Babiš nasadí svého kandidáta do prezidentských voleb. A bude kvalitní, říká

Napřesrok už ale Zeman kandidovat nebude, a to mění situaci. Premiér Babiš poprvé jasně potvrdil, že ANO do klání o hlavu státu pošle svého adepta. „Samozřejmě. Určitě vybereme kvalitního kandidáta,“ řekl webu Lidovky.cz předseda hnutí ANO.



Do prezidentských voleb Babišovo rozhodnutí výrazně promluví, protože ANO disponuje výkonným a efektivním marketingovým týmem i dostatkem peněz, což dohromady dává recept na zdárnou kampaň.

Jde taky o strategii – jak nebylo chytré stavět se proti Zemanovi, jednomu z mála politických spojenců, tak ANO potřebuje zvýšit šance, že i po něm usedne na Hradě někdo, kdo bude Babišovi nakloněný. Z kandidátů, co doposud potvrdili své úmysly, se nikdo takový nerekrutuje.

Na takovou marketingovou a finanční sílu musejí adekvátně reagovat i strany spojené v protibabišovském úsilí, aby se nemělnily šance jejich „koní“. Petr Fiala (ODS) nechce předjímat, dokud není ani vypořádané uspořádání dolní parlamentní komory; Ivan Bartoš (Piráti) je sdílnější.

„Zatím probíhá debata mezi demokratickými stranami o kvalitách, které by budoucí prezident měl mít. Měla by to být vzdělaná osobnost, která je respektovaná, ctí ústavu, lidská práva a sjednocuje lidi. Tyto kvality a široká volitelnost by měly být nad stranické preference,“ řekl webu Lidovky.cz premiérský lídr Pirátů se Starosty.



Z toho plyne snaha dosáhnout konsensu ještě před startovním výstřelem, podobně jako se to nyní stalo ve spojování do předvolebních koalic. Na místo mnoha podobných lidí, mezi nimiž se hlasy oslabí, ideálně jeden společný.

Logický krok

Pro ANO se jedná o logický navazující krok po volbách sněmovních. Jestliže v nich hnutí ANO získá nejvyšší počet hlasů, Zeman už oznámil, že nebude dbát na celkový zisk koalic ani na to, jestli má ANO někoho do většiny, a Babiše jmenuje. To dává dost času na manévry, prezident pověřuje sestavením vlády dvakrát.

Klíčovou a nezodpovězenou otázkou zůstává, kdo to za hnutí ANO bude. Nejživěji se v kuloárech spekuluje o samotném Babišovi. Konkrétně šeptanda šířící se v prostředí Babišovy opozice stojí takhle: vládu s důvěrou se po sněmovních volbách nepodaří ustavit napoprvé, nepovede se to ani napodruhé, ale třetí pokus už vyjde, protože předseda ANO přestane věnovat tolik úsilí této misi, neboť už se vnoří do prezidentské agitace za své zvolení.

„Je to nesmysl,“ reaguje Babiš na uvedenou konstrukci, ale jasné odpovědi na to, co bude s jeho politickou budoucností, se vyhýbá. „Proč bych se měl k tomu vyjadřovat?“ odvětil na výhradu, že svým prezidentským ambicím nikdy jednoznačně nepřitakal, ale ani je neodvrhl.

Otazníky osvěžil také předseda hnutí sám, když při zahájení kampaně pro sněmovní klání prohlásil, že je to poslední příležitost, kdy ho mohou Češi do Parlamentu volit (případně volit proti němu). Co bude s Babišem potom? Penze, nebo Hrad?

„Věnoval jsem naší zemi deset let života. Škoda, že jsme u toho nebyli hned po revoluci. Mým cílem nebylo být v politice celý život. Vstoupil jsem do ní hlavně s cílem bojovat proti korupci, kterou jsme viděli na úrovni ODS, TOP 09 a STAN,“ říká Babiš.

Bližšímu odhalení své budoucnosti se však vyhýbá; nejdříve se podle něj má udělat práce ve sněmovně a vládě.

Korunní princové ANO

S Babišovým odchodem do ústraní, ať už v Průhonicích, nebo na Pražském hradě, souvisí také vyhlídky hnutí ANO. Jiného předsedu nikdy nemělo, dokonce ani kandidáta na něj, Babiš pokaždé obhajuje hladce a bez vyzývatelů.

Tvrdí, že toho se nebojí, v hnutí je prý dostatek osobností, především v řadách ministrů, které mohou přízeň voličů udržovat i nadále živou. Ale třebaže Babiš odmítá, že by hnutí bylo především o něm, tvoří dominantu každého billboardu nebo plakátu právě on ve všech volbách, od komunálních po senátní, jichž se ANO kdy účastnilo.

Adepti na nástupnictví se rekrutují především z jeho dvou oblíbenců, označených cejchem vicepremiéra – ministra průmyslu i dopravy Karla Havlíčka a ministryně financí Aleny Schillerové. Ani jeden z nich, a to by u předsedy mohl být handicap, není členem hnutí; z celé vlády je to všehovšudy vedle Babiše už jenom šéf resortu životního prostředí Richard Brabec.

Vlídné zmínky Babiš vedle vicepremiérů věnuje také svým hejtmanům, především tomu moravskoslezskému, Ivovi Vondrákovi.

Nový prezident se ujme sesle v roce 2023, přesný termín voleb ještě není vyhlášený, předseda Senátu to musí udělat nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Jisté je zatím leda to, že už příští rok se rozjedou podpůrné agitace.

Volí se dvoukolově a přímo, do druhého kola postoupí dva nejsilnější adepti, leda by někdo získal přes padesát procent už napoprvé. V historicky úvodním přímém výběru hlavy státu porazil Zeman Karla Schwarzenberga (TOP 09) s 54,8procentní převahou, ve druhém Jiřího Drahoše, to bylo v poměru 51,36 ku 48,63. Víckrát už současný prezident kandidovat nemůže, každý má podle Ústavy jen dva mandáty, a dost.