Děkan FAMU důvody pro své odvolání nevidí, podle se Akademického senátu za ním stojí dlouhodobé problémy

PRAHA Děkan FAMU Zdeněk Holý je přesvědčený, že návrh Akademického senátu na jeho odvolání je nedostatečně odůvodněný. „Výtky senátu jsem na jednání Akademického pléna jasně vysvětlil či vyvrátil,“ sdělil Holý. Podle něj senát, který v pondělí schválil návrh na jeho odvolání, nevyslyšel názor Umělecké rady FAMU ani názory vedoucích kateder, výzvu kolegia děkana FAMU či studentskou iniciativu Apel k akademické obci, vyzývající všechny strany sporu k dialogu.

Spor na škole je pravděpodobně mezi teoretiky filmu a aktivními tvůrci a zastánci tradičního filmového řemesla.



Senát v pondělí uvedl, že důvody pro schválení návrhu na odvolání byly déletrvající kumulace problémů manažerského typu, překračování pravomocí, nerespektování demokratických mechanismů akademické samosprávy a nedostatečné plnění programu, s nímž byl děkan zvolen.

Předsedou umělecké rady školy je sám děkan, jejími členy jsou třeba producent Jaromír Kallista, filmař Martin Čihák, režisérka Helena Třeštíková nebo umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.

„S odvoláním vůbec nesouhlasím, myslím si, že to je zbrklý a neuvážený krok, jestli tam byly nějaké spory, jsou to spory, které se dají řešit kultivovanou debatou, a ne činem, který ve výsledku může celou školu rozložit,“ řekla v úterý Třeštíková. Zmínila, že několik vedoucích kateder v případě, že bude děkan odvolán, chce odstoupit. „To by byl velký problém. Zdá se mi, že je to radikální krok na špatném místě,“ uvedla dokumentaristka. Spor podle ní nelze jednoduše pojmenovat a má mnoho různých aspektů. „Je to spor umění versus řemeslo, což jsou dvě složky filmařiny, které jsou obě důležité, pakliže jedna převáží, je to špatně,“ míní režisérka.

Člen Asociace českých kameramanů Marek Jícha říká, že jde o spor mezi teorií a praxí. „Celá katedra kamery je na straně praxe, FAMU byla s tímhle záměrem založená, já když jsem vedl katedru, celou dobu jsme bojovali o to, aby se na katedře všechna praktická cvičení udržela. Speciálně v bakalářském studiu výuka řemesla je zásadní věc,“ řekl.

Teoretikové podle něj navrhovali, aby se v bakalářském studiu vyučoval film jako takový a teprve později se studenti specializovali. „To považujeme za nesmysl, o školu by přestal být zájem. Zájem je o to stát se zvukařem, střihačem, animátorem, kameramanem. Člověk musí být nejdříve dobrý řemeslník, aby mohl potom pomýšlet na nějaké umělecké produkty,“ soudí kameraman.

FAMU má 11 kateder. Návrh na odvolání Holého byl podán 10. května, poté někteří vedoucí kateder uvedli, že pokud bude odvolán, rezignují. Jsou to Petr Jarchovský z katedry scenáristiky, Ondřej Zach z FAMU International, Jaroslav Brabec z katedry kamery, Pavel Rejholec z katedry zvuku a Ivo Trajkov z katedry střihu.

Podle předsedkyně Akademického senátu Heleny Bendové jejich vyjádření neznamená, že to je rozhodnutí celé katedry, ale právě jen těchto pěti vedoucích. „Podobně nejde říct, která celá pracoviště za návrhem stojí, existují vyjádření jen konkrétních lidí. Podporu návrhu na odvolání vyjádřili dva vedoucí kateder, Karel Vachek z katedry dokumentu a Eric Rosenzveig z Centra audiovizuálních studií,“ sdělila.