Babiš poletí za Orbánem. Chce zjistit zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) poletí v pátek do Budapešti na jednání s maďarským protějškem Viktorem Orbánem. Cílem je vyměnit si zkušenosti s vakcinací. Česko chce zejména zjistit maďarské zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V, které země zatím jako jediná v EU dala zelenou. Serveru Lidovky.cz to řekl dobře informovaný vládní zdroj. Čínskou vakcínu, kterou Budapešť také udělila registrace, Babiš prý zatím řešit nechce.

S hlavou českého kabinetu do Maďarska poletí expertní tým složený z epidemiologů, virologů a dalších expertů, premiéra doprovodí i jeho poradce a epidemiolog Roman Prymula. Jednání bude rozděleno na do tří pracovních skupin, jedna bude řešit přímo vakcinaci, druhá proces registrace očkovacích látek, třetí skupina se zaměří na léčebný proces onemocnění covid-19.

Tam by se měl především řešit lék Bamlanivimab od americké společnosti Eli Lilly. Maďaři s ním mají zkušenosti již od 29. ledna. „Máme předobjednáno 500 kusů do konce února, budeme ale objednávat dál a v březnu by ho mělo být mnohem více,“ řekl český vládní zdroj.



Lék Bamlanivimab má omezit množství viru v těle, a zamezit tak těžšímu průběhu nemoci.“Pomůže pacientům v prvním stádiu nákazy covid-19, aby se nedostali na JIP. Snižuje to riziko až o 80 procent,“ komentoval lék premiér.

V USA lék schválil pro nouzové používání Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jako první v EU nasadilo lék Německo, nyní se používá také v Maďarsku a Kanadě.