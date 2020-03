Armáda zatím do nemocnic a záchrankám rozvezla 51 tisíc respirátorů

Praha Armáda v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51 tisíc respirátorů, byly rozděleny podle stavu zásob a požadavků, řekl na sobotní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že v pátek by mělo být dodáno zhruba 60 tisíc respirátorů.

Někteří zdravotníci, krajské nemocnice a menší zařízení v regionech si v minulých dnech stěžovali na to, že kvůli omezení prodeje nemohou ochranné pomůcky sehnat.



Babiš dále informoval, že Vojtěch má nasmlouvané celkové závazné objednávky na 1,7 milionu respirátorů s dodáním mezi středou až pátkem příštího týdne. V pondělí by podle Vojtěcha také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek, důležité jsou podle ministra zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.