Letná jako vzkaz: ‚Tak už ho konečně porazte.‘ Demonstrace míří i na opozici, míní sociolog Herzmann

PRAHA Zaplněná Letenská pláň není politicky jednotná, myslí si sociolog Jan Herzmann. Protesty podle něj cílí kromě Andreje Babiše i na opoziční strany.

Lidovky.cz: Organizátoři protestů prý k nové straně nesměřují. Demonstrantů ale přibývá. Nenatlakuje se nám tu papiňák?

Nemyslím, že míříme k vyloženě latentnímu konfliktu. Že taková občanská aktivita vůbec vznikla, je výzva na obě strany. Na jedné straně Andreji Babišovi, aby něco změnil, ideálně odstoupil. Na druhé straně ale míří výzva něco změnit i ke zbytku politické scény. Vnímám to jako vzkaz: „Tak už ho konečně porazte.“

Myslím, že ventilem vznikajícího napětí by bylo zformování silné politické opozice. To se ale nedaří, opoziční strany jsou rozdrobené, navíc vznikají nové a nové subjekty. Protesty jsou upozornění opozičním politikům, že jim společnost nechce tolerovat vzájemné hádky. Že od nich vyžaduje vážnou politickou akci.

Lidovky.cz: Mohou tedy protesty obrátit nevoli občanské společnosti i proti opozičním stranám?

Nelze to vyloučit. Určitě se nacházíme někde za vrcholem procesu, který začal první demonstrací asi před dvěma měsíci. Zřejmě přijde letní uklidnění a musíme si počkat, jak to bude vypadat na podzim. Zdaleka to ale vše nemusí být namířeno jen proti Andreji Babišovi, byť je jako vyčnívající postava snadný hromosvod.

Jan Herzmann Jan Herzmann vystudoval obor matematická ekonomie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po sametové revoluci pobýval na švýcarské Universität St. Gallen. V roce 1992 založil společnost Factum, která se stala přední českou agenturou na zpracování průzkumů veřejného mínění. Po 21 letech z ní odešel do rodinné firmy. Je autorem řady publikací a knih. Vedle své práce se věnuje neziskovému sektoru, například coby místopředseda Výboru pro UNICEF. Sociolog Jan Herzmann

Lidovky.cz: Proč neumí opozice s tak masivní podporou pracovat?

Opozice není schopná se sjednotit. Navíc se přirozeně štěpí. Jednak na světonázorech, proto třeba těžko předpokládat spolupráci ODS a Pirátů. Ani strany, které se programově víceméně domluví, nemají vůli ke společné akci. Například jen na lince ODS – TOP 09 – KDU ČSL vidíme spoustu vzájemných animozit, neochotu a neschopnost k vážné spolupráci. Tato opozice sice tvrdí, že je Česká republika v ohrožení, ale není schopná překročit vlastní stín, aby tomu čelila. Politici zřejmě onu hrozbu ještě nevnímají tak vážně, aby došli k sebezapření a spolupracovali. Mohu se mýlit, zvenčí to tak ale vypadá.

Lidovky.cz: Dají se davy politicky sjednotit jen skrze odpor k Babišovi?

Myslím, že nedají. Na Letné stále nebylo osm milionů voličů. Mezi nimi je pak přes milion sympatizantů hnutí ANO. Takže zatímco Letná stojí na jednom proudu sdělení a emocí, hnutí ANO čerpá z úplně jiného proudu. Zatím je situace taková, že vysloveně politické sdělení nám Letná nepřinesla, což jsem ani neočekával. Masa na Letné rozhodně nebyla politicky jednotná.

Lidovky.cz: Není to signál pro někoho, kdo by se chtěl pokusit tuto občanskou vlnu politicky konsolidovat, že nadešel jeho čas?

Samozřejmě se to nabízí. Jenže ANO i SPD byly také nové strany, zásadně ale klima v politice nezměnily. Strop volební účasti je u nás podle mě okolo 70 procent. Na nových voličích to tedy nepostavíte, nové strany by musely ubrat těm současným. Nechci tím říct, že je snazší sjednotit současnou opozici, obojí je velice složité. Hlavně proto, že za Andrejem Babišem stojí masa lidí, která ho bude pravděpodobně podporovat ve všech nadcházejících volbách. Příští navíc budou krajské volby, kde se celostátní problematika tolik odehrávat nebude. Situace pro vznik nových stran nyní moc příznivá není.

Největší demonstrace od roku 1989 se konala v neděli na pražské Letné.

Lidovky.cz: Nahrává běh času rozštěpení uvnitř protestního hnutí?

To se těžko odhaduje, hodně bude záležet na vnějších podmínkách. Asi zdaleka nejdůležitější je stav ekonomiky. Dokud bude pokračovat růst, situace setrvá relativně klidná. To by se při nástupu recese změnilo. Dále sehraje velkou roli vývoj Babišových kauz, třeba zda půjde před soud. A bude velký rozdíl mezi tím, zda třeba audit EU nařídí vrátit 451 milionů, nebo třicet milionů korun.



Lidovky.cz: Popsal jste velmi komplexní situaci, protesty ale zřejmě nebudou pokračovat donekonečna. Existuje ve vašich očích nějaké přirozené východisko, kromě toho, že občanské nadšení prostě vyšumí?

Donekonečna nepoběží. Základním východiskem by bylo nalezení skutečného vyzyvatele Andreje Babiše. Někoho, kdo by ztělesňoval nesouhlas s jeho osobou a politikou a měl dostatečně silné zázemí. Zatím ho tady nevidím, neznamená to ale, že neexistuje. Paní Čaputovou znal na Slovensku před dvěma lety také málokdo.

Lidovky.cz: Neznamenalo by to ale sáhnout alespoň částečně k Babišovým metodám, které opozice označuje za populismus?

Strany se populistickým prvkům snaží vyhnout verbálně, prakticky k nim ale sahají často. To se týká třeba marketingového postupu, který Babiš využívá. Pro komunikaci s veřejností je potřeba mít k ruce nástroje, které nejsou jen z oblasti čisté politické teorie. Velká část populace jim totiž nerozumí. Navíc význam populismus výrazně devalvuje, používá se k označení něčeho, co se zrovna nehodí do krámu. Ale k vaší otázce – pravý vyzyvatel Andreje Babiše bude muset komunikovat s lidmi, kteří politice do hloubky nerozumí a rozumět jí nechtějí. Se složitými prohlášeními si je ale nezíská.

Lidovky.cz: Vidí oněch 8 milionů voličů, kteří na Letné nebyli, tyto masivní protesty skutečně jako nepolitickou záležitost?

Ta část z těch osmi milionů, která fandí Andreji Babišovi, s ním souzní v zásadní věci. Mají pocit, že plná Letná protestuje proti něčemu, co se nestalo a ani to nehrozí. Třeba ohrožení justice. Chápou to tak, že Babiš vede zemi správně, ale někomu se to nehodí a proto na něj útočí. Domnívám se, že mezi voliči zůstanou tyto manifestace výrazně nepochopené.

Lidovky.cz: Milion chvilek pro demokracii se tedy snaží být od politiky co nejdál, zatímco Babiš to vykládá tak, že se jedná o pouhou politiku.

Myslím, že v této rovině se debata skutečně povede a bude ovlivňovat obě občanské strany toho sporu.