Babiš: Chceme snížit nájmy stavbou státních bytů a zvýšit rodičovskou na 400 tisíc

„U nových družstev jde o to, aby budoucí majitelé dohlédli na cenu, aby tam nebyla gigantická marže,“ uvedl Babiš pro Lidovky.cz v rámci série předvolebních rozhovorů s politickými lídry. Peníze na byty chce brát hlavně z rostoucího výkonu ekonomiky. Stejně jako třeba na důchody.



Lidovky.cz: V programu jsem nenašla ani slovo o důchodové reformě. Proč ne? Proč to není v programu strany, která má premiéra a chce ho mít zas?

O důchodové reformě se u nás mluví od revoluce. Vzniklo vícero komisí a nikdy nic nevyřešily. Ta poslední byla hlavně marketingovým nástrojem ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), která má obrovské politické ambice, ale šlo jí hlavně o to se zviditelnit. Navrhovala výdaje bez řešení příjmů, takže to celé postrádalo smysl. No a její následná představa, že se to celé zaplatí brutálním navyšováním daní, by se nakonec obrátila jen proti občanům. Prostě nakreslit nějakou reformu jen na základě výdajů a neřešit, kde na to vezmeme, přece nemá logiku.

Lidovky.cz: A vaše představa?

Důchody musí zaplatit stát, který na to dostává dlouhodobé zdroje, a to jsou odvody sociálního pojištění zaměstnanců a živnostníků. V případě potřeby se to doplňuje o peníze z rozpočtu podle vývoje důchodového účtu.

V době, kdy máme trvale nejmenší nezaměstnanost v Evropě a firmy mají málo lidí, předpokládám, že si každý zaměstnavatel svých lidí váží ještě více než předtím. Takže by jim mohl přispívat na důchodové spoření, a tím je motivovat, aby pracovali u něj.

Lidovky.cz: Mluvíte spíš o dílčích krocích než reformě.

My si neděláme ambice udělat jednorázovou reformu, protože pokud nebude vůle všech, nedomluví se to. A může se stát, že sněmovna bude ještě roztříštěnější. Vláda hnutí ANO navyšovala důchody nejvíc v historii samostatné republiky. Navýšili jsme základní výměru důchodu, přidali jsme starším 85 let, kteří mají největší náklady hlavně na zdraví. Důchodci byli a zůstanou pro nás prioritou. Podporovali jsme je příspěvky na léky a slevou na jízdném.

Lidovky.cz: To není systémové řešení.

Důchodovou reformu nelze dělat bez shody napříč spektrem, jinak dopadnete jako Nečasova vláda. Není to ani o jednorázovém kroku, kterým se vyřeší vše a naráz, jak si to myslela ta zmíněná komise. Jsme zastánci postupných kroků, kterými důchodový systém zlepšujeme a korigujeme. Určitě musíme řešit dřívější odchody do penze pro náročné profese. Také náš návrh, aby pracující důchodci měli za každý odpracovaný rok zásluhovou část důchodu – a to je hlavní část důchodu – vyšší o 1,5 procenta, je velkým skokem vpřed. Dnes je to pouze 0,4 procenta. Jsme zásadně proti nějakému minimálnímu důchodu, kterým bychom zcela podlomili zásluhovost, která také musí odrážet to, co člověk do systému důchodů vložil.

Lidovky.cz: Měli byste mít ambici hledat celkové řešení, zvláště když vaše ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že příští vládu už řešení penzijní reformy nemine.

Důležité je, abychom neustále zlepšovali důchodcům život a našli na to zdroje. Proto jsme řekli, že v roce 2025 bude průměrný důchod 20 tisíc korun, to je náš cíl. Chceme zachovat slevy na jízdném a podporovat zdravotnictví, protože to přímo souvisí se stárnutím obyvatelstva.

Lidovky.cz: To znamená, že víc do toho sahat nehodláte? Do struktury příjmů?

Dnes jde na důchody kolem 9 procent HDP. V příštím roce poroste HDP zhruba o 6 procent v běžných cenách, to je kolem 400 miliard korun, z toho je možné použít minimálně 50 miliard na růst důchodů. Ekonomický růst nám vytvoří dostatek zdrojů na jejich zvyšování. Nevidím problém v nedostatku zdrojů pro důchody, pokud se nám podaří udržet tempo růstu, – a k tomu směřuje veškeré naše snažení v hospodářské politice. Můžeme přitom i investovat, je tu velká masa peněz z Evropské unie, kterou využijeme právě na podporu růstu, restrukturalizaci ekonomiky. Tyhle peníze se počítají do rozpočtu, když je zinkasujeme.

Lidovky.cz: A co když HDP neporoste?

Proč by HDP neměl růst? Za naší vlády vždycky rostl – jen covidová pandemie bohužel způsobila jeho pokles, jako nakonec v celé Evropě.

Lidovky.cz: Stát se může cokoli, pandemie to jasně předvedla. Jaký máte plán, kdyby HDP nerostl?

Nesnažte se předkládat nějaké hypotetické situace. Snad jsme v uplynulých letech už dokázali, že si s nově vznikajícími situacemi dokážeme poradit. Proč vy, novináři, chcete vždycky řešit situaci, která nenastala?

Lidovky.cz: Abychom byli připravení.

My už jsme to dokázali. Snižovali jsme zadlužení až na 29 procent koncem roku 2019. Veřejný dluh v tomto roce bude 43,5 procenta HDP, a to je stále nižší, než nám zanechali členové ODS a TOP 09 z vlády Petra Nečase v roce 2013. Náš současný veřejný dluh je šestý nejnižší v EU.

Lidovky.cz: Co věk odchodu do penze? Zastropovat, prodlužovat?

Neprodlužovat. Nicméně taky platí, že každých pět let se upravují demografické prognózy a data o dožití a růstu průměrného věku, a podle nich se pak může věk odchodu do důchodu upravit. Ale taková korekce není otázka příštího volebního období.

Lidovky.cz: Takže je možnost zastropovat? Jsou proti tomu výhrady, protože stoupá dožití, ovšem v nemoci, což vytváří nároky na sociální a zdravotní systém.

Proč takové striktní stanovisko? Zpracovat demografickou prognózu je věcí odborníků, to není o nějaké vaší intuici či pocitech. Počkejme si, až bude nová prognóza hotová, a pak se rozhodne. Volby nějak dopadnou, bude se skládat vláda, nastane průnik programů, bude se hledat kompromis.

Lidovky.cz: To jistě, mě zajímá, s čím do toho jde hnutí ANO.

Hnutí ANO i nadále považuje důchodce za jednu z nejdůležitějších skupin našich spoluobčanů. Chceme vytvořit důstojné podmínky pro jejich stáří. Tak to nakonec děláme po celou dobu našeho vládního působení. Jsme catch-all party, která podporuje všechny naše spoluobčany. I mladé rodiny, zaměstnance, živnostníky i podnikatele.

Maďarská inspirace

Lidovky.cz: Z druhé strany produktivního věku slibujete vyšší daňové zvýhodnění pro rodiny. Oč jde přesně? Je to inspirace maďarským modelem? Růst výhod s každým dalším dítětem včetně odpustků u úroků z hypoték u třetího dítěte?

Už jsme navyšovali daňové úlevy pro rodiny s druhým a třetím dítětem i rodičovský příspěvek a chceme ho ještě navýšit na 400 tisíc. Navrhujeme navýšení půjček pro mladé lidi na dům a na byt.

Lidovky.cz: Bude to podle maďarského modelu? Mluvil jste o tamní inspiraci?

Ano, to znamená, že v Maďarsku je u tří dětí speciální motivace, třeba příspěvek na auto a další výhody. Platí to ovšem jenom pro lidi, kteří pracují, či před rodičovskou dovolenou pracovali. Nemůže být matka na dávkách a dostat auto. Program není zákon, může se doplňovat, rozšiřovat a nás zajímá, jak to dělají naši partneři ve Visegrádské čtyřce (vedle ČR a Maďarska ještě Polsko a Slovensko – pozn. red.). Maďarsko je v tomto ohledu lídrem. U nás je ovšem hlavním problémem dostupné bydlení a zázemí, jako jsou školy a školky. Musíme stavět byty, chceme podporovat družstevní bydlení a možná i stát by se měl začít angažovat a sám stavět.

Lidovky.cz: Jak přesně by to mělo fungovat? Kde, co, za co a pro koho by stát stavěl?

Tak prvně je potřeba říci, že tradiční strany připravily města a obce v devadesátých letech při privatizaci o obrovský bytový fond, ve kterém bylo až šest set tisíc bytů. To je ta hlavní chyba, která způsobuje aktuální nedostatek bytů. Máme projekt v Letňanech, kde chceme koncentrovat státní úředníky. Pokud by se zrealizoval, uvolní se velká kapacita budov, které lze předělat na byty. Stát by si měl zjistit, jak bydlí jeho zaměstnanci, jestli v tom nepotřebují pomoc.

Soukromé firmy už to dělají, třeba Agrostroj Pelhřimov postaví sto bytových jednotek pro zaměstnance. U vchodu do firemního areálu vybudovali ordinace pro dva zubaře, protože jejich dostupnost je problém. My bychom měli v tomto soukromníky následovat. Sehnat dobrého zaměstnance je problém, musíte ho motivovat, třeba tím, že mu poskytnete bydlení, dětskou skupinu a další benefity.

Lidovky.cz: Takže stát by stavěl byty pro svoje zaměstnance?

A proč ne? Taky máme v zemi nedostatek některých profesí, třeba ve zdravotnictví, chybí pediatři, radiologové, dětští psychiatři, zubaři. Potřebujeme, aby bylo víc takových absolventů, zajištění bydlení je jednou z cest. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových disponuje pozemky, nemovitostmi a jde jen o to, jak se do toho stát pustí. Nejlepší pro něj je, když nějakou infrastrukturu přímo vlastní.

Vezměte si ČEPRO, které má vliv na cenu pohonných hmot. Je chyba ODS, že ČEZ byl částečně privatizován. Kdyby byl stoprocentní dcerou státu, mohli bychom mít ještě větší vliv na cenu energií. Proč by tedy nemohl stát vlastnit bydlení a tlačit na ceny nájmů, nemovitostí?

Lidovky.cz: Bavíme se tedy o bytech s regulovaným nájmem?

Ano, nájemní byty pro profese, které všichni potřebujeme.

Lidovky.cz: Byly by na to prioritní pořadníky podle kýžených profesí?

V žádném případě. Spíš jde o to, že to můžou dělat všichni, kteří chtějí lidi motivovat a získat je dlouhodobě jako zaměstnance. Fakultní nemocnice, státní firmy a instituce…

Lidovky.cz: Má to fungovat decentralizovaně? Z toho, co říkala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jsem to chápala spíš jako centralizovanou výstavbu řízenou státem.

Je to myšlenka, která může vzniknout, protože bytů je na trhu stále nedostatek a poptávka převyšuje nabídku. Byty mají stavět obce, ale to se moc neděje. Máme v plánu připravit státní bytovou výstavbu na pozemcích státu. Můžeme si definovat, že kraje mají stavět hlavně domovy seniorů a sociální péče, obce by mohly stavět byty nebo se snažit nabízet pozemky mladým rodinám a ty by stát podpořil svými programy.

Lidovky.cz: U družstevního bydlení chcete nabízet státní záruky na úvěry. Může to vykompenzovat nemožnost vzít si na takový byt hypotéku?

U nových družstev jde o to, aby budoucí majitelé dohlédli na cenu, aby tam nebyla gigantická marže, kterou si započítá soukromník, protože to přirozeně dělá pro zisk. Chceme, aby se lidi zase začali sdružovat. V roce 1989 bylo postaveno 55 tisíc bytů, teď je to podstatně méně. Nefunguje to, bydlení je drahé a nedostupné, my musíme najít způsob, jak ho zlevnit. Navýšíme taky objem peněz na půjčky mladým rodinám do 40 let, protože všechno zdražuje, je celosvětová inflace. Než se stabilizuje, musí se objem podpory zvýšit. Zároveň chceme garantovat státní zárukou splatnost bytu na 40 až 45 let a tím snížit nájemné o cirka 30 procent.

Z dotací a růstu

Lidovky.cz: To je všechno spousta výdajů, ale nevšimla jsem si nějakých explicitně vyjmenovaných nových zdrojů příjmů.

Jsou to evropské peníze, kterých je celkem cirka 1,3 bilionu korun a samozřejmě hlavně příjem z růstu HDP. A ten budeme zvyšovat tím, že budeme nadále masivně podporovat výzkum a inovace. Je to skandinávská cesta, investicemi do těchto oblastí vytvoříme přidanou hodnotu. Přirozenou cestou budou mít firmy vyšší zisky, zaměstnanci lepší mzdy a stát vyšší příjmy, aniž by zvedal daně.

Lidovky.cz: Bude to stačit? Může to pokrýt vše, co chcete vydat, a ještě za příslibu snižování zadlužení? Část stran říká, že ne a že bude potřeba zavést nějaké nové daně, například ekologické.

My jsme daně snižovali nejvíce v historii Česka. Za období, co je ANO ve vládě, jsme snížili daně o 507 miliard korun na rozdíl od ODS a TOP 09, které vždy před volbami slibovaly, že budou daně snižovat, ale když se pak dostaly do vlády, tak udělaly úplný opak.

Lidovky.cz: Nemá cenu dělat si hlubokou bilanci covidu, to už jste vy i opozice dělali mnohokrát, ale zastavme se u jednoho výhledu. Chtěl byste obnovit národní výrobu vakcín. Má to konkrétnější obrysy?

V minulosti jsme byli světový lídr ve výrobě vakcín proti dětské obrně, ale tradiční strany ten státní podnik zprivatizovaly a následně výroba skončila. Existuje projekt české vakcíny, který zůstal na papíře. A je otázkou, zda v něm nová vláda bude pokračovat. Evropa má problém se soběstačností nejen ve výrobě vakcín, ale i v dalších surovinách. Má problém s nedostatkem čipů, výroba léků je mimo kontinent, prostě příliš mnoho strategických surovin je mimo Evropu. Měla by si udělat bilanci, říci si, do čeho a ve kterém státu investovat pro všechny své členy, aby nebyla závislá na strategických výrobcích a surovinách.

Lidovky.cz: Debata v tomto smyslu se posouvá k nějakému výsledku? I třeba vzhledem ke Green Dealu, který klade nové podmínky pro výrobu skoro čehokoliv.

Vůči Green Dealu jsme měli společně s Polskem velké výhrady, ale nakonec jsme za konkrétních podmínek, které jsme prosadili v náš prospěch a které jsou pro nás splnitelné, s jeho podobou souhlasili. Bude to předmětem dalších detailních diskuzí. Hlavně teď, když vidíme dopady na trh s energiemi.

Lidovky.cz: Přijde mi, že na všechno odpovídáte hrozně rezignovaně. Jako kdybyste počítal s tím, že toho stejně moc neprosadíte.

Neodpovídám rezignovaně. Není to pravda, já jsem toho v mé politické kariéře prosadil strašně moc. Prosadil jsem toho spoustu nejen na úrovni evropských lídrů.

Lidovky.cz: Myslím i na domácí úrovni. Se vším počkáte, bude kompromis, uvidí se...

Ne, to si nerozumíme. Je před volbami a já nebudu napovídat konkurenci. Moje role je prosazovat české zájmy, a to jsem na úrovni Evropské rady dělal. Zarazili jsme migrační kvóty, vyjednal jsem navíc 42 miliard z evropských peněz, prosadil jsem do závěrů Rady slova jádro, plyn a boj s kůrovcem, který má samozřejmě vliv na to, kolik oxidu uhličitého naše země vyprodukuje.

Vůči Green Dealu jsme měli velké výhrady, nakonec jsme souhlasili, že za nějakých podmínek je tu společný závazek. Jsme nejprůmyslovější země v rámci Evropské unie. Je naší povinností kvůli našemu průmyslu bojovat proti zákazu prodeje aut se spalovacím motorem. To by nás ekonomicky strašně poškodilo, ale hlavně to jde i proti zájmům evropských zákazníků. Je to celé nesmysl. Jádro už jsme z velké části vybojovali a teď budeme bojovat za dostupné ceny centrálního vytápění, což znamená podpořit přechodově plyn.

Lidovky.cz: Myslíte si, že je ještě šance změnit konec spalovacích motorů? Když Německo zelené závazky chce.

Samozřejmě, budeme mít evropské předsednictví, vláda, která ho bude realizovat, do toho může dost zásadně mluvit, mimo jiné se v té době bude rozhodovat o budoucím energetickém mixu, proto již nyní ministr průmyslu Karel Havlíček vytváří společnou strategii s Francií, která předsedá před námi. Máme velkou šanci to uhrát ku prospěchu našich lidí, pokud to nevezmou do rukou zelení fanatici. Viděli jsme, jak se teď vyjádřil šéf Škody Auto, to bylo překvapení: konečně zjistili, že auta kupují lidi...

V Evropském parlamentu si někdo rozhodl, že my, Evropa, která má jen osm procent světových emisí, máme zastavit globální klimatickou změnu. Teď třeba konečně někdo vidí, že i na výrobu elektroaut se vynaloží spoustu emisí, že direktivně omezovat výrobu aut se spalovacím motorem jde proti zájmu evropských spotřebitelů a povede jen ke zvyšování cen automobilů. Tenhle zákaz nedopustíme a nedopustíme ani to, aby auta nebyla pro naše lidi cenově nedostupná.

S Piráty to nejde

Lidovky.cz: V povolební spolupráci, nemýlím-li se, jste vyloučili jenom Piráty. SPD už nevadí?

Všichni vidíme, že Piráti jsou naši Zelení, je to evropské hnutí řízené z Evropského parlamentu, které usiluje o to, abychom ztratili vlastní suverenitu. Rozhodovaly by za nás jiné státy. Tak to slíbil předseda Ivan Bartoš předsedovi Evropského parlamentu. Stačí se podívat, jak hlasují pirátští europoslanci, zásadně v souladu s evropskými Zelenými. A takhle by to dopadlo i u nás, kdyby byli ve vládě. Navíc TOP 09 je béčko Pirátů nasazené do koalice Spolu. Tam to ale není o lidech, to je o programu. S partajemi, co chtějí ilegální migranty, euro, kývnou na jakýkoli zelený nesmysl a chtějí lidi vychovávat, nemůžeme najít společnou řeč.

Lidovky.cz: Bylo, nebo nebylo by SPD problém?

SPD útočí na hnutí ANO. Chtějí být ve vládě, ale nechtějí Babiše. To je stejné jako ty dvě protibabišovské koalice, Pirátostán a Spolu, oni všichni mají hlavní program „bez Babiše“. Za mě k tomu nedostanete žádné stanovisko. Lidé volí strany do sněmovny demokraticky, karty se rozdávají po volbách. Všimněte si, že ani já ani ANO nikdy neříkalo: s tím člověkem ano, s tím ne. Vždy je to o programu.

Lidovky.cz: Kdo se dostane do sněmovny, to je partner k debatě? Kromě Pirátů?

Piráti dělají brutální a vylhanou antibabišovskou kampaň.

Lidovky.cz: Kampaň proti vám dělá i Spolu, vaši hlavu, velkou a výhružnou, mají na billboardu.

To je pravda, ale lži a dezinformace šíří Spolu ve spolupráci s Pirátostánem, například o otravě řeky Bečvy. Přitom od září 2020 všichni věděli, že to byla Energoaqua, účelově lhali a využívali to na útoky proti nám.

Lidovky.cz: Teď děláte totéž jenom obráceně. Na jedné straně konspirace Agrofertu, na druhé konspirace proti Agrofertu.

To není pravda, proč to říkáte? Vždyť dle informací z médií policie už obvinila firmu Energoaqua i jejího jednatele a před dvěma týdny státní zástupce zamítl stížnost obviněných proti trestnímu stíhání. Takže státní zástupce připravuje, podle svého veřejného vyjádření, obžalobu.

Lidovky.cz: Protože vy říkáte, že se to vědělo, než to policie vyšetřila.

Samozřejmě, lidi, co byli u toho, to věděli. A opozice to zneužila proti nám už loni před krajskými volbami a teď to zkouší znovu. Vytvořili si parlamentní vyšetřovací komisi a staví se nad rozhodování nezávislých vyšetřovacích orgánů. O Bečvě lhali, fotili se před Dezou a snaží se uměle vytvářet dojem, že s tím máme něco společného. Je to další ubohý projev antibabišovského programu. Tohle jsou jen podpásovky, to není smysluplný předvolební program.

Lidovky.cz: Umíte si představit, že byste nechal za ANO premiérem někoho jiného? Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka? Údajně jste na to téma mluvil s moravskoslezským hejtmanem Ivo Vondrákem.

To není pravda, nikdy jsme o tom nemluvili. Já jsem lídr a kandiduju na premiéra, jak to dopadne, uvidíme.

Lidovky.cz: Obáváte se toho, že bude prezident Miloš Zeman aktivně zasahovat, nebo to spíš berete, že v něm jediném máte zastání?

Nevím, co prezident udělá. Opakovaně říkal, že pověří vítěze voleb. Opoziční strany neměly odvahu si to s námi rozdat individuálně, tak se zbaběle spojily do dvou antibabišovských bloků. Pět stran proti jedné.

Lidovky.cz: Zákon to dovoluje, na tom nic není.

Dovoluje, ale je to podvod na voličích. Je jasné, že jejich jediným cílem je zbavit se Babiše. TOP 09 by měla určitě velký problém dostat se do sněmovny. Jen si vzpomeňte, jak jsme my komentovali skutečnou kauzu Feri. Já se k ní ani raději nevyjadřoval a podívejte se, jak se oni chovají u vymyšlené kauzy Bečva. To je jako bych říkal, že Pekarová kryje Feriho sexuální skandály. Oni zneužijí úplně vše. Oni vědí, že já nepatřím do jejich party, že s nimi kšefty ani dělbu trafik nikdy dělat nebudu, proto jsou tak agresivní a hysteričtí.

Lidovky.cz: Uvádějí rozhodně jiné důvody, proč vás nechtějí.

Myslíte si, že veřejně přiznají, že jim jde jen o koryta? Maska spadne až po volbách. I Bohuslav Sobotka pochopil, že s ním nebudu dělat kšefty. Proto udělali s Miroslavem Kalouskem Lex Babiš. Proč si vzpomněli až v roce 2016, proč nemluvili o střetu zájmů už v roce 2014? Tyhle tradiční zkorumpované strany mají spolu dlouhodobé vztahy a rozdělují si koryta.

Lidovky.cz: Když jste zmínil střet zájmů, což souvisí i s kauzou Čapí hnízdo: do kampaně dost živelně vstoupil váš syn z prvního manželství. Jak to vnímáte?

Samozřejmě mě to mrzí, pro každého rodiče je to bolestivá situace, když vidím, kdo ho manipuluje a kdo ho ovládá, tak mám o Andyho strach. Nic mu nezazlívám, mám ho rád, ale je mi zle z lidí, kteří ho zneužívají kvůli vlastním politickým účelům. Celý život jsem se o svoje děti staral a snažil se pro ně dělat maximum.

Lidovky.cz: Nemrzí vás pak, že jste to byl vy, kdo ho a jeho sestru v souvislosti s Čapím hnízdem uvedl do mediálního prostoru? Ve sněmovním projevu.

Okolnosti mě k tomu donutily.

Lidovky.cz: Vy s ním nejste v kontaktu?

Nejsem, snažil jsem se, ale nekomunikuje. Zneužívat děti pro politické účely, to jsme tady skutečně ještě neměli. Politický boj je tvrdý, ale nikdy bych do toho netahal rodinu svých soupeřů.

Lidovky.cz: Kdo syna zneužívá?

Přečtěte si ty rozhovory. Sám se vyjádřil, že jsou kolem něho desítky lidí. Řekl, že ho platí Pavel Šafr a očividně ho ovládá Vít Klusák a další mafiánští novináři, je jasné, že je manipulován. Dokonce jedna z podivných osob mu vystavila potvrzení o jeho zdravotním stavu. Všichni vědí, co je to za lidi. Víc se o tom nechci bavit. Kdo má internet, vše si dohledá.