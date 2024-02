Babiš bude opět kandidovat na premiéra, nevyloučil spolupráci s SPD

Babiš hned ze začátku pořadu okomentoval nedostatek názorových proudů, který je hnutí dlouhodobě vytýkán a kritici ANO označují jako subjekt jednoho muže. „My jsme tým, zbavili jsme se kariéristů a nemusíme se hádat,“ reagoval Babiš, kterého na sobotním sněmu nevolil předsedou pouze jeden člen hnutí.

Zemi podle svých slov předal předseda ANO pětikoalici „v mašličkách“ i když nemusel a mohl se nechat pověřit sestavením vlády tehdejším prezidentem Milošem Zemanem.

Hovor se vzápětí stočil k budoucnosti, Babiš nevyloučil povolební spolupráci s SPD, které je s ANO aktuálně v opozici. „Volí je půl milionu občanů, je to legitimní strana,“ řekl Babiš a dodal, že se s hnutím Tomia Okamury neshodne v otázce referenda.

V rámci blahopřání k opětovnému zvolení do čela ANO místopředseda SPD Radim Fiala už také nabídl nejsilnější opoziční straně spolupráci proti vládní koalici.

Babiš zopakoval své ambice pro příští parlamentní volby, které se uskuteční v roce 2025. „Chceme získat tolik hlasů, že nás už nebudou moct obejít,“ nastínil Babiš. Do vlády s ODS by ANO podle Babiše nešlo, je to totiž jeho největší soupeř.

Reagoval také na prohlášení Petra Fialy, který po Babišově opětovném zvolení předsedou hnutí ANO na sociální síť X kromě blahopřání napsal, že by byl raději, kdyby se Babiš choval více jako politik a méně lhal. „To nebyla žádná gratulace, SMS s blahopřáním mi napsali třeba Blažek, Konečná a další. Fiala opět lže, jako když sliboval, že nebude zvyšovat daně,“ rozčiloval se Babiš.

Do eurovoleb povede ANO Dostálová

Na doplnění moderátorky, že byl Babiš sám několikrát soudem usvědčen ze lži, odmítl reagovat a stočil debatu k psychoaktivním látkám HHC.

Ohledně daní se Babiš vrátil také k tématu superhrubé mzdy, kterou s podporou ODS v minulém volebním období ANO zrušilo. „Z těch úspor lidé žijí doteď. Já dal do pořádku veřejné finance,“ chlubil se Babiš a dodal, že kdyby se vrátil do vlády okamžitě znovu zavede elektronickou evidenci tržeb.

V další části pořadu se Babiš vyjadřoval také ke své kritice korespondenční volby, kterou přitom sám měl v minulosti v programu. „Pětikoalice lidem lže o tom, že lidé v cizině nemohou volit,“ sdělil expremiér. Odmítl srovnání s Donaldem Trumpem, který v minulosti radikalizoval své příznivce právě slovy o „ukradených volbách“, což je rétorika jakou používají také politici hnutí ANO ohledně korespondenční volby. „Od nás je to nadsázka, Ústavní soud respektujeme,“ mírnil se Babiš.

Předseda ANO Trumpa stále podporuje. Americký exprezident se nedávno nechal slyšet, že by těm zemím, které nebudou dostatečně platit, nepomohl v případě napadnutí Ruskem. „Byl to nešťastný obrat, mou podporu má,“ řekl Babiš.

Nastínil také plány svého hnutí pro eurovolby. Lídryní bude ekonomka a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. V evropském parlamentu se chce ANO podle svého předsedy zaměřit mimo jiné na migraci. „Lodě s migranty nemají vůbec vyplouvat,“ přiblížil Babiš.

V pořadu se Babiš rozmluvil také o bezpečnosti Česka, respektive nákupu letounů F-35, který ANO dlouhodobě kritizuje. „F-35 je nejdražší a přijde za jedenáct let. Řehka a Černochová straší, že je válka za dveřmi, tak proč chceme něco co bude za tak dlouho,“ divil se Babiš.

Vyjádřil se i ke své budoucnosti v hnutí, které založil v roce 2011. Podle svých slov bude ve volbách do poslanecké sněmovny lídrem ANO i kandidátem na premiéra. „Pokud bych byl příčinou problému pro ANO, tak tam ale nebudu,“ dodal Babiš.

Na závěr se Babiše moderátorka pořadu ptala také na kauzu Čapí hnízdo, kterou bude příští týden opět projednávat soud „Nemám se čeho bát, protože jsem nic neudělal. Normální člověk to vidí,“ komentoval znovuotevření případu Babiš.