Dohra sexuálních skandálů. Producenta Weinsteina vyhodila jeho vlastní firma

LOS ANGELES Filmový producent Harvey Weinstein, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování žen, neodešel kvůli aféře z vedení své produkční firmy The Weinstein Company dobrovolně. Podle nedělního oznámení společnosti byl s okamžitou platností vyhozen. Jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu podle médií ženy sexuálně obtěžoval dlouhodobě.

„Ve světle nových informací o nevhodném chování Harveyho Weinsteina, které se objevily v minulých dnech, se ředitelé The Weinstein Company rozhodli, že jeho působení ve společnosti končí, a to s okamžitou platností,“ uvádí se v prohlášení řídícího orgánu společnosti, jehož členem je i Weinsteinův bratr Robert.

Rada ředitelů v prohlášení odkazuje na zprávu listu The New York Times z konce minulého týdne, podle níž se Weinstein dopustil nejméně osmi případů sexuálních útoků. Weinstein po zveřejnění článku odešel na dovolenou a rada ředitelů oznámila, že jeho kauzu projedná.

