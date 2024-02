Praha může jednat o Slovanské epopeji v Savarinu. Soud zrušil předběžné opatření

„Mám radost, že Městský soud v Praze vyhověl našemu odvolání a zrušil předběžné opatření Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým se omezovalo právo Prahy svobodně nakládat s dílem Alfonse Muchy - Slovanskou epopejí. Praze tak už nic nebrání, aby dále jednala o trvalém umístění tohoto díla v Praze,“ uvedl Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek pražského primátora.

Epopej provázejí dlouhá léta spory o její vlastnictví. Zatímco malířův příbuzný John Mucha loni po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.

Předběžným opatřením se Mucha Plocková domáhala toho, aby Praha nesměla uzavřít s Crestylem smlouvu, dokud soud o její žalobě nerozhodne.

18. ledna 2017

Město již dříve avizovalo, že pokud mu soud v odvolání proti předběžnému opatření vyhoví a zruší jej, bude pokračovat v jednání s Crestylem o dočasném pronájmu Savarinu. V opačném případě byla Praha podle Pospíšila připravena se soudit.

Hledá se i alternativa

„Opět rozjedeme jednání a hledání místa pro epopej. Praha bude jednat s Crestylem, ale zároveň bude hledat alternativy, není to z naší strany jen slepý tlak na uzavření smlouvy s Crestylem. Stále tak ještě není rozhodnuto, kde epopej bude. Na konci musí být dlouhodobé řešení, které bude výhodné a musí s ním souhlasit Muchova rodina,“ vysvětlil Pospíšil.

Kromě budoucího paláce firmy Crestyl na Václavském náměstí se do seznamu možných míst dostalo například Výstaviště nebo Holešovická tržnice. V jejím případě se však ukázaly prostory jako nevhodné, uvedl náměstek. Uvažuje se pak ještě o objektu nedaleko Pražského hradu. O kterou budovu jde, Pospíšil neřekl.

Do doby, než Praha prostory najde, zůstanou podle náměstka obrazy na zámku v Moravském Krumlově. „Neformálně jsem mluvil se starostou (Tomášem Třetinou) a pokud by Praha chtěla smlouvu prodloužit, nemají s tím prý v Krumlově problém,“ uvedl Pospíšil. Podle něj se musí město vyvarovat toho, co se v minulosti už stalo - plátna byla přivezena, ale Praha je neměla kde vystavovat, a tak skočila na čas v depozitáři.

Cyklus obrazů Slovanská epopej tvoří dvacet velkých pláten, která Mucha maloval osmnáct let od roku 1910. Po dokončení Mucha daroval dílo Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory. Termín ale nestanovil.

V současnosti jsou plátna k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zápůjčku do roku 2026 odsouhlasili pražští zastupitelé.