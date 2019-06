Lidé v Praze pronajímají obecní byty turistům. Město se snaží situaci řešit

PRAHA Ruku v ruce s tím, jak se trh s nemovitostmi vymknul z kloubů, si mohou gratulovat lidé, jimž se podařilo v Praze získat nájem v obecním bytě. Tržní nájem se pohybuje kolem 350 korun za metr čtvereční, v městských bytech je to jen 80 až 150 korun. Část nájemníků se ovšem rozhodla, že přepustí své pokoje na stále lukrativnější ubytovací služby typu Airbnb. A vydělává – běžná cena za osobu a noc činí aktuálně půl druhé tisícovky.

Problémem trpí hlavně první pražský obvod, kde chtějí turisté složit hlavu nejčastěji. Magistrát loni odhalil pronájmy obecních bytů přímo na Staroměstském náměstí či v Dušní ulici. ,,Pronajímání obecních bytů je pro mě naprosto nepřípustné. Spekulanti nabízí už i v soutěžích o získání bytu vysokou částku a znevýhodňují ty, pro něž jsou obecní byty určeny. Já jsem pro to, nehledět jen na nejvyšší zisk z nájemného. Pro mě je u obecních bytů prioritou, aby měli lidé kde bydlet, zdroj příjmů je druhořadý,“ říká příslušný radní z Prahy 1 David Bodeček (Piráti).

V pátrání po přivydělávačích pomáhají hlavnímu městu a jeho částem jen „udání“ od sousedů, jimž turisté – často opilé hordy – lezou na nervy. Naopak platforma Airbnb není ochotna magistrátu předat seznam všech svých provozoven.

Politici v Praze vědí, že se jim za zády odehrávají nepravosti, ale chybí jim systémový nástroj, aby případy odhalili a aby ti, kdo se do zakázaného dobrodružství pouštějí, věděli, že se na ně přijde.



Prověřovat, ale nešmírovat

Můj dům, tvůj dům Pionýr mezi ubytovacími platformami, Airbnb, vznikl vroce 2008 v USA. Prvotní účel byl následující: kdo má volný pokoj či nechce byt nechat ladem při své dovolené, najde si výletníky, na nichž si drobně přivydělá. Po pár letech přibylo poskytovatelů a pokřivil se smysl. Bydlení mnozí nabízejí celoročně av mohutném portfoliu bytů. Vpodstatě regulérně vydělávají, ale mimo zákonná pravidla. V lednu 2015 spravoval Airbnb přes milion nabídek z 34 tisíc měst. Některá, třeba Barcelona, sezačala bouřit, protože rozmach služby vytváří tlak na ceny nemovitostí, což z center měst vytlačuje normální život. V Praze 1, nejvyhledávanější destinaci v Česku, je v režimu Airbnb 3,5 tisíce bytů.

„Obecní byty se přes Airbnb pronajímají určitě, to my víme, je to ale strašně těžké dokazovat,“ řekl LN zdroj z magistrátu obeznámený s problematikou. Ubytovací platforma Airbnb totiž ani na žádost magistrátu neposkytuje seznam svých provozoven, a městské části proto nemají systémový nástroj, aby zjistily, kdo si vydělává na úkor obecní kasy a kdo je skutečně potřebným zájemcem o bydlení s politicky regulovaným nájmem.

Loni třeba magistrát odhalil, že na oblíbeném hostinském portálu byly v nabídce jeho byty na Staroměstském náměstí, v ulici Dušní a na Černém Mostě. Magistrátní úředníci odhaleným nájemníkům zrušili smlouvy, oprávněnost postupu později potvrdil i verdikt soudu, kam nespokojení nájemníci spor pohnali.

Potíž je, že odhalené případy jsou s nejvyšší pravděpodobností jen špičkou ledovce. Úředníci mohou čas od času zadávat do ubytovacích platforem adresy s byty, které patří samosprávám, a pídit se, jestli na nějaké narazí. Je to ale rozbíjení skály špendlíkem.

Tisíce možností pro kšeft

„Situace se v žádné případě nezměnila k lepšímu. Je potřeba učinit systematické kroky v této oblasti, což je úloha státu. Problém je disproporce nabídky a poptávky na trhu s byty. Snažil jsem se proti tomu bojovat osm let. Rozhodně jsem ale proti šmírování obyvatel bytů elektroměry,“ řekl LN bývalý starosta prvního pražského obvodu Oldřich Lomecký (TOP 09).

Jeho poslední věta naráží na spor TOP 09 s Piráty, který málem skončil koaličním kolapsem na „velké Praze“. Piráti chtěli využít anonymizovaná data od distributorů, aby mohla politická správa posoudit podle odběrů, kde skutečně někdo stabilně žije a kde se střídají turisti s touhou po autentickém zážitku. TOP 09 nápad zcela zavrhla s odkazy na „velkého bratra“.

Jenom v Praze 1 se přes nejmohutnější z takových platforem, Airbnb, pronajímá více než 3,5 tisíce bytů. Zatím se vede debata především o tom, jak výdělky z krátkodobých nájmů přetavit v ostře sledovanou živnost, aby se narovnalo podnikatelské prostředí, protože hotely či penziony v prostředí nepřiznané konkurence trpí. Jenomže to je řeč o majitelích bytů, opatření by nijak nedopadlo na osoby, které kšeftují s pronájmy obecních bytů.

Ve správě pražského magistrátu je kolem osmi tisíc bytů, další obhospodařují městské části. První městský obvod spravuje 1158 obecních bytů. Namísto kroků, které by vedly k provětrání dusivé nemovitostní situace, magistrát oznámil navyšování nájmů, v jeho šlépějích se chtějí vydat i některé městské části. Praha 3 už to například udělala, zvedla cenu o 20 procent, což je zákonné maximum. Tím se ale nevyřeší drastický převis poptávky nad bytovou nabídkou, jenž především v hlavním městě panuje; naopak.

Na „jedničce“ si nicméně alespoň uvědomují, že nekalé přepronájmy obecních bytů ještě víc křiví trh, a tak se s tím pokoušejí bojovat. „Snažíme se nelegální pronajímání bytů potírat. Máme signály u pár adres, že k tomu dochází. Většinou je to na udání. Je to ale složité. Soudce nám například zamítl žádost na zrušení pronájmu s tím, že když někdo bydlí v zahraničí a je tu pouze pár týdnů, není důvod mu smlouvu rušit,“ krčí rameny místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský (Piráti).

Když mají podezření, že se něco takového děje, pošlou na danou adresu žádost o evidenci, aby si nájemníci dali pozor. Podle názoru Nazarského se nekalá praktika na Praze 1 týká „maximálně desítky obecních bytů“. Jistě to ale neví nikdo.

Sousedská všímavost

Hlavním nástrojem samospráv, když s nimi odmítá kooperovat Airbnb, je sousedská všímavost a aktivita. „Dostáváme občas upozornění, že dochází k porušování našich nájemních smluv, a to pak prošetřujeme. V první řadě posílám dopisy nájemníkům, aby potvrdili, že využívají byt pro osobní potřebu. Pokud i poté podezření přetrvává, požádám živnostenský úřad o prošetření daného případu. Podle smluvních podmínek by totiž majitelé neměli byty využívat jinak než pro osobní potřebu,“ popsal metodu radní David Bodeček.

U nebytových prostor se podle něj zjišťují prohřešky mnohem snáz; u bytů narážejí úřední zkoumání na domovní svobodu. Souhrnná data zatím k dispozici nemá, ale ledacos indikují dopisy, k nimž se adresát nehlásí.

První městská část totiž poslala nájemníkům vyrozumění o valorizaci nájmů. A značná část se vrátila zpět jako nedoručitelná z důvodů neznámých. Podle Bodečka překvapivě vysoké procento listovních navrátilců svědčí pro podezření, že v daných bytech smluvní nájemníci vůbec nežijí. Jestli je to ale hlavní důvod nedoručení dopisů, radnice jen spekuluje, jistá si není.

„Airbnb je systémový problém, který není možné řešit na komunální úrovni. Zakopaný pes je v legislativě, s iniciativou proto musí přijít poslanci,“ uvedla Hana Marvanová (Spojené síly), radní hlavního města pro legislativu a bydlení. K témuž dospěla i magistrátní komise. Jenomže šmelení s obecním bytem žádný nový zákon nevyřeší.