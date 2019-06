Vláda se mění svobodnými volbami, nikoliv demonstracemi, řekl prezident Zeman

JIHLAVA Účastníci demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podle prezidenta Miloše Zemana protestují proti svobodným volbám, zatímco demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volaly. Neočekává, že by Babišova vláda skončila dřív, než za 2,5 roku. Na změnu si Babišovi kritici budou muset podle Zemana počkat do voleb. Prezident to řekl v úterý v Jihlavě při zahájení návštěvy Kraje Vysočina.

„Vláda se mění v demokratické svobodné společnosti demokratickými svobodnými volbami, nikoli demonstracemi,“ řekl Zeman. Odvolání premiéra je podle něho možné jen vyslovením nedůvěry v Poslanecké sněmovně. „Podle počtu hlasů to na to zatím nevypadá. Anebo musí být poražen ve volbách, což se také nezdá býti pravděpodobné,“ řekl Zeman. Poslední volby do Poslanecké sněmovny se konaly na podzim roku 2017.



Poslední demonstrace proti Babišovi se v neděli na pražské Letné zúčastnilo na 283 000 lidí. Premiérovi vytýkají, že je ve střetu zájmů a obávají se o nezávislost justice.



Zeman je na páté oficiální návštěvě kraje. V úterý navštíví Humpolec na Pelhřimovsku, v dalších dnech Třebíčsko a Žďársko. Oficiální návštěvu ukončí 27. června v Bystřici nad Pernštejnem. V kraji pak stráví několik dní dovolené v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost.