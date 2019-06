Máme toho dost, znělo Letnou. Jak se demonstrovalo v čtvrtmilionovém davu

PRAHA Na zastávce tramvaje stojí kluk s parukou. V ruce třímá obraz malovaný temperami vlastní rukou. Shlíží z něj ďábel – „Agročert“. Lidé v tramvaji však zažívají vlastní soukromé peklo – jedou ve vozu bez klimatizace.

Kluk i Agročert mají smůlu, do tramvaje přecpané už daleko před stanicí Želivského se nevejdou. Takových je spousta. Dostat se sem, na Letnou, budou muset jinak. Nejlépe pěšky.



V Praze se sešlo podle odhadů více než čtvrt milionu lidí, aby vyjádřili svůj nesouhlas s vládou předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. A i když je hlavním bodem demonstrace on, lidé protestují i ­proti Marii Benešové, bývalé sociální demokratce, kterou ANO před nedávnem nominovalo na ministryni spravedlnosti. Lidé přišli vyjádřit obavu, že by mohla ovlivnit vyšetřování kolem dotační kauzy Čapí hnízdo, v­ níž premiér figuruje jako obviněný. Na transparentech je však ještě jedno jméno: Miloš Zeman.

„Klaní se Číně a Rusku, sklání se před totalitářskými režimy a­ podporuje zájmy několika šmejdů z prezidentské kanceláře,“ říká rozvášněnému davu z pódia Bohumil Kartous z informačního centra o vzdělávání EDUin. „Je ale třeba si uvědomit, že ani Andrej Babiš, ani Miloš Zeman nejsou příčinou, ale důsledkem. Důsledkem předchozích vlád,“ dodává.



Letenská pláň je už půl hodiny zaplněná, stále sem ale proudí lidé. Zkolabovala stanice metra Vltavská, stejně tak Nádraží Holešovice. Desítky lidí jdou podél kolejí. V ruce svírají transparenty.

Část lidí sledovala demonstraci ze střechy tramvajové zastávky.

„Chceš lepší Česko? Tak jeď na Slovensko!“ „Chtěli jsme mít vtipný transparent, ale situace je tak vážná, že už to není sranda.“ „Už mě nebabiš.“ Další nápisy visí i z domů. Jsou tu lidé z Liberce, ze Sušice, z Jindřichova Hradce či ze Znojma. Z Klatov i­ z­ Havlíčkova Brodu. Přijeli z ­celé republiky.

„Chceme, aby v příštích volbách vyhrály slušné politické strany, které by Andreje Babiše ohlídaly. My slibujeme, že budeme vládu až do voleb kontrolovat,“ hřímá z pódia Mikuláš Minář, pořadatel demonstrací z poslední doby. A Tomáš Klus k ­tomu zpívá: „Pravda je, že jsme tu v rukou lháře.“ Ještě před písní označil Babiše za zlosyna Voldemorta.

Zazpívá i Vladimír Mišík nebo známé duo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Za chvíli zanotují svoje Není nutno. Je tu i historik Jiří Padevět, zpěvák Radek Banga nebo herec Martin Myšička.

Přijeli také představitelé Asociace soukromých zemědělců, aby upozornili na Babišův střet zájmů – vzhledem k tomu, že jeho bývalá firma Agrofert podniká i­ v zemědělství. „Sedm a půl tisíce našich členů vyzývá ministerstvo zemědělství, aby přestalo podporovat Agrofert a přestalo vytvářet podmínky pro nepřirozeně velké zemědělské firmy. Andrej Babiš má střet zájmů, což oslabuje Česko ve vyjednávání dobrých podmínek Společné zemědělské politiky v příštím dotačním období,“ sděluje davu Jaroslav Šebek z asociace.

Soukromý zemědělec Daniel Pitek k tomu dodává: „Navrhuju, aby Andrej Babiš prodal kravku, na jaře už nezasel a ve vládě, ve vládě to vidím do švestek.“

Demonstrace má i své výchovné chvilky. „Pamatuješ na veselýho strejdu Mirka?“ ptá se maminka svých dětí. „Tak ten taky volí Babiše a ať mu říkáš, co říkáš, názor nezmění. Ale nesmíš ho za to odsuzovat, každý má právo volit, koho chce,“ vysvětluje.

Odpor proti premiérovi přitom lidi spojuje. V tramvaji spolu komunikují, i když se neznají. Ten, kdo už to nevydrží a vystoupí o­ zastávku dřív, volá na spolucestující: „Tak se uvidíme tam!“ A­ jedna paní, která dostala od maminky vajíčka, to komentuje: „Říkala jsem jí, ať mi je nedává. Ale ona, že si je musím vzít. Uvidíme, kdo přijde, třeba se budou hodit.“

„Máme toho dost,“ skanduje dav na Letné. A čeká, až je vyslyší ten, kvůli komu přišli – Andrej Babiš.