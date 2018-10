Dohoda o brexitu je na dosah, tvrdí Merkelová i Macron. Hotových je prý 90 procent

BRUSEL „Věřím, že dohoda je stále možná,“ uvedl ještě před odletem do Bruselu premiér Andrej Babiš, který se ve středu večer zúčastnil jednání Evropské rady. V programu hlav států a předsedů vlád sedmadvaceti států EU bylo pouze o jediné téma - brexit. Evropská média před zahájením pracovní večeře předpovídala, že britská premiérka Theresa Mayová nezažije příjemný večer.

Přitom ještě v neděli odpoledne se zdálo, že řešení odchodu Velké Británie z Evropské unie je nadosah. Při jednání na úrovni expertů bylo dokonce dosaženo dohody, která upravovala podobu britského konce v EU k 29. březnu 2019. Jen o pár hodin později ale informoval server Politico, že dohoda zkolabovala na politické úrovni a Britové smetli dosavadní postup v jednání ze stolu.



Britský ministr pro brexit Dominic Raab totiž odmítl „rozvodovou smlouvu“, jelikož se mu nelíbilo, jak experti vyjednali klíčový spor kolem celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Londýnu se také nelíbí podoba unií navržené „pojistky“, která by platila v případě, že se nepodaří včas dojednat jiné řešení zapeklitého problému.

Představitelé států sedmadvacítky totiž požadují, aby mezi Irskou republikou a Severním Irskem, jež je součástí Velké Británie, neprobíhala pevná hranice a nevznikaly hraniční přechody, ať už dopadne brexit jakkoliv.

Po krachu dosavadních jednání tak média začala velice rychle spekulovat o možnosti tzv. „tvrdého brexitu“, tedy odchodu Británie bez dohody. Cílem sedmadvaceti zemí EU je podle politiků nadále vytvoření pro všechny výhodné dohody, po čemž touží i premiérka Mayová.

„Stále si myslím, že bychom měli usilovat o dosažení dohody,“ sdělil novinářům Babiš před zasedáním a dodal, že je podle něj dobrý nápad, aby vyjednavači na obou stranách kanálu La Manche získali více času. Jeho názor sdílí i irský ministr zahraničí Simon Coveney.

Podle něj další čas umožní „nové myšlení a představivost“. Downing Street číslo 10 však jakékoliv posouvání odchodu odmítá, přestože v případě „tvrdého brexitu“ by například podle deníku The Guardian museli občané Velké Británie žádat o víza a cestovní povolení při cestě do Francie.

Šéfy států a vlád 27 zemí EU u středeční večeře v Bruselu seznámil s posledním vývojem šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Ten byl v úterý opatrně optimistický ohledně možnosti ještě dojednat nyní zablokovanou klíčovou dohodu upravující postavení občanů EU v Británii po brexitu, finanční vyrovnání či podobu následného přechodného období. Barnier před večeří lídrů EU k brexitu řekl, že je třeba ještě času a že rozhovory o smlouvě budou v příštích týdnech klidně a trpělivě pokračovat.

Tvrdý brexit je blíže

Na rozdíl od Barniera se na celou otázku poněkud skeptičtěji dívá předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten před jednáním varoval, že brexit bez dohody se nyní zdá být pravděpodobnějším než kdy dříve.

„Zeptám se premiérky Mayové, zda má nějaké konkrétní návrhy, jak se dostat ze slepé uličky. Jedině takové návrhy mohou vést k průlomu,“ uvedl Tusk před středeční pracovní večeří, při které budou vedoucí představitelé sedmadvacítky jednat o brexitu.

Podle kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je hotových 90 procent smouvy o britském odchodu z unie a její završení je v zájmu všech. To však bude složité, jelikož podle britských médií se britská premiérka pokusí opět prosadit vlastní řešení brexitu.



Podle agentury Reuters se premiérka nejprve setkala s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a poté s Donaldem Tuskem. Následně na summitu seznámí všechny lídry sedmadvacítky s britským pohledem na věc. Podle komentátorů by však musela přijít s novými návrhy, aby se dohoda o brexitu mohla posunout vpřed. Evropští premiéři a prezidenti poté budou pokračovat v jednání bez Mayové.

Původně měla sedmadvacítka dnes večer potvrdit vyjednávači domluvený text, problém kolem Irska ale situaci zkomplikoval. Prezidenty a premiéry tak čeké i rozhodnutí, zda za dané situace svolávat na listopad mimořádný „brexitový“ summit či zda závěrečnou diskusi o „rozvodové smlouvě“ absolvovat až na dalším řádném summitu v polovině prosince. Unie se také začíná bavit o způsobech, jak se připravit na situaci, kdy jednání definitivně zkrachují a Británie EU 29. března 2019 opustí bez dohody takzvaným „tvrdým brexitem“ se všemi jeho důsledky.