Advokátka Samková povede ve volbách do Evropského parlamentu kandidátku Alternativy pro ČR

PRAHA Advokátka Klára Samková povede ve volbách do Evropského parlamentu kandidátku euroskeptické Alternativy pro Českou republiku. Podporu jí vyjádřila i řada dalších politických subjektů, které se označují za euroskeptické a vlastenecké. Další kandidáti budou oznámeni začátkem března. Samková to dnes řekla novinářům. Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května.

„Kandidují za nás nezávislí občané, které možná znáte díky jejich veřejnému působení. Kandidují za nás lidé, kteří už léta pracují na tom, aby právo a svoboda zvítězily nad regulacemi, cenzurou a státní buzerací,“ stojí na stránkách uskupení. Podporu Samkové vyjádřil například jeden ze zakladatelů Strany svobodných Milan Vodička, který založil novou stranu Liga svobody, zastoupeno bude také brněnské hnutí Slušní lidé či hnutí Změna pro lidi.



Jako ideová východiska pro volby do EP Alternativa pro ČR na svém webu označila například odmítání eura a islámu v ČR, či „experimentů s multikulti, gender a homosexualismem, jakož i neomarxistických ideologií“, za další cíl označila boj proti „zbabělé migrační politice EU“.

Minule jí kandidaturu překazil Český rozhlas

Samková měla před pěti lety vést do evropských voleb hnutí Úsvit Tomia Okamury. Po odvysílání reportáže Českého rozhlasu dva týdny před hlasováním hnutí Samkovou vyzvalo, aby sama odstoupila kvůli podezření, že údajně oklamala Českou spořitelnu a skrytě pomohla oddlužit jednu z firem. Samková tehdy tvrdila, že ji i hnutí chce někdo zdiskreditovat. Ve čtvrtek Samková uvedla, že Okamurova SPD spolupráci v nadcházejících volbách odmítla.

Letos v lednu Samková podala vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové trestní oznámení na novináře Janka Kroupu a Jana Pokorného a Český rozhlas, který je zaměstnává. Viní je, že před pěti lety v reportáži, kvůli níž odstoupila z voleb do EP, použili dokumenty získané trestným činem. Médiím řekla, že v kauze vysílané rozhlasem nepadlo žádné trestní oznámení a nikdo nebyl poškozen. Spolu s poškozením dobrého jména advokátky se podle Samkové novináři dopustili trestných činů maření voleb a rozvracení republiky. Český rozhlas v reakci uvedl, že se vyjádří, až bude znát obsah trestních oznámení.

Samková uvedla, že materiály použité v reportáži vynesla z její advokátní kanceláře její tehdejší asistentka, za což byla pravomocně odsouzena. K trestnímu oznámení na Kroupu a jeho přímého nadřízeného Pokorného Samková podle svého vysvětlení přistoupila až nyní, protože čekala na definitivní verdikt nad bývalou zaměstnankyní. Advokátka také chce, aby se případem zabývaly příslušné parlamentní orgány. Ukázalo se podle ní, že novináře nikdo nemůže donutit ke zbavení mlčenlivosti, o což v průběhu let žádala bez úspěchu Radu Českého rozhlasu.