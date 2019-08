Babiš odeslal Zemanovi návrh na jmenování Zaorálka ministrem kultury. Předtím se setkali

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek odeslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na jmenování Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministrem kultury. Se Zaorálkem se před tím krátce setkal na Úřadu vlády a hovořili spolu o resortu kultury. Premiér to po 17:00 řekl Radiožurnálu v rozhovoru chvíli po setkání se Zaorálkem. Hrad už ve čtvrtek oznámil, že prezident Zaorálka jmenuje ministrem kultury v úterý.

Na dotaz Radiožurnálu, zda už návrh odeslal, Babiš odpověděl: „Ano. Nechal jsem ho (Zaorálka) podepsat životopis, jak přišel, a hned jsme to poslali na Hrad. Měli jsme termín do půl páté, tak to jsme stihli,“ řekl Babiš. Zaorálkovi nastínil své představy o resortu kultury, přičemž ho zajímají hlavně investice, Národní galerie, Nová scéna a Invalidovna. Bavili se také o platech v kultuře, které chtějí oba navýšit.