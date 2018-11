Babiš ml. byl jako můj nevlastní bratr, na Krym jsem ho neunesl, říká Protopopov. Premiér mu poděkoval za péči

Praha Petr Protopopov odmítá, že by unesl syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym. Deníku Právo řekl, že byl jeho asistentem a do Ruska a na Krym odjeli loni kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. Protopopov uvedl, že se o Babiše mladšího staral jako o nevlastního bratra, od ledna 2016 byl placen Agrofertem.

Syn premiéra trpící schizofrenií si podle něj na Krymu našel slečnu a pod jejím dohledem trávil na Krymu a později i na východní Ukrajině bez Protopovova několik dní.



Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek ráno poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna trpícího schizofrenií. Protopopov mu věnoval 2,5 roku svého života, uvedl.



Protopopov v rozhovoru pro Právo uvedl, že se začal o Babiše jr. starat po jeho incidentu na dálnici D1. Z policejní verze dle jeho slov vyplývá, že odstavil auto u dálnice, protože si myslel, že má v autě bombu. „Když ho vyzvali, aby udělal určité úkony, neposlouchal je a naopak začal být agresivní, tak ho museli zpacifikovat. A protože říkal nesmysly, tak ho převezli na psychiatrii, kdy ten den měla službu moje žena. Co vím, tak ho dostala na příjem, a od té doby to všechno začalo,“ popsal Protopopov, jak se stal asistentem Babiše Jr.

„Pan Babiš st. manželku pak požádal, zda by mu se synem nepomohla a nesehnala mu nějakého opatrovníka. Tak jsem si řekl, že to zkusím, tehdy jsem vůbec nevěděl, jestli to zvládnu. Není to nic jednoduchého,“ řekl Právu Protopopov.



„Šlo vlastně o podporu, o dohled nad Andym a o trávení společného času. Nebylo to zdravotního rázu, ale spíš šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den.“ Protopopov v rozhovoru řekl, že než v lednu 2016 nastoupil do Agrofertu, dělal Babišovi jr. asistenta zadarmo. Tehdy Protopopov spoluvlastnil firmu na jízdní kola Cyklotonic.



Vztah jako k nevlastnímu bratrovi

Protopopov popsal vztah k Babišovi jr. jako k nevlastnímu bratrovi spíš než jako ryze vztah pracovní. „Musel jsem dohlédnout na to, aby vypadal normálně – aby měl ostříhané nehty, aby si zašel ke kadeřníkovi, aby v minus deseti nevylezl ven v tričku nebo v plus patnácti v péřovce,“ popsal, co mimojiné patřilo k jeho práci asistenta. „Skočí se sice najíst, dojde si na záchod, ale třeba se už vykašle na sprchování, protože si říká, že to vlastně nepotřebuje. Stejně jako nepotřebuje uklízet.“

Protopopov v rozhovoru vyvrátil informace o údajném únosu Babiše jr., podle něj vše začalo čtrnáctidenní dovolenou v Kaliningradu, ze které se vrátili. „Následně loni došlo ke kauze korunových dluhopisů, pak jela naplno předvolební kampaň, přišlo trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo. (...) Ten tlak novinářů, kdy na nás stále někde čekali, byl enormní. (…) Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla, než se situace uklidní, a hlavně jsem chtěl, aby Andy přišel na jiné myšlenky,“ vysvětlil v rozhovoru.

Nejdřív vízum na měsíc, poté na tři měsíce

V září 2017 zažádali podle slov Protopopova o vízum, které dostali na měsíc. Podle něj ho Babiš jr. sám podepisoval. Proč vybral Protopopov právě anektovaný Krym, vysvětlil tak, že z jeho pohledu „to není žádné anektované území, ale součást Ruska stejně jako Kaliningrad“. Po měsíci jim vízum vypršelo, a tak se vrátili do Čech, zažádali o tříměsíční vízum a letěli zpátky, řekl Protopopov.

Na Krymu se podle jeho slov Babiš jr. seznámil se slečnou a „klapalo jim to spolu“. Poté však Protopopov nechal Babiše jr. na Krymu, odjel do Česka a nechal ho pod dohledem jeho slečny, řekl.