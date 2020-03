Pražský magistrát podepsal dohodu, která zajistí, že na Václavském náměstí nebudou rampy

PRAHA Pražský magistrát podepíše dohodu o postupu rekonstrukce spodní části Václavského náměstí s Prahou 1 a společností Welwyn. Dokument, který ve čtvrtek schválili pražští zastupitelé, zajistí, že na náměstí nebudou ústit rampy z podzemních garáží a obyvatelé budou moci využívat pasáže vedoucí skrz developerský projekt.

Mezi Václavským náměstím a Panskou a Jindřišskou ulicí vyrůstá rozsáhlý developerský projekt Savarin s kancelářemi či obchody.



Podle někdejších plánů měly být na Václavském náměstí umístěny rampy, po kterých by auta jezdila do podzemních garáží. Proti tomu se postavili obyvatelé i odborníci. Kritici upozorňovali na to, že výstavba ramp je v rozporu se zájmy státní památkové péče a přivede do centra další dopravu, hluk, prach a imise.



Město a radnice se nakonec s developerem domluvili, že rampy vybudovány nebudou. Nalezeno bylo nové řešení dopravní obslužnosti projektu za použití například výtahů. Ve čtvrtek schválený dokument tuto dohodu stvrzuje. „Investor spolupracoval na tomto tématu a společně byla vyřešena doprava tak, aby se mohla dokončit rekonstrukce,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09).

Součástí materiálu je dohoda na zajištění pěších cest všemi pasážemi, které projekt spojuje po dobu provozu metra. Smlouva dále definuje v rámci projektu veřejný prostor, který může užívat veřejnost a který developer vybaví lavičkami či koši.

Spor o rampy v minulosti blokoval zahájení rekonstrukce spodní části Václavského náměstí od Můstku k ústí Vodičkovy a Jindřišské ulice. Opravy mají začít letos. Prostor pro pěší bude rozšířen a na náměstí budou moci vjíždět pouze automobily s povolením. Prostor pro auta bude zúžen, ale vjezdy do budov zůstanou zachovány.

Vedení Prahy plánuje také rekonstrukci v horní části náměstí, kam se mají vrátit tramvajové koleje. Jezdit by měly v trase dnešních vozovek pro auta. V minulosti byly koleje ve středu náměstí. Na náměstí přibude druhé stromořadí, ubude parkovacích míst a rozšířen bude proti původnímu plánu střední prostor.