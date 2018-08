Den nepřečtených knih. Nejvíce lidé odkládají Padesát odstínů nebo Harryho Pottera

PRAHA Chcete knihy mít nebo číst? To je letošní slogan akce Dne nepřečtených knih, kterou již po sedmé vyhlásilo internetové knihkupectví Martinus. V českých knihovnách totiž podle průzkumu knihkupectví téměř čtvrtinu knih tvoří ty, které buď nikdo dosud neotevřel nebo dotyčného příliš nezaujaly. Mezi takové patří nejen knihy z povinné četby jako Babička či Osudy dobrého vojáka Švejka, ale i světové bestsellery jako Harry Potter, Padesát odstínů šedi nebo Brownův Počátek. Den nepřečtených knih se letos koná 31. srpna.

„To, že v knihovnách mezi nedočtenými knihami figurují bestsellery, není nijak překvapivé. Hodně jsou totiž tyto tituly pořizovány jako dárek, který neodpovídá vkusu obdarovaného čtenáře,” říká knižní influencerka Lucie Zelinková. Z průzkumu knihkupectví vyplynulo, že právě Padesát odstínů šedi, který patří mezi světové bestsellery a jehož filmová adaptace vynesla na tržbách téměř 570 milionů dolarů, patří mezi nejméně dočítaný titul mezi čtenáři.

„Protože máme za to, že knihy by se měly nejenom kupovat, ale hlavně číst, snažíme se Dnem nepřečtených knih přilákat lidi zpět ke knihám, které z nějakého důvodu nedočetli,” říká Dušan Murčo z Martinus.cz.



Mezi takové důvody, díky kterým například muži do 35 let odkládají knihy, patří nedostatek času. U současných šedesátníků je nejvíce převažujícím důvodem únava, přesto však až čtvrtina z nich dočte každou knihu, která se jim dostane do rukou. Na vině v nedočítání knih je i špatný výběr titulů. Další koníčky nebo několik rozečtených knih, však Čechům nečiní problémy.

Den nepřečtených knih vznikl v roce 2011 na Slovensku, od roku 2012 jej Martinus vyhlašuje každoročně na 31. srpna i v České republice.