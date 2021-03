Vrcholí spor o očkování. Podle dokumentu ministerstva odsunout druhou dávku údajně nelze

Praha Stále přetrvává spor o změnu očkovací praxe, v níž jde o odsunutí druhé dávky vakcíny na pozdější termín. Pak by totiž zbylo víc látek pro zrychlení očkování první dávkou. O prodloužení intervalu měla v úterý rozhodnout Rada vlády pro zdravotní rizika, ale verdikt odložila a k debatě se vrátí za týden. LN získaly dokument ministerstva zdravotnictví, který údajně dokládá, že proti změně hovoří logistika.

Ve sporu o novou metodiku se střetávají zajímavě propletené strany. Na jedné jsou odborníci v čele s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlíbkem a hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny Petrem Smejkalem. Jejich návrhy navíc podporuje nejsilnější politická váha v zemi: premiér Andrej Babiš (ANO).



Proti se naopak staví ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pikantním detailem je, že šéf vakcinologů Chlíbek přitom působí pod Blatným jako vedoucí epidemiologické skupiny v rámci Centrálního řídícího týmu.

„Lidé by si měli uvědomit, že když se jim odloží druhá dávka, může to někomu jinému zachránit život,“ zdůvodnil LN Smejkal, proč by měl stát prodloužit interval mezi dávkami až na šest týdnů.

Blatný oproti tomu argumentuje již připravenou logistikou. Zatímco ve zdravotnické rovině má celý spor jasné zastánce, dosud nebylo zcela zřejmé, odkud Blatný čerpá informace, podle nichž interval prodlužovat nelze. Lidovým novinám se však povedlo získat exkluzivní dokument, který pomáhá do zákulisí rozhodování nahlédnout. V něm se vysvětluje, jaké logistické překážky plán ražený Babišem a odborníky má.

LN se podařilo zjistit, že ministrovi tyto argumenty „přitekly“ od plukovníka Petra Šnajdárka, jenž rozjížděl chytrou karanténu a momentálně působí jako předseda Národního dispečinku lůžkové péče, a Blatného nové koordinátorky očkovací kampaně Kateřiny Baťhové. Ministrovi například píší, že odklad dávek by prý způsobil „minimálně nelibost“.

Znění dokumentu, který mají LN k dispozici, hovoří o tom, že nelibost mezi lidmi zcela jistě vyvolá, pokud by se jejich termíny pro druhou dávku musely odložit.

„V příštích dvou týdnech je naplánováno proočkování cca 180 tisíc osob druhou dávkou, všichni tito lidé mají naplánovaný termín – posunul by se jim tak nuceně na 5. 4. a dále,“ píše se v odůvodnění, proč u vakcín Pfizer a Moderna neodkládat druhou dávku. To by znamenalo, že do Velikonoc by první dávku dostalo o 180 tisíc lidí více, než se předpokládalo.

Podle Blatného poradců pro technickou stránku vakcinace by to znamenalo, že od 25. dubna by bylo nutné včetně víkendů očkovat 50 tisíc osob denně. Na to ale podle rozvrhu dodávek vakcín prý není dost dávek Pfizeru a očkování touto látkou by se tak zastavilo. Zatímco by bylo potřeba v klíčovém týdnu 350 tisíc dávek od Pfizeru, výrobce jich v tu dobu dodá jen 280 tisíc. Ještě před týdnem přitom Blatný tvrdil, že chce už v dubnu očkovat 100 tisíc lidí denně.

Skupina Blatného poradců kolem Šnajdárka s Baťhovou usuzuje, že bychom dva týdny neměli ani jednu vakcínu Pfizer pro potřeby očkování první dávkou. Navíc by to prý znemožnilo dodávat vakcíny pro první dávku do velkých očkovacích center, jako je například pražská O2 Arena, jež by se tou dobou měla rozjíždět.

„Osoby, které by dostaly první dávky v příštích dvou týdnech, ji dostanou ve stávajících centrech, a ta budou potřebovat následně druhé dodávky na přeočkování,“ uvádí dokument.

Ochrana 1. dávkou stačí

Epidemiolog Smejkal, podle něhož je odklad druhé dávky strategickým krokem nejvyššího významu, LN řekl, že v otázce logistiky by se mělo počítat i s novými vakcínami.

„Vždyť už v dubnu nám sem přijde látka od Johnson & Johnson, budeme tu mít daleko více vakcín, než máme teď. A právě proto to má smysl udělat teď,“ vysvětlil Smejkal, podle kterého logistické argumenty v tomto případě nemají takovou váhu.

Lidé si musí podle něj uvědomit, že účinnou ochranu mají lidé už do 15 dnů od podání první dávky. Ačkoli prý existují výjimky, naprostá většina případů nakažení i po první dávce proběhla ještě v prvních 14 dnech po podání vakcíny. Tedy před vytvořením funkční ochrany. Není tak dle něj nutné dožadovat se druhé dávky.

Doufá, že k nějakém konsenzu ohledně posunutí intervalu na nejvyšší úrovni dojde. Poukazuje přitom, že vakcinologové už zmíněnému záměru ukázali zdvižený palec, čeká prý ale ještě na vyjádření České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. „Ti by asi také měli souhlasit, koneckonců by prodloužení intervalu znamenalo snížení zátěže na JIP,“uvedl Smejkal.

Kde leží brzda opatření, na němž se shodly v podstatě všechny odborné autority, prý neví. „Doufám ale, že rozhodnutí padne co nejdříve. Jakmile nám poleví tlak na jipky, závažnost situace se výrazně sníží,“ doplnil odborník, podle kterého je klíčové, aby vakcínu dostali ti, kteří by jinak mohli končit v přetížených nemocnicích.



Smejkal také už dříve naznačil, že Blatného ministerstvo by mohlo s posouváním druhé dávky souhlasit alespoň u těch, kteří se budou na očkování teprve objednávat. Šéf resortu zdravotnictví však už minulý týden řekl, že očkovací tým resortu zdravotnictví prodlužovat interval u látky od Pfizeru nedoporučil. Očkovacím týmem měl Blatný na mysli zřejmě právě Šnajdárka s Baťhovou.

Česká vakcinologická společnost Blatnému doporučila, aby interval mezi dávkami vzrostl u Pfizeru i Moderny na šest týdnů. U první jmenované látky jsou to nyní tři týdny, u druhé čtyři.

Ještě důrazněji formuloval své stanovisko tým mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), který dal v rámci ministerstva dohromady právě Smejkal.

„Okamžitě prodloužit dobu aplikace 2. dávek vakcín na 42 dní (6 týdnů) u vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna a 84 až 91 dní (12 až 13 týdnů) u AstraZeneca. Jedna dávka vakcíny prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí,“ formuloval názory svých kolegů z MeSES epidemiolog Rastislav Maďar.

Bitva o vakcinační interval se odehrává na pozadí sporu mezi Babišem a Blatným. Premiér hledal po konci Romana Prymuly novou tvář boje s covidem, našel ji právě ve Smejkalovi. Ten měl se svým týmem původně radit Babišovi přímo na úřadu vlády, Blatný však pohrozil rezignací, jelikož se obával, že by premiérovi vznikl přímo po ruce jakýsi stínový resort zdravotnictví. Nakonec tedy Smejkalův tým působí v rámci Blatného úřadu. Proti svému ministrovi se už neváhá veřejně postavit ani Babiš, který mu nedávno zaslal vytýkací dopis kvůli nákupu antigenních testů do škol.