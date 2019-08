Rétor, který umí vybruslit z patálií. ČSSD Zaorálka volá, když je v problémech

PRAHA Podle svých kolegů je autentický sociální demokrat. Lubomír Zaorálek je s ČSSD spjat už od devadesátých let. A strana ho podle všeho volá, když je v problémech.

Když v roce 2017 sociální demokracii padaly volební preference tak, že už to nebylo možné přehlížet, vložil se do boje Lubomír Zaorálek. Muž, který stejný rok na sjezdu získal největší podporu ze všech místopředsedů. Větší než tehdejší předseda Bohuslav Sobotka. Jako by ČSSD tasila Zaorálka vždy, když jí nejvíc teče do bot. Podobně jako teď, když ho vysílá jako adepta na ministerstvo kultury.

Zaorálek tehdy věřil, že bude mít slušný volební výsledek a po volbách bude kandidovat na předsedu. Jenže do volebního klání naskočil jako lídr až příliš pozdě. Strana utržila se 7,27 procenta historickou prohru a Zaorálek se stáhnul do ústraní. Zůstal tam až doposud.



Někdejší volební lídr byl už v osmdesátých letech v Československé straně socialistické. Poslancem je od roku 1996, členem ČSSD se stal o dva roky dříve. Za sebou toho má v politickém životě poměrně mnoho. V roce 1990 zasedl ve Federálním shromáždění, v Ostravě zakládal Občanské fórum, po vstupu do ČSSD vedl její moravskoslezskou organizaci, byl zastupitelem Ostravy, místopředsedou oranžových, poslancem, předsedou i místopředsedou sněmovny a konečně ministrem zahraničních věcí v Sobotkově vládě v letech 2013 až 2017.

„Myslím, že Luboš Zaorálek to má v hlavě dobře srovnané. Dlouhodobě se věnuje přípravě programů a odbornému intelektuálnímu zázemí. Je také předseda Masarykovy dělnické akademie,“ řekl LN před dvěma lety Jiří Dienstbier, který obvykle patří ke kritikům strany. Dienstbier dodal, že Zaorálek je vybaven nejen rétorickými schopnostmi, ale umí i najít kompromis. Mnohokrát prý dokázal vybruslit ze složitých situací.

Podle dalšího z kolegů, Miloslava Ludvíka, je Zaorálek autentický sociální demokrat, který umí výborně mluvit a zaujmout posluchače.

Na Hradě má otevřeno

O bývalém ministrovi zahraničí, který mluví anglicky a německy, jeho kolegové hovoří jako o přesvědčeném Evropanovi. Zároveň to byl právě Zaorálek, který po nástupu do Černínského paláce obrátil kormidlo směrem k Číně. V roce 2014 prohlásil, že Tibet je neoddělitelnou součástí Číny a Česko nepodporuje jeho samostatnost v žádné podobě. Ostře také zkritizoval svého vládního kolegu Daniela Hermana, který se jako lidovecký ministr kultury setkal s dalajlamou.



Vývoj posledních měsíců ukázal, že jmenování nového ministra kultury bude záležet na tom, zda je jméno po chuti Miloši Zemanovi. Se Zaorálkem, zdá se, nebude mít problém, ačkoliv vztah obou mužů byl v průběhu času jednoduše řečeno různý. Zaorálek patřil nejdříve k blízkým lidem současné hlavy státu. Dokonce řekl, že ho Zeman označil za svého možného nástupce v čele sociální demokracie. Později byly ale vztahy obou mužů na teplotním minimu. Zeman ho označil za jednoho ze zbabělců, hlupáků a vyžírků ve straně. Zaorálek byl považován za jednoho z poslanců, který Zemana nepodpořil v tajné volbě v souboji o Hrad v roce 2003.

Očekávalo se, že Zeman Zaorálka do Sobotkovy vlády coby šéfa diplomacie nejmenuje. Leč nestalo se. Stejně tak se očekávalo, že muži na sebe narazí při vysílání velvyslanců. Ani to se nestalo. Někdejší ministr zahraničí si dokonce v roce 2016 pochvaloval, že má dveře na Hrad otevřené.

Vycházet ostatně dokázal i s Andrejem Babišem. V bývalé koaliční vládě to měl být právě on, kdo komunikoval, na rozdíl od premiéra Sobotky. Před volbami nicméně Babiše ostře kritizoval a označil ho za oligarchu. A po neúspěšných volbách se stal odpůrcem toho, aby šla ČSSD s Babišem znovu do vlády.

Agitka v divadle

Ačkoli Zaorálek dlouhodobě platí za zahraničněpolitického experta strany, na kultuře by se nemusel cítit jako slon v porcelánu. Kromě politické ekonomie vystudoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně filozofii. Ještě před vstupem do politiky v osmdesátých letech byl dramaturgem v ostravském studiu Československé televize.



Zato s částí kulturní veřejnosti už byl jednou na ostří nože. Před volbami v roce 2017 navštívil na pozvání odborových organizací Národní divadlo. Pronesl zde projev a zároveň zkritizoval vedení. Ředitel divadla tehdy řekl, že neoprávněně narušil zkoušky. Zástupci zlaté kapličky, ale i dalších divadel tehdy kvůli tomu napsali Zaorálkovi rozhořčený dopis, že si v divadle dělal agitku.