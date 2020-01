Babiš nevidí nebezpečí pro Čechy kvůli Íránu. Čeští vojáci v Iráku zatím zůstávají, řekl Petříček

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s konfliktem mezi Íránem a Spojenými státy nevidí nebezpečí pro české občany v Česku ani v zahraničí. Řekl to ve čtvrtek novinářům po jednání Bezpečnostní rady státu, která aktuální situaci řešila. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že čeští vojáci zatím v Iráku zůstávají a velení spojenecké mise, pod kterou spadají, jedná s Bagdádem o pokračování mandátu.

Podle Babiše má Česko blokované prostředky pro případné stažení vojáků, nyní by ale bylo předčasné dělat nějaké kroky.

„Pro nás je priorita bezpečnost našich lidí v České republice i všude na světě, samozřejmě i v Iráku,“ řekl Babiš. Zdůraznil, že v této chvíli žádné riziko nevidí, podle Petříčka tomu nasvědčují i zpravodajské informace. Babiš zdůraznil, že v bezpečí jsou čeští vojáci i policisté nasazení na misích v Iráku, stejně jako ostatní Češi, kteří v Iráku jsou z pracovních důvodů, například kvůli obchodu nebo na diplomatické misi.

Premiér uvítal, že po zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního a následném íránském raketovém útoku na spojenecké základny v Iráku nynější kroky obou stran naznačují, že není zájem na další eskalaci konfliktu. „Zdá se, že napětí pomalu opadá. Doufejme, že ten konflikt bude dále řešen politickou cestou, diplomatickou cestou,“ řekl Babiš.

O postupu se jedná se spojenci

O dalším postupu Česko jedná se svými spojenci, a kdyby došlo na případnou evakuaci vojáků a policistů, má pro ni podle Babiše blokované prostředky. „V této chvíli by bylo předčasné dělat nějaké kroky,“ zdůraznil však premiér.

Podle Petříčka se o pokračování mise jedná mezi spojeneckým velením a iráckou vládou. Ministr také uvedl, že přesun německých a slovenských vojáků působících v misi nebyl národním rozhodnutím těchto zemí, ale rozhodlo o něm spojenecké velení operace. Petříček řekl, že po pozastavení mise jsou nyní čeští vojáci na základnách.

Babiš nechtěl předjímat, zda může nynější incident nějak ovlivnit příští mandát pro vyslání českých vojáků do zahraničních misí, o kterém by měl letos rozhodovat Parlament. KSČM, která toleruje menšinovou vládu, vyzvala ke stažení vojáků v Sýrii. Podle Babiše ale vláda v souvislosti s misemi žádné změny neplánuje, a to ani posilování, ani přemísťování vojáků.