Zvolit vakcínu? Mělo by to jít. Kromě medicínského není důvod výběr neumožnit, tvrdí právník

PRAHA Od středy mají do rezervačního systému očkování přístup také chronicky nemocní. I přes zvyšující se počty vakcín si ale zřejmě ani oni nebudou moci vakcínu vybrat. Po takové možnosti přitom poptávka je.

„Zhruba tři čtvrtiny lidí mi říkají, že nechtějí AstraZeneku, Sputnik, nebo dokonce Čínu,“ popsal pro Lidovky.cz praktický lékař z pražských Ďáblic Josef Štolfa proces, kdy se mu jeho pacienti hlásí jako zájemci o očkování.

„Snažím se je ale přesvědčit, že bezpečné jsou všechny. A pokud by jiná k dispozici nebyla, neměli by žádnou pohrdat,“ dodal k tomu. Těm zatvrzelým pak doporučí registraci ve větším očkovacím centru, kde je většinou více „na výběr“.



Slovo výběr je v uvozovkách záměrně, v praxi totiž pacient volbu nemá. Podle ministerstva zdravotnictví by ani mít neměl. Resort Jana Blatného (za ANO) si už od prosince stojí za tím, že s ohledem na snahu uspíšení očkování není nyní žádoucí, aby si lidé typ vakcíny vybírali. Že postoj ministerstva stále trvá, potvrdila pro Lidovky.cz jeho mluvčí Barbora Peterová.

Z právního hlediska to ale není tak jednoznačné. Člověk má právo očkování jistým typem vakcíny odmítnout, nechat se naočkovat je dobrovolné rozhodnutí. Na výběr by přirozeně nebylo, bylo-li by očkování povinné. Nařídit to může ministerská vyhláška či hygienické stanice.



Podle Jakuba Kadlece z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners, která se zabývá i farmaceutickým a zdravotnickým právem, je samozřejmostí, že pacient má právo vědět, jakou vakcínu dostane, a případně ji odmítnout. Zároveň ale také může uplatit právo si vakcínu vybrat. „Vzhledem k dobrovolnosti očkování je též možné odmítnout očkování konkrétní vakcínou, respektive je možnost si vakcínu vybrat, pokud nebude existovat medicínský důvod pro její nepodání,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Kadlec.



Neznamená to však podle něj automaticky, že je povinností státu mít v každém očkovacím místě v nabídce všechny vakcíny. „V případě jejího nedostatku je možné, že na vybranou vakcínu bude nutné i delší dobu čekat, protože ji lékař provádějící očkování prostě nebude mít k dispozici,“ doplnil advokát s tím, že však vzhledem k podrobnému zkoumání ze strany Evropské lékové agentury není důvod zpochybňovat účinnost a bezpečnost schválených vakcín.



Vystát frontu na „svou“ látku

Snaha dostat se k vakcíně od vysněného výrobce se nejspíš ještě zvýrazní, až jich na českém trhu bude více. Už Štolfova zkušenost poukazuje na to, že lidé zatím neschváleným látkám ruské či čínské výroby nevěří. Pod lupu veřejného mínění se dostala také ta britská od AstraZeneky, u níž se objevily pochybnosti, zda nezpůsobuje krevní sraženiny. Evropská léková agentura však takové spekulace vyvrátila. „Předpokládám, že si asi někde na sociální síti lidé něco přečetli a uvěřili tomu,“ myslí si Štolfa.

Ministerští odborníci argumentují, že všechny vakcíny dostupné v Česku chrání před smrtí i těžkým průběhem covidu, jsou bezpečné a účinné. Ještě v prosinci Blatný tvrdil, že problém je čistě technický, jelikož každá vakcína nebude v každém očkovacím místě k dispozici. „Není dotčeno právo jedince být informován o vakcíně, případně ji odmítnout,“ zdůrazňoval.

Kvůli nutnosti proočkovat populaci proti covidu vznikl v minulém roce i speciální zákon. Na jeho neohrabanost však už dříve upozornil právník zaměřený na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál. „Vláda si nechala schválit speciální zákon o očkování, ale z něj nevyplývá, že by konkrétním lidem měly být přidělovány konkrétní vakcíny,“ řekl Radiožurnálu Dostál. Podle něj sice dává smysl, že v případě covidové vakcíny převažuje veřejný zájem nad právem jednotlivce, v dané legislativě to však podle něj chybí. „Jestliže právo vybrat si vakcínu a poskytovatele mám, pokud nebylo zákonem zrušeno, nesmíme se divit, že ho občané využijí,“ zkritizoval vládní postup právník.

V současnosti se zájemci o očkování registrují přes vládní systém, v němž si vyberou místo a čas, případně se domluví se svým praktikem. Možnost volby konkrétní vakcíny v systému chybí.

Přesto existuje krkolomná cesta, jak si „vybrat“. Jak už dříve řekl Blatný, jediný způsob, jak se dostat k vakcíně konkrétního výrobce, je projít celou registrací a očkování nepreferovanou látkou až na místě odmítnout. Při takovém postupu však musíte počítat s tím, že je nutné celým procesem registrace projít znovu a doufat, že tentokrát se trefíte.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru po návštěvě Srbska uvedl, že tamní občané mají možnost si vakcínu vybírat a že mu tato možnost přijde zajímavá. „Pokud nechtějí nějakou, počkají si na tu, kterou si vybrali,“ řekl Babiš. Na dotaz serveru Lidovky.cz, zda se něco podobného nechystá v blízké době také u nás, premiér neodpověděl.

Technická překážka není

Zakomponovat možnost výběru vakcíny přímo do internetového rezervačního systému by podle zdrojů serveru Lidovky.cz z ministerstva zdravotnictví nebyl takový problém. Vyžadovalo by to propojení se systémy, jež evidují, kam která vakcína zamířila. „Pohyby vakcín máme zmapované dobře, po technické stránce by to problém nebyl, ačkoliv by to možná bylo časově náročnější,“ řekl zdroj z Blatného resortu, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Ukázat prstem na konkrétní vakcínu zatím nemohou u lékaře ani Američané, jejichž vláda už koncem února schválila také látku od firmy Johnson & Johnson, na kterou Evropská léková agentura kývla teprve před týdnem. Do Česka se ale zatím nedostala. V Americe se tato vakcína, u níž se uvádí účinnost okolo 72 procent, stala terčem kritiky. U látek od společností Pfizer/BioNTech a Moderna figuruje účinnost až 95 procent. Američtí experti ale upozorňují, že tato čísla reflektují schopnost látek odvrátit některé symptomy či pozitivní test. Schopnost ochránit naočkovaného pacienta před smrtí spojenou s covidem či jeho vážným průběhem je u všech zmíněných látek stejná, tedy velmi vysoká.