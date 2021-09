Hamáček: Kauza kolem Vrbětic mě stála dvacet procent podpory veřejnosti

Volební rozhovory pro Lidovky.cz: 18. 9. Robert Šlachta

20. 9. Jan Hamáček

21. 9. Vojtěch Filip

22. 9. Tomio Okamura (odmítl)

23. 9. Ivan Bartoš

24. 9. Petr Fiala

25. 9. Andrej Babiš

Lidovky.cz: Loni v říjnu jste mi prozradil svůj recept, jak nalákat voliče ČSSD: „Lidé vnímali moje vystupování během první vlny pandemie, věřili mi a byli ochotní naslouchat tomu, co jsem říkal, budou také slyšet na návrhy řešení, které bude sociální demokracie představovat. A že důvěra ve věcné řešení bude vyšší, což by se mohlo odrazit v preferencích“, řekl jste tehdy. Jenže hned v několika nedávných volebních průzkumech získala ČSSD u většiny agentur méně než pět procent hlasů. Pokud by podobně dopadly i samotné říjnové volby, nejstarší stana v Česku by se ocitla mimo sněmovnu. Jak chcete tento černý scénář odvrátit?

Průzkumy je nutné brát jako celek. Říkají, že existuje množina asi 40 procent voličů, kteří nejsou rozhodnutí. To je asi nejvíc v historii. Existuje tedy prostor pro přesvědčování a vysvětlování. Nechci se vracet a pitvat v detailech, proč byl poslední rok takový, jaký byl. Svoji roli sehrála pandemie koronaviru. Obecně klesla důvěra ve vládu. Nyní jsme v situaci, kdy chtějí lidé slyšet, co bude dál. ČSSD je jediná strana, jež otevřeně říká, že budou velké diskuse, jak platit náklady spojené s koronakrizí. My nechceme, aby to zaplatili zaměstnanci a střední třída. Na nákladech se musí podílet bohatí. Nemůžeme sebrat lidem jistoty, na něž si zvykli. Na rozdíl od konkurentů náš program jasně říká, jakou republiku chceme a kde na to vezmeme.

Lidovky.cz: Co budete dělat, když se ČSSD do sněmovny nedostane?

Pokud by se sociální demokracie nedostala do dolní komory, musel by do vedení strany přijít někdo jiný.

Lidovky.cz: Co budete dělat vy, pokud se nedostanete do sněmovny?

To nechte na mě.

Lidovky.cz: Voliče by to mohlo zajímat. Odpovíte?

Není důvod o tom hovořit, protože věřím, že se do sněmovny dostaneme. Ale určitě bych zvládl i druhou alternativu.

Lidovky.cz: Vysoké náklady na bydlení komplikují život celým skupinám obyvatelstva, zvláště těm s nízkými příjmy. Ačkoli je ČSSD ve vládě osm let, dosud se jí nepodařilo prosadit zákon o sociálním bydlení. Přesto jej v programu znovu máte. Tvrdíte, že po jeho přijetí zlevní nové byty až o 30 procent a že do tří let se bude stavět až patnáct tisíc bytů ročně. Lze tomu věřit?

Ten zákon je napsaný a připravený ve sněmovně. Prošel prvním čtením a existuje shoda na pozměňovacích návrzích. Jediné, co chybí, je politická vůle ostatních stran zákon projednat. Jsme připraveni jej znovu navrhnout. Sice jsme osm let ve vládě, ale neměli jsme ministerstvo pro místní rozvoj, což je gesční resort. Když se ukázalo, že ministerstvo pro místní rozvoj není schopné zákon napsat, tak jsme sestavili a předložili vlastní návrh, na konci letošního jara jsme jej poslali do sněmovny. Se čtrnácti poslanci jej však nejsme schopní protlačit dál. Ale opět platí, že jsme jedinou politickou stranou, která zákon o dostupném bydlení navrhla. O bydlení přitom mluví všichni. Když však od konkurence slyším, jak bude jednat s developery o dostupném bydlení, tak mi to připomíná vyjednávání s tygrem, aby vás nesežral.

Lidovky.cz: Z vašeho programu a pasáže k bydlení vyplývá, že chcete hodně trestat. Plánujete zdanit majitele více než tří bytových jednotek či pokutovat dlouhodobě neobsazené byty. Developeři přitom mluví zejména o neskutečné byrokracii provázející povolování nových staveb. Proč nemíříte více tímto směrem?

To, co říkáte, je jen polovina celého příběhu. V Česku se staví tisíce bytů. Jsou však cenově nedostupné. To by onen zmíněný zákon řešil. Obsahuje kalkulaci, že by nezisková výstavba srazila ceny o 30 procent. Byty mnohde skupují spekulanti na investice. To znamená, že bytů není úplný nedostatek. Rozhodně je jich více, než se zdá, jsou ale cenově nedostupné, právě kvůli spekulantům. Přitom jsou tyto byty prázdné, případně se používaly k pronajímání formou Airbnb. Jsou tedy pořizované za účelem dalšího zisku a nikoli pro bydlení. To trh deformuje. Je logické, že stát do toho vstoupí. Nejsme jediná země, která by to tak udělala. Podobná regulace je všude na Západě. Podívejte se do Německa či Dánska. Při psaní zákona jsme se inspirovali například v Rakousku a ve Velké Británii. Nejde o to trestat, ale o snahu narovnat podmínky na trhu. Zdanění je jen jedna forma vstupu. Máme v plánu třeba fond státního bydlení.

Lidovky.cz: Odborníci však tvrdí, že byty Státního bytového fondu, který prosazujete, by ihned skoupili velcí investoři. Jak byste tomu předešli?

Pokud se narovná trh, investice pro spekulanty nebude už tolik lákavá. Vytvoří se tím prostor pro stát. Nechápu, proč by to nemělo fungovat, když to jinde funguje.

Lidovky.cz: Pojďme na jiné téma. V minulosti jste požadoval vytvoření postu vládního zmocněnce pro klima. V programových dokumentech strany jsem to ale nenašel. Rezignovali jste na zelené téma poté, co jste se nedohodli na spolupráci se Zelenými?

V oblasti životního prostředí je náš program docela podrobný. Pokud se do něj nedostala jedna funkce, jde o výsledek diskusí našich odborných skupin, které měly trochu odlišné priority. Nemyslím si, že to stojí a padá s funkcí vládního zmocněnce, byť z hlediska koordinace by to mělo smysl. Určitě to neznamená, že chceme být méně zelení. Orientace na ekologii je zcela jasná.

Lidovky.cz: ČSSD jde do voleb sama, nespojila se s žádnou relevantní silou. I Zelení ze svazku se sociální demokracií vycouvali. Trendem voleb jsou přitom koalice, viz uskupení Pirátů a Starostů či Spolu. Proč jste ztratili sexappeal pro integraci s dalšími?

Koalice Spolu je podvod na voliče. Sami říkají, že si postaví vlastní sněmovní kluby. Je to účelová věc, která má posílit jejich pozici. Na jejich programu je patrné, že museli dělat velké kompromisy, což je důvod, proč je tak moc bezobsažný. Kdyby měla ODS svůj vlastní program, bude to klasická autentická pravice. Byl by v tom její tradiční program včetně privatizace, školného, poplatků u lékaře. Ale to do programu napsat nemohli, protože by jim to lidovci vetovali. Proto je program Spolu velice obecný. Podle mého koalice nevydrží povolební vyjednávání.

Lidovky.cz: To mi však neodpovídáte na otázku, proč se ČSSD nedokázala s nikým spojit.

Ale s kým jsme se měli spojit? Na levici už nebylo s kým. Těžko bychom dělali koalici s komunisty. Byly snahy o spolupráci se Zelenými, ale to nepřežilo náš sjezd. Do voleb jdeme sami jako jediná autentická demokratická levice.

Lidovky.cz: Zdá se ale, že vám jedno dvě procenta do vínku od malých stran bude chybět…

Znovu říkám, že jedinou možností k předvolebnímu spojení byli Zelení, ale tam to jednání skončilo. I proto, že v předsjezdové atmosféře k tomu v sociální demokracii nebyla vůle.

Lidovky.cz: V médiích se před prázdninami intenzivně hovořilo o vaší nevysvětlené cestě do Moskvy pro vakcínu Sputnik V. Nebyla chyba plánovat cestu v době, kdy jste již věděl, že Rusko stálo za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014?

Po bitvě je každý generál. Když se podíváte zpětně na svá rozhodnutí, vždy se najde něco, co by šlo udělat lépe. Počítá se ale výsledek. A ten je, že tuto zemi opustilo osmnáct ruských špionů. Srovnali jsme stav na ambasádách Česka v Moskvě a Ruska v Praze na stejný počet. To bylo mimochodem snem nejrůznějších politiků a odborníků na bezpečnost, kteří mě dnes kritizují, ale nikdo z nich nebyl schopný to prosadit. Seznamy špionů byly k dispozici i v minulosti, měli je ministři zahraničí Schwarzenberg, Vondra i Svoboda. Všichni o tom mohli rozhodnout, ale udělal jsem to až já.

Mně ublížila jedna reportáž pana Kroupy, který bez jakýchkoliv důkazů napsal, že jsem to tam jel vyzradit a vyměnit za summit Biden–Putin. To jsem dal k soudu. Tvrdili, že ukážou nahrávky a svědky. Neukázali ale nic. Ve všech slyšeních ve sněmovně všichni účastníci oné schůzky (na ministerstvu vnitra dne 15. dubna – pozn. red.) popřeli, že by se chystal nějaký handl. Podal jsem ve věci civilní žalobu.

Lidovky.cz: Běží také vyšetřování možné vlastizrady…

Pokud vím, tak to padlo jen z úst pana Kroupy. Policie šetří jiná podezření. O vlastizradě nemluví. Prověřují se veškeré okolnosti spojené s reakcí ČR na Vrbětice.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že se objeví nahrávka, jež vás usvědčí ze lži a na které zazní, co jste probíral ve dnech před vyhoštěním Rusů z Česka?

Nebojím se ničeho, co se může objevit. Nemůže se objevit nahrávka, která řekne, že jsem to chtěl v Moskvě vyměnit za vakcíny Sputnik a summit Biden–Putin.

Lidovky.cz: Připouštíte, že kauza mohla ČSSD uškodit?

Pokud vás někdo odstřelí na základě jakýchsi důkazů, které neukáže a publikuje to v nejčtenějším internetovém médiu, to vás jistě poškodí. Mě to stálo dvacet procent podpory veřejnosti.

Lidovky.cz: Podpořil byste znovu návrh, aby byl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka jmenován generálem?

V minulosti jsem pro to vždycky hlasoval. A podpořil bych to znovu. Řešení s obsazením funkce ředitele BIS zvolil premiér Babiš (Koudelkovi vypršel mandát, vláda ho na další období nejmenovala, ale pověřila jej prozatímním vedením tajné služby – pozn. red.). Je to pravomoc předsedy vlády. Respektuji to. Postup nemůže navrhnout nikdo jiný. Je to stejné, jako když já navrhuji policejního prezidenta nebo šéfa rozvědky.