodloužily a odmítly i jeho návrh na propuštění na kauci. Poté, co psychiatrický posudek prokázal, že Dahlgren byl v době činu příčetný, začalo v květnu 2016 projednávání případu před Krajským soudem v Brně. Ten Američana koncem července 2016 poslal na doživotí do vězení, rozsudek pak potvrdil loni v březnu také olomoucký vrchní soud, když odmítl Dahlgrenovo odvolání.



Dahlgren ještě loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.



Čtyřnásobná vražda z Brna, kterou Dahlgren spáchal, patří k nejhorším podobným případům v posledních dvou dekádách. Více obětí na jednom místě si vyžádala jen v únoru 2015 střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě, kdy pachatel zabil osm lidí a poté i sám sebe. Čtyři oběti pak měla také střelba na rodinné oslavě v Petřvaldu na Karvinsku v březnu 2009 (také tehdy nakonec spáchal střelec sebevraždu), v září 2011 pak zavraždila žena v obci Široký Důl na Svitavsku své čtyři děti ve věku dva měsíce až osm let; u soudu dostala doživotí.