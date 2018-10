Babiš poletí do Londýna za Mayovou, budou řešit brexit i bezpečnost Evropy

PRAHA Český premiér Andrej Babiš se příští týden setká s britskou předsedkyní vlády Theresou Mayovou. Ve středu 24. října ho přijme přímo v tradičním sídle v londýnském Downing Street. Řekl to sám Babiš ve středu před odletem do Innsbrucku a poté na summit do Bruselu.

V čísle deset budou oba premiéři mluvit především o jednáních EU a Británie o brexitu. Na programu ale mají i další témata. Návštěvu potvrdil v rozhovoru pro LN i britský velvyslanec v Česku Nick Archer.

„Jedním z témat jistě bude pokračování v jednáních o brexitu po summitu EU, který proběhne tento týden. Další pak ale bude vzájemná pozice a spolupráce Česka a Velké Británie po brexitu,“ popsal britský velvyslanec.

Babiš už se po minulém summitu vyjádřil tak, že průběh jednání mezi Bruselem a Londýnem nepovažuje za šťastný. Britové podle velvyslance český postoj oceňuji.

Velký rozhovor s britským velvyslancem nejen o brexitu čtěte v sobotních Lidových novinách.