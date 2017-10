'Konec slušnosti.' Pražští taxikáři chystají další protest, nejspíš zablokují ulice

PRAHA Pražští taxikáři připravují další protestní akci. Nejsou totiž spokojeni s tím, jak ministerstva a magistrát hlavního města přistupují k otázce alternativní přepravy Uber. Serveru Lidovky.cz to sdělil mluvčí Sdružení českých taxikářů David Bednář. Demonstrace by se měla uskutečnit v horizontu dvou až tří týdnů. Podle Bednáře by mělo jít o dosud nejtvrdší protest, rád by přistoupil k blokádě ulic.

„Zatím jsme dodržovali, co jsme slibovali, vždy to bylo poklidné. Čekali jsme shovívavější jednání a výsledky od magistrátu nebo vlády. Bohužel ale k ničemu nedošlo a tak jsme došli k závěru, že když se chovají takto a mají z nás srandu, tak tu slušnost dáme stranou taky a uděláme protest co nejrazantnější,“ řekl serveru Lidovky.cz Bednář.



Pražským taxikářům se nelíbí zejména to, že řidiči americké společnosti nabízejí stejné služby, ale jezdí bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nedisponují taxametry. Jejich vozidla také často nejsou opatřena názvem provozovatele a svítilnou s nápisem.



Taxikáři se dále domnívají, že mnoho z šoférů Uberu je rovněž zaměstnáváno načerno a řádně neplatí daně. Společnost tvrdí, že se na její řidiče vztahují stejná pravidla jako na ostatní živnostníky. Svou činnosti hájí tím, že neprovozuje klasickou taxislužbu, nýbrž spolujízdu.



Šoféři vozidel se žlutou svítilnou na střeše proto minulé pondělí zorganizovali protestní pomalou jízdu, kterou na několik hodin způsobili kolaps v dopravě na hlavní příjezdové cestě na Letiště Václava Havla. Čtyřkilometrová trasa z chvostu Evropské ulice přes Lipskou až k terminálům trvala klidně i 45 minut.

Příčina sporu Uber je mobilní aplikace, která je kontroverzní alternativou k tradiční taxislužbě. V současné době funguje v rámci Česka v Praze. V Brně je předběžným opatřením soudu provozování Uberu zakázané.

Formálně se prezentuje jako spolujízda, řidiči Uberu tedy nemusí mít licenci.

Taxikáři se proti tomu, že na trhu může Uber fungovat, již delší dobu bouří. Vadí jim, že pro řidiče, kteří vozí zákazníky přes aplikaci Uber, platí jiné podmínky.

Řidiči Uberu jezdí v mnoha případech bez taxikářské licence, nemají auta evidovaná jako vozy taxislužby a jezdí bez taxametrů.

Zastánci a provozovatelé Uberu jej vidí jako liberální nástroj nesystémové ekonomiky.

Ve čtvrtek se pak spor dostal až na vládní úřad, kde se jím zabývala komise expertů. Z jednání vyplynulo, že řidiči využívající alternativní služby musí mít jiné podmínky než klasické taxislužby. Ministerstvo dopravy tak plánuje připravit novelu zákona o silniční dopravě, která by taxislužbám umožnila využívat místo taxametru mobilní aplikace, o čemž mimo jiné informuje úterní MF Dnes. Taxikáři ale s takovým závěrem nesouhlasí.

„To není řešení. Aplikace nefungují třeba v tunelech nebo podzemních parkovištích. Všude po světě Uber zakazují a tady jej chtějí za každou cenu prosadit,“ nelíbí se Bednářovi.

‚Uráží mě označení zloděj‘

Chystaný protest by tedy měl být do množství aut větší, než ten který proběhl zhruba před týdnem v okolí ruzyňského letiště. Pravděpodobná je i varianta, že by taxikáři přistoupili k zablokování jedné či většího počtu pražských dopravních tepen.



„Osobně se k tomu hrozně moc přikláním, nemůžu ale mluvit za všechny členy sdružení,“ přiblížil mluvčí. Na demonstraci prý s kolegy nebudou spěchat, chtějí jí důkladně připravit. Uskutečnit by se měla v horizontu dvou až tří týdnů. „Mě už začalo hodně urážet, když o mě někdo říká, že jsem zloděj,“ dodal Bednář. Nepoctivých mezi taxikáři je dle něj jen hrstka, stejně jako v jiných řemeslech.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) postup taxikářů nechápe. „Opravdu nerozumím, čeho tím chtějí docílit. Děláme, co jsme řekli. Od minulého týdne provádíme intenzivnější kontroly, které jsou plošné na všechny taxikáře, to znamená jak ‚běžné taxi‘, tak i Uber,“ napsala serveru Lidovky.cz.

Sdružení českých taxikářů podle ní za celou dobu sporu jasně nedefinovalo, co po Praze chce. „Jediné k čemu to povede je další zhoršení už tak mizerné reputace taxikářů,“ doplnila Krnáčová.

Taxikáři vidí situaci naopak a proto s radnicí ani nehodlají dále komunikovat. „Magistrát nám dal najevo, že se s námi bavit nebude. Tvrdí, že na to nemáme mandát,“ uvedl Bednář s tím, že odhadem tisícovka aut, která se shromáždila poblíž letiště minulý týden, je dostatečně silný mandát k vyjednávání.

“Rád bych pochopil, co má být cílem, tudíž bych se chtěl zeptat - co by se muselo stát, aby taxikáři byli spokojení? Jinými slovy, existuje alternativa, že by neprotestovali a zároveň požadovali splnění něčeho reálného? Podle mého názoru nikoliv,“ líčil pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO).



Krnáčová je přesvědčená, že metropole ve spolupráci s bezpečnostními složkami případné komplikace v dopravě zvládne tak, aby se dotkly co nejméně běžných lidí.

Nepokoje na letišti a zablokovaná magistrála

Spor mezi oběma konkurenčními tábory se vyostřil v polovině září, kdy skupinka taxikářů zaútočila na řidiče Uberu na pražském Letišti Václava Havla. Na auto mu nalepila samolepku „nelegální transport“, sebrala mu mobilní telefon a rozbila čelní sklo (psali jsme ZDE). Protesty na pražském letišti následně pokračovaly v další dnech, kdy před letištními terminály demonstrovalo několik desítek taxikářů. Na situaci dokonce dohlíželi i těžkooděnci. Počátkem října následovala zmiňovaná protestní pomalá jízda.

K rozsáhlé stávce šoféři taxislužby přistoupili už loni v únoru, kdy zablokovali pražskou magistrálu u hlavního nádraží, jednu z ústředních tepen v metropoli. Ve dvou pruzích v obou směrech stálo zhruba 200 vozů přibližně osm hodin. Policie proti nim výrazněji nezasáhla. Tehdy protestovali proti vedení radnice, maximální povolené ceně za kilometr jízdy a právě alternativním taxislužbám.

Americká společnost začala své služby poskytovat v české metropoli v roce 2014, v současnosti pro ni v Praze jezdí kolem dvou tisíců řidičů. Taxikáři si na rozdílné povinnosti a jejich nedodržování ze strany řidičů Uberu, stěžují od samého počátku. Společnost tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky. Uber musel nedávno z rozhodnutí regulátora dopravy bude muset skončit v Londýně. Službu UberPOP (jednu ze tří nabízených služeb společnosti, běžnou a nejlevnější – pozn. red.) stoply už i evropské metropole jako Brusel či Paříž.