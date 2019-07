Skupina Agrofert od prosince dotace nedostala, uvedl Havlíček. Ministerstvo však schválilo další projekt

Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo od účinnosti zákona o střetu zájmů jeden projekt pro skupinu Agrofert, o proplacení dotace dosud holding nepožádal. Žádost o platbu by mohla přijít příští rok, ministerstvo by ji posoudilo a projekt by byl pozastaven. Vyplynulo to z vyjádření ministra Karla Havlíčka (za ANO) při čtvrtečních sněmovních interpelacích.

ODS chce prosadit konec vyplácení dotací pro Agrofert. Na schůzi sněmovny navrhne mimořádný bod „Neproplácí se už od prosince minulého roku. Tvrzení, že se proplácí, není pravdivé,“ řekl Havlíček na dotazy Věry Kovářové (STAN) a Martina Jiránka (Piráti). Schválený projekt skupiny je podle něho v hodnotě do 50 milionů korun. Havlíček podotkl, že ministerstvo vyplácí peníze až následně. Pro platbu jsou podstatné skutečnosti z doby žádosti a schválení projektu. Nyní ministerstvo vyplácí podle Havlíčka zhruba tři roky staré projekty. Z jeho vyjádření vyplynulo, že poslední peníze skupině Agrofert ministerstvo poslalo loni prosinci, přičemž se jednalo o projekt schválený v době před účinnosti zákona o střetu zájmů. „Nelze plošně přestat proplácet případné žádosti o platbu, aniž by nedošlo k individuálnímu posouzení v každém jednotlivém případě,“ zdůraznil Havlíček. K plošnému zastavení plateb by ministerstvo mohlo přistoupit potom, co by zjistilo větší množství individuálních chyb. Ministerstvo průmyslu dál proplácí dotace Agrofertu, ačkoliv Brusel od prosince peníze neposílá K preventivní stopce přistoupil třeba Státní zemědělský intervenční fond v případě zemědělských investičních dotací poté, co do Česka dorazily předběžné závěry auditů Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle prvního z nich Babiš ve střetu zájmů v souvislosti s holdingem Agrofert je. Babiš v souvislosti se zákonem o střetu zájmů vložil skupinu do svěřenských fondů.