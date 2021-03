Babiš poslal Blatnému další dva dopisy, vytýká mu manažerské selhání. Ať se to neopakuje, píše

Praha „Sehnal jsem ministra zdravotnictví za 45 minut,“ chlubil se údajně loni v říjnu premiér Andrej Babiš (ANO) svému okolí, když oznamoval jméno Jan Blatný. Dnes by patrně vážil slova. Od minulé středy adresoval Blatnému minimálně tři vytýkací dopisy.

Zvyšuje se tím tlak na klíčového ministra v situaci, kdy odchod Blatného požaduje po premiérovi prezident Miloš Zeman, jemuž vadí ministrův odmítavý postoj k ruské vakcíně Sputnik V.



Sám premiér Blatnému vyčítá laxní přístup ve shánění léků na covid. „Dle mých informací nemocnice nebyly o léčivech s protilátkami včas a řádně informovány, což hodnotím jako Vaše manažerské selhání. V době, kdy nemáme dostatek vakcín, jste měl Vy jako ministr zdravotnictví umožnit indikovaným pacientům léčbu s protilátkami v největší možné míře, k čemuž ovšem podle mých informací nedošlo,“ útočí premiér na Blatného v dopise z minulé středy, jehož kopii Lidovky.cz získaly.

„Očekával bych od Vás podporu vstupu nových léků proti covidu do ČR a jejich propagaci a zavádění do léčebných postupů. Bohužel jsem se u Vás s tímto přístupem doposud nesetkal,“ pokračuje Babiš, který opakovaně používá spojení manažerské selhání. Dopis končí apelem, aby se taková situace neopakovala.

V pátek upozornil server Seznam Zprávy na jiný dopis ze stejného dne, v němž Babiš kritizoval ministra za nedostatečnou spolupráci s resortem školství při nákupu antigenních testů. Ani tím ale výčet „depešové“ politiky neskončil. Jak zjistily Lidovky.cz, už v pátek na ministerstvo zdravotnictví dorazil další dopis. V něm pro změnu kárá Babiš Blatného za strategii boje proti rakovině.

Redakce žádala o reakci, zda tento způsob komunikace považují za standardní, Blatného i Babiše. Na dotazy neodpověděli. Premiér v pondělí uvedl, že žádné personální změny do konce měsíce neplánuje.

Na otázky ohledně korespondence nechtěla v pondělí odpovědět ani mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Premiér Babiš však už dříve veřejně Blatného resort i Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) kritizoval za rezervovanost v přístupu k podávání léků proti covidu-19 včetně hojně skloňovaného ivermektinu.

V dopise Blatnému Babiš ještě přitvrdil. „Nemocnice v ČR jsou stále plné těžce nemocných pacientů s covidem-19. Denně jich umírají stovky, a přesto spotřeba protilátky, která může rizikové jedince ochránit od těžkého průběhu a hospitalizace a v nejhorším i smrti, je minimální,“ vyčetl Blatnému. Právě obezřetnost v nasazování ivermektinu nicméně v pondělí zdůraznila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Unijním zemím nedoporučila, aby zmíněný preparát proti parazitům předepisovaly proti koronaviru.

Agentura vydala stanovisko na základě posouzení dosavadních studií. Ministerstvo zdravotnictví sice posvětilo léčbu tímto lékem předminulý týden, upozornilo však, že nasazení musí vyhodnotit konkrétní lékař.

Blatný v pondělí odrážel dotazy novinářů ohledně možného odvolání se stoickým klidem. „Já se tím nezabývám. Pracuji a to je všechno,“ uvedl. Vpodvečer po schůzce s prezidentem Zemanem vystoupil premiér Babiš a uvedl, že v průběhu března žádné ministry měnit nebude. K dubnovým termínům uvedl, že „se uvidí“. Ten měsíc bude sjezd ČSSD.

Hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal v rozhovoru pro web Reflex.cz minulý týden prohlásil, že dostal od prostředníka nabídku na to, stát se ministrem zdravotnictví, ale odmítl ji.

Další úder

O napjatých vztazích mezi premiérem a ministrem Blatným vypovídá i další dopis z minulého pátku. Terčem tentokrát nebylo nezvládnutí pandemie. V listu Babiš zpochybnil Blatného erudici v oblasti boje s rakovinou. Spor se týká názvu jednoho z opatření, které obsahuje Národní plán obnovy. Ten má být nástrojem kabinetu k vyvedení země z ekonomických dopadů koronakrize.

Zatímco Babiš trval na názvu opatření „Posílení systému onkologické prevence ve zdravotnictví“, na nějž má být v příštích sedmi letech vyčleněno skoro deset miliard korun, Blatný navrhl něco jiného. A i ve zdánlivé maličkosti narazil.

„Nemyslím si, že název ‚Prevence onkologických onemocnění‘, který navrhujete, zcela odráží cíle a obsah jednotlivých projektů. Není ani vhodný pro podporu hematoonkologické péče, kterou jako odborník na choroby krve prosazujete,“ napsal Babiš v dopise, jehož kopii Lidovky.cz získaly.

Připomeňme, že než se loni v říjnu stal Blatný ministrem, působil jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno a jako primář oddělení dětské hematologie a biochemie.

Premiér odmítl i další doporučení ministerstva zdravotnictví. „Nesdílím s Vámi názor, že nelze podporovat centra, která přinášejí inovace a realizují klinický výzkum... Tuto důležitou potřebu zdravotnického systému a pacientů není možné financovat z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z pozice předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace jsem si tím zcela jist,“ konstatoval v dopise Babiš.

Zároveň Blatnému vyčetl i další nedostatek. „Chybí mi položka, ze které by bylo možné významně investovat do Státního zdravotního ústavu, který si zaslouží nejen modernizaci a restrukturalizace,“ upozornil premiér a naopak jako nadbytečnou označil investici do nákupu simulačního centra při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Výměna dopisů v době vyhrocených vztahů premiéra s ministrem dokresluje i nedávný výrok Blatného. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce počátkem března uvedl: „Ve chvíli, kdy by tady vznikal druhý ministr zdravotnictví, tak beze mě. Ve chvíli, kdy by někdo chtěl vytvářet paralelní strukturu s ministerstvem zdravotnictví, tak to není způsob, který já bych byl schopný nějakým způsobem akceptovat.“

Až dosud se mělo za to, že šlo o reakci na vznik týmu odborníků při Úřadu vlády okolo epidemiologa Smejkala. Nyní je však jasné, že zájem premiéra promlouvat do dění ve zdravotnictví rozhodně není omezený jen na řešení pandemie.

Za jasnou facku Blatnému pak insideři označují cestu Babiše do Izraele v doprovodu Smejkala a bez ministra zdravotnictví.