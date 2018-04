Dekontaminace v Salisbury potrvá měsíce. Do města útoku se již sjíždí turisté

SALISBURY/PRAHA Zbytky nervové paralytické látky novičok použité k pokusu o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury mohou být stále stejně účinné jako během otravy Skripalových před pěti týdny. Do malého britského města se však již sjíždí turisté.

Podle expertů zodpovědných za dekontaminační práce v městě Salisbury, kde začátkem března došlo k otravě Skripalových, by v centru stále mohly být neobjevená místa, na kterých zůstávají zbytky nervové látky novičok ve velmi silné koncentraci.



Oznámili to na veřejném setkání v době, kdy byly na klíčových místech vyšetřování otravy bývalého ruského agenta a jeho dcery rozmístěny nové bariéry. Začal tím zdlouhavý proces očištění města od chemické látky.

V ulicích se pohybuje stále na dvě stě vojáků v ochranných oblecích a botách. Po dobu několika měsíců budou odstraňovat chemické látky z devíti míst v Salisbury, kudy se během osudného dne pochybovali Skripalovi.

„Pokud si namočíte během dne prst do inkoustu, který nezaschne, najdete ho na konci dne na mnoha místech. Inkoust by byl lepší, ten můžete vidět. My se však potýkáme s chemikálií, kterou nevidíme. Abychom byli schopni dekontaminovat 100 % látky z každého místa, musíme být velice pozorní,“ uvedl pro The Guardian Ian Boyd hlavní vědecký poradce Ministerstva pro životní prostředí, jídlo a rurální záležitosti.

Pracovníci ministerstva proto budou odebírat vzorky a pečlivě dekontaminovat zamořená místa. Nejvíce kontaminovaným místem je podle deníku The New York Times Skripalův cihlový dům, který je považován za místo otravy, takzvaně „objekt nula“.

Skripalovi odtamtud pokračovali do baru Mill a následně do pizzerie Zizzi v centru města. První symptomy otravy se u nich objevily až po několika hodinách po cestě z pizzerie k automobilu v parku, kde oba začali zvracet a nakonec zkolabovali na lavičce. Proč se Skripalovým podařilo přežít si můžete přečíst zde.

Turisté začínají přijíždět

Právě na tato místa v současnosti míří řada amerických i evropských turistů. Z místa otravy, která stála za diplomatickou roztržkou mezi Evropou a Ruskem se postupně stává turistická atrakce. Pro město ležící nedaleko Stonehenge je toto skvělá zpráva. Dlouhodobě totiž žije z turistického ruchu.

„Říkají, že lokace by měly být čisté a nebudou zde žádné zbytky chemických látek. To je úžasná věc,“ uvedl pro New York Times zastupitel Salisbury Matthew Dean. Sám doufá, že špionský skandál přiláká více lidí a rozhodně je neodradí.

„Je důležité, aby Američané přišli a podpořili své britské spojence utrácením dolarů ve středověkých městech,“ řekl Dean. „Tato událost se stává historií. Lidé budou ještě hodně dlouho mluvit o jaru 2018.“