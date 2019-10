Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku obsadili aktivisté, protestují proti prodeji elektrárny

MOST Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku obsadili v úterý ráno aktivisté. Protestují proti tomu, že ČEZ zamýšlí prodat elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Na místě je policie. Sedm lidí proniklo na skrývkový bagr na Slatinické výsypce. Bagr byl v tu dobu mimo provoz, řekla ČTK Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Se.ven Energy, které patří lom.

Podle prohlášení, jež má ČTK k dispozici, jde o autonomní skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, „jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk“. „Jasně říkáme ne prodeji Počerad, ne výjimce pro Chvaletice. Je potřeba obě elektrárny bezodkladně zavřít a s nimi i lom Vršany,“ uvádí se v manifestu. Policie přijala hlášení o protestu kolem 06:00. „Na místo bude přizván vyjednavač, vyzveme je, aby bagr opustili,“ řekla ČTK mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Policie podle ní místo zajistila, aby zabránila v přístupu dalším protestujícím.