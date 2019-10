Aktivisté na rypadle u Mostu ukončili protest proti těžbě uhlí. Vydrželi tam dvě mrazivé noci

MOST Skupinka aktivistů ukončila téměř třídenní protest proti těžbě uhlí na velkorypadle v lomu ve Vršanech na Mostecku. ČTK to řekla jedna z aktivistek. Na stroj vylezlo osm osob v úterý ráno na protest proti zvažovanému prodeji elektrárny Počerady firmě Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Po 60 hodinách sestoupili dolů po žebříku. Policie je na místě zajistila.

Aktivisté z hnutí Against Coal vedle zastavení těžby uhlí žádali, aby ministerstvo životního prostředí zamítlo výjimku z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice, která stejně jako lom Sev.en Energy patří. Jak ve čtvrtek zjistila ČTK, o výjimce rozhodne ministerstvo v první polovině listopadu. Na to se odvolali také aktivisté; v krátkém videu na twitteru uvádějí, že tak dlouho na rypadle čekat nebudou. „Svou akcí jsme chtěli dodat odvahu lidem. Vláda a politici při řešení klimatické krize selhávají. Teď je to na nás všech,“ uvádějí maskovaní aktivisté na videu. „Osoby zajistíme, provedeme ověření totožnosti a projednání podezření z přestupkové činnosti,“ řekla mluvčí policie Jana Slámová. Firma zváží další právní kroky Těžařská firma Sev.en Energy nyní zkontroluje stav velkostroje, vyčíslí případné škody a zváží další právní kroky. „Jsme rádi, že aktivisté ukončili svoji anarchii na rypadle, aniž se komukoli cokoliv stalo,“ řekla mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. „Čím jsme ale znepokojeni, to je závěrečný vzkaz aktivistů na twitteru: Spalme kapitalismus, ne uhlí!“ uvedla. V prohlášení na začátku protestu aktivisté uvedli, že za klimatickou spravedlnost budou bojovat až do konce. Na rypadle vydrželi dvě mrazivé noci. Jedna z dívek ČTK ve čtvrtek ráno řekla, že jinovatka pokryla spacáky a voda zamrzla. „Jsem ráda, že jsem se dobře vybavili,“ uvedla. Policejní vyjednavač byla ve čvrtek na místě dvakrát. Policie byla připravena zajistit i zdravotnickou pomoc. Kolesové rypadlo K800, které aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak aktivisté zásadně neohrozili. Stroj o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý.