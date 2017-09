Saúdky se radují z povolení řídit, mohou jezdit za prací. Ale už chtějí více

RIJÁD Ženy v Saúdské Arábii se radují z nově nabité svobody v podobě zrušení zákazu řízení pro ženy, které jsou ve vozidle bez dozoru. Zákon zrušil král v úterý. Některé z nich již na silnici vyrazily, i přesto, že se nově povolené řidičské průkazy budou vydávat až za devět měsíců. Jiné už nyní volají po dalších změnách a ukončení mužského poručnictví.

Pro Saúdky rozhodnutí krále Salmána bin Abd al-Azíze znamenalo zlomový okamžik. Ženy tak brzy budou moci usednout za volanty automobilů bez mužského dohledu. Jde o konec ultrakonzervativního pravidla, které se stalo symbolem utlačování saúdských žen. Saúdská Arábie byla jedinou zbývající zemí na světě, která bránila ženám v řízení.

Změny na pracovním trhu

Království se v poslední době snaží o reformy, zejména na pracovním trhu, které mají oživit tamní ekonomiku. A právě úterní rozhodnutí může ženám rozšířit možnosti v hledání zaměstnání.

Stovky žen začaly diskutovat se svými manažery a nadřízenými na pracovním trhu v Rijádu a zabývaly se novým prvkem na svých kariérních listinách: schopností řídit automobil. „Saúdská Arábie již nikdy nebude stejná. Déšť začíná jednou kapkou,“ řekla pro agenturu Reuters Manal al-Sharifová, žena a řidička, která se v roce 2011 zúčastnila protestu proti zákazu řízení, za což byla zatčená.

Na veletrhu pracovních míst 30letá Sultana uvedla, že před dvěma lety obdržela čtyři nabídky práce poté, co úspěšně absolvovala právnickou fakultu. Kvůli problémům s dopravou ale všechny musela odmítnout. „Moji rodiče mi nedovolí používat Uber nebo Careem, takže by mě jeden z mých bratrů nebo řidič musel dovézt,“ uvedla. „Jsem tak nadšená, že se budu moci naučit, jak řídit. Tohle pro mě bude velká změna. Budu nezávislá. Nebudu potřebovat řidiče. Budu si vše schopna udělat a zařídit sama,“ dodala s tím, že si začne dělat řidičský průkaz, jakmile její rodina odjede na dovolenou.

Předpokládá se také, že úterní rozhodnutí bude mít i ekonomické důsledky. V Saúdské Arábii žije zhruba 10 milionů žen starších dvaceti let včetně cizinek, což představuje poměrně významný nevyužitý trh pro prodej automobilů a pojištění aut. Rozhodnutí ale může na druhou stranu být ranou pro ‚armádu řidičů‘, většinou přistěhovalců, kteří si na své živobytí vydělávají právě jako řidiči žen. Jako řidič v domácnosti si v Saúdské Arábii vydělává téměř 1,4 milionů cizinců, informovala agentura Reuters.

O pozitivech králova rozhodnutí je ale přesvědčená Monica Maliková, hlavní ekonomka Komerční banky Abú Dhabí, která pro Reuters uvedla, že „odstranění potřeby rodinného řidiče, byť by ženy nepracovaly, pomůže podpořit reálný příjem pro rodiny s nižšími nebo středními příjmy.“

Rovnou za volant

Jiné ženy naopak nečekaly ani o minutu déle. Na internetu se podle agentury Reuters vyskytla videa několika žen, které za volant sedly již tu noc, kdy oznámení o zrušení zákazu řídit pro ženy přišlo. Učinily tak i přes vědomí, že zrušení nezačalo ještě oficiálně platit.

Aktivistka Manal al-Sharifová popsala ukončení zákazu řízení pro ženy jako „pouhý začátek konce dlouhotrvajících nespravedlivých zákonů, které dělaly saúdské ženy méně významné a nedůvěryhodné, aby mohly řídit svůj vlastní osud,“ řekla.

Řidič z vládního střediska řekl, že ženy od králova prohlášení volaly po celý den, aby si mohly podat svou žádost o vydání řidičského průkazu nebo do autoškol. Od vlády ale ještě tato centra nedostala žádné pokyny, jak a odkdy takové žádosti zpracovávat.

Um Faisalová, matka šesti dětí, řekla, že její dcery získají průkazy, co nejdříve to bude možné. „Před lety neexistovala práce mimo dům. Dnešní ženy ale musí vyjít ven a jít na různá místa. Tato generace musí řídit,“ dodala, zahalená v tradičním ženském ošacení - dlouhé černé abáji.

Sbohem mužskému poručnictví?

Tento krok představuje velký zlom v zákoně o společenských mravech, které drží ženy ‚uvězněné‘ v tomto kontroverzním zákoně. Systém mužského poručnictví vyžaduje, aby ženy měly souhlas muže, a to ve většině rozhodnutí týkajících se vzdělání, zaměstnání, manželství, sňatku, cestovních plánů, žádosti o pas a dokonce i lékařské péče.

„Musíme ale také vidět celou řadu dalších diskriminačních zákonů a praktik v Saúdské Arábii, včetně mužského poručnictví, kde má každá žena svého poručníka, ať už je to jejich otec, bratr, manžel nebo syn, který má pravomoc rozhodnout o mnoha věcech jejím jménem,“ napsala Amnesty International ve středu ve svém prohlášení.

Mariam al-Otaibiová, aktivistka, která na začátku tohoto roku strávila ve vězení 104 dní poté, co ji její otec nechal zatknout a obvinit z ‚neposlušnosti‘, řekla deníku The Telegraph, že si myslí, že „toto je konec mužského poručnictví a brzy budeme svědky mnoha změn.“

„Vždycky jsem si myslela, že se to stane, ale ne před koncem roku 2018. Cítím se ale optimisticky, protože to pro mě znamená, že dojde k nějaké změně a doufám, že soud mě osvobodí,“ dodala al-Otaibiová.

Cesta k reálnému zavedení a oficiálnímu stvrzení je ale stále nejasná. Království chybí systém, který by hladké zrušení pravidla umožnil. Hovoří se o nutnosti vzniku nových prostor, kde se budou moci ženy naučit řídit. A to bude obtížný úkol pro tradicionalistické muslimské království, kde muži a ženy, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, jen výjimečně přijdou navzájem do styku.

Snahy zrušit kritizovaný zákaz nabral obrátky zejména s nástupem korunního prince Mohammeda bin Salmána, dvaatřicetiletého syna krále, který má ambiciózní plány pro ekonomický a společenský rozvoj země.

Nová iniciativa připomíná dřívější modernizační etapy, které zpočátku konzervativce vyvedly z míry. Nakonec ale byly přijaty, jako například státní vzdělání pro dívky nebo zavedení televize v šedesátých letech.