ZVĚŘINA: Letenský uzel. Zbavit se demokraticky Babiše není vůbec snadné

Praha Opoziční strany se mají chopit síly, kterou představují demonstrující občané na Letné, sjednotit se a porazit ANO ve volbách. To se místopředsedovi Milionu chvilek pro demokracii Benjaminu Rollovi lehko řekne, ale opozičním politikům těžko uskuteční.

Letenská demonstrace oslovovala jen skupinu stran, která si jeden čas říkala demokratický blok, tedy ODS, Piráty, TOP 09 a Starosty. Jejich síla v parlamentu na svržení vlády nestačí a stačit nebude. Ani pokud by se jim povedlo přetáhnout na svou stranu sociální demokraty, by nemuseli být úspěšní, protože Andrej Babiš se může opřít o KSČM a SPD. A tyto dvě strany demonstrující rozhodně neoslovují, spíše se jim hnusí.

Nezbývá tedy než uvažovat o budoucích volbách. Asi spíš těch řádných, protože na předčasné se žádná z opozičních stran necítí (nemá též prostředek, jak je vyvolat). Jenže tato „letenská“ opozice se necítí ani na integraci, nechtějí o ní uvažovat ani občanští demokraté, ani Piráti, ani lidovci. O spojování mluví jen ohrožené druhy, tedy Starostové a topkaři. Jejich spojení má však tradiční úskalí, spojení neznamená součet preferencí obou subjektů, ale spíš o něco méně. Spor

by pak mohl být o to, kdo novému uskupení má šéfovat, a pak integrované čeká boj při sestavování kandidátek. Však to znáte.



Problém „letenského“ bloku je v tom, že se nedokáže domluvit ani na jednotném postupu proti vládní koalici, vždy podporují ad hoc ty zákony, které konvenují jejich stranické letoře. Bojujete-li za zachování parlamentní demokracie, musíte respektovat výsledky svobodných voleb, ctít ústavní instituce a nesmíte obcházet parlament. To vše vám ale nebrání na půdě sněmovny jednat a snažit se nabízet pro protivníka přijatelná řešení. Třeba by „letenští“ mohli udělat premiérovi nabídku, že výměnou za jeho odchod z exekutivy blok podpoří vládu ANO za takových a makových podmínek. Jenže na takovou jednotnou nabídku se nezmohou. Jednodušší je tvrdit, že za všechno mohou Babišovi voliči.

A tak budou letenské strany dál lkát ve sněmovně, protože vládu neshodí, a s dojetím chodit na masově navštívené demonstrace pro další úkoly od Milionu chvilek.