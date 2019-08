Anonymové mění Okamurovo heslo na Wikipedii. Někteří se šéfovi SPD vysmívají, další zas politicky agitují

Praha Dějiny, jak známo, píší vítězové. Novodobým kolbištěm boje o výklad se stala internetová encyklopedie Wikipedie, kde se střetávají stoupenci a odpůrci různých fenoménů či osob. Na jejich svárech pak vzniká oficiální stopa, protože Wikipedii jako zdroj používají studenti, učitelé, běžní uživatelé internetu i novináři.

Bitevním polem se stávají i články o různých politicích. Své o tom ví heslo Tomia Okamury, které bylo na rok částečně uzamčeno k anonymním editacím kvůli vandalismu i propagačním úpravám. Stopka mu vypršela minulý týden.



Před zablokováním spolu editoři bojovali o to, jak popsat Okamurovo politické působení. Zvláštní pozornost v tomto kontextu vyvolávají pasáže o dvou Okamurových politických projektech, hnutích Úsvit a následném SPD. Co se týče Úsvitu, část straníků povstala a Okamuru vyloučila, když se ukázalo, jak kreativně předseda nakládá s partajní kasou. Fakturoval například sám sobě poradenství za statisícové sumy s dobou plnění o vánočních svátcích. Anonymní editor se v článku na Wikipedii pokusil popsat tuto událost slovem „puč“. To už zmizelo a pasáž byla proškrtána k neutrálnímu vyznění.

Editační proces Wikipedie.

Další spory vyvstaly kolem opakovaných pokusů přepsat heslo do podoby agitky. ,,Okamurovo SPD zaznamenalo ihned rekordní zájem občanů o členství, kdy se do hnutí přihlásilo během prvních dvou týdnů téměř 5 tisíc zájemců, což hnutí katapultovalo mezi nejpočetnější politické strany a hnutí v ČR,“ připsal do článku anonymní uživatel. Jeho text ale za necelou půlhodinu smazal wikipedista s přezdívkou Mates se zdůvodněním, že se jedná o propagaci.

Programová agitka

Anonym nepolevil. „SPD odmítá nekonečné zadlužování. Hnutí je na straně poctivé práce a férového podnikání. SPD je hnutí solidární k potřebným, ale s nulovou tolerancí k nepřizpůsobivým občanům,“ pokračoval. Zároveň začal přepisovat existující odstavce.

Například euroskepticismus coby ideový pilíř hnutí změnil na větu: „Trvá na zachování našich národních hodnot vůči EU“. Wikipedisté ale agitku opět odstranili a anonymní účet dal pro tentokrát pokoj. Jenomže ve virtuálním světě je poměrně snadné změnit identitu a začít vpisovat toužený výklad jako někdo jiný.

Snaha předělat heslo na předvolební leták dokresluje obecnější praxi. Protože informace z Wikipedie považují mnozí lidé za seriózní a dál je neověřují, platforma přitahuje spolupracovníky veřejných osobností, kteří se snaží uhlídat či pozměnit jejich obraz k lepšímu. „Žádný politik nestojí o negativní popis své minulosti, chování či postojů. Je logické, že se mediální týmy politiků snaží ovládnout narativ všude, kde to jde,“ řekla LN Alžběta Králová z Institutu politického marketingu. Anonymní prostředí internetu navíc poskytuje tu výhodu, že není jasné, kdo za změnou ve skutečnosti stojí.

Demence nejvyššího stupně

Zvýšenou aktivitu vykazují i odpůrci. Ti méně sofistikovaní na Wikipedii vpisují vulgarismy, které správci e-slovníku lehko odhalí. Snadno detekovatelný je i přímočarý vandalismus, jenž se u Okamurova hesla rovněž četně vyskytuje. „Trpí demencí nejvyššího stupně. Průměrné IQ jeho voličů je 17. Má časté a vysoké horečky. Kritizuje vlastní lidi a otáčí se jak holub na báni,“ přidali například anonymové do Okamurova hesla. Jeden z wikipedistů ale škodnou editaci vzápětí odhalil a odstranil. Naopak skoro měsíc vydrželo u Okamurova jména několik titulů, které nemá, a ani to netvrdil – v článku byl doc. RSDr. Tomio Okamura, Th.D.

„Informace neodpovídají realitě,“ řekla LN o profilu svého předsedy mluvčí SPD Barbora Zeťová. Neutralitu hesla zpochybňovala v úterý i oficiální varovná šablona na stránce Wikipedie. Pochybnosti o tom, co se v Okamurově profilu zakládá na pravdě, návštěvníky webu neodrazuje. Od roku 2015 byl zobrazen více než třísettisíckrát, psalo ho 237 lidí a 13 robotů, tedy speciálně upravených počítačových algoritmů. LN již informovaly, že kromě Okamury byl takto ze současných českých vrcholných politiků na Wikipedii uzamčen jen článek o premiérovi Andreji Babišovi (ANO), v jehož hesle probíhaly regulérní editační války o výklad událostí v jeho životě, a prezidentu Milošovi Zemanovi, do jehož hesla vandalové vpisují urážlivé výroky.