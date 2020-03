Respirátory pro Prahu dorazí o několik dní později. Téměř tisíc lidí porušilo vládní nařízení

PRAHA Dodávka respirátorů pro hlavní město se zpozdila. Důvodem jsou formální problémy, dodávka zůstala v Anglii. Původně měly respirátory dorazit ve středu. Praha by je nově měla mít do konce týdne. Kvůli zpoždění na ně město dostane slevu. V textové zprávě napsal primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Město dostane 15 000 respirátorů typu M95 ze zásilky, kterou centrálně objednával Plzeňský kraj. Pražští strážníci zaznamenali od úterý do středečních 19:00 celkem 978 případů porušení zákazu vstupu do MHD, obchodu či veřejné budovy bez zakrytého nosu a úst.

Praha si dlouhodobě stěžuje na nedostatek ochranných pomůcek. V době, kdy se v Česku šíří nákaza novým koronavirem, chybějí v celé zemi. „Jsou v Anglii. Je tam formální problém. Měly by být do konce týdne,“ napsal Hřib. Kvůli zpoždění dostane Praha slevu, cena respirátoru se sníží z 12 na osm eur (zhruba 222 korun). Letecký most začíná. Víc než milion respirátorů dopraví čínské letadlo, kterým dřív do Prahy létali turisté Jakmile pomůcky dorazí, začne je město přerozdělovat. „Rozdělovat to budeme podle aktuálních priorit. Tedy záchranka, zdravotníci, nejprve ti, co dělají odběry a pohotovosti, pečovatelé v sociálních službách, pracovníci firem nezbytných pro chod města a pak další,“ uvedl primátor. Vedení Prahy si na nedostatek respirátorů stěžovalo již o víkendu. Pražští radní proto v pondělí rozhodli, že Praha objedná dalších 233.000 respirátorů za 35 milionů korun. Městské organizace mají své omezené zásoby. „Nakoupily je složky integrovaného záchranného systému, které zareagovaly včas na upozornění od hygieniků. Takže hasiči, záchranka, městská policie, ty zásoby mají. Teď by je měly začít používat,“ řekl v pondělí Hřib. Potvrzených případů nákazy koronavirem bylo ve středu večer v Česku 522, proti ránu jich přibylo 58. V Praze bylo podle hygieniků nakažených 181, nejvíc mezi kraji. S nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je hospitalizováno zhruba 50 lidí. Pět z nich je ve vážném stavu. Nákaza se v Česku poprvé prokázala 1. března, vyléčili se zatím tři pacienti. Téměř tisíc lidí porušilo nařízení Pražští strážníci zaznamenali od úterý do dnešních 19:00 celkem 978 případů porušení zákazu vstupu do MHD, obchodu či veřejné budovy bez zakrytého nosu a úst. Zmíněný zákaz vstupu do MHD platí v Praze od pondělí, do obchodů a veřejných budov od dnešního poledne. Vláda pak dnes schválila zákaz vycházení bez zakrytého nosu a úst, který začne platit o půlnoci ze středy na čtvrtek. Ve středu o tom informovala mluvčí městské policie Irena Seifertová. Za středu, kdy v poledne začal platit také zákaz zcela odkrytého obličeje také v obchodech a veřejných budovách, evidovali strážníci 164 případů. Řešili je domluvou. „Obecně lidé na upozornění reagují a spolupracují,“ řekla Seifertová. Z celkového počtu 978 případů jich strážníci šest řešili na základě oznámení od obyvatel. Zákaz vstupu bez zakrytého nosu a úst v MHD schválilo vedení Prahy v pondělí 16. března. O den později jej pak rozšířilo. Zákaz byl vyhlášen na základě nařízení primátora. Rozhodnutí v obou případech posvětil také krizový štáb hlavního města.