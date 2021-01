Rezervace na očkování pro všechny jsou od 1. února zbytečné, míní Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za zbytečné, aby se rezervační systém k očkování proti covidu otevřel 1. února pro všechny lidi v Česku, jak bylo původně v plánu. Při páteční návštěvě Alzheimer centra v Praze to vysvětlil tím, že v prvním čtvrtletí se patrně nedostane na očkování lidí mimo preferované skupiny.

Babiš opakovaně odmítl výpadky v pátek spuštěného rezervačního systému. Neví také, co by měl ohledně očkování vysvětlovat ve Sněmovně. Opoziční strany žádají, aby poslanci očkování příští týden probírali v rámci mimořádného bodu.

Babiš řekl, že se od rána snaží vyvrátit údajné dezinformace, že by registrační systém nefungoval. Pro lidi starší 80 let se spustil v 08:00. Vykazoval například problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které chodily se zpožděním. Volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. „Systém funguje dobře,“ řekl novinářům Babiš.



Naočkováno je podle Babiše v Česku dosud 94 328 lidí. Po 13:00 podle něj bylo registrováno k očkování téměř 85 000 seniorů a přibývá jich zhruba 100 za minutu. „Kdyby to nefungovalo, nemůže být tolik registrovaných,“ uvedl. Opozice podle něj kritizuje, „protože umí vše nejlíp“.

„Já nevím, co bych měl vysvětlovat ve Sněmovně,“ konstatoval. Šéf ODS Petr Fiala dnes uvedl, že pokud vládní strany nepodpoří zvláštní bod, opoziční strany vyvolají mimořádnou schůzi Sněmovny.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes připustil, že 1. února asi nedostanou možnost se do systému hlásit všichni lidé, jak bylo v plánu. Zřejmě se bude jednat jen o lidi starší 65 let, chronicky nemocné a vybraná povolání, se kterými vakcinační strategie počítá přednostně. Babiš uvedl, že to byl jeho nápad. „Já konstatoval, že považuji za zbytečné to 1. února otevřít pro všechny občany,“ uvedl.

Bylo by podle něj zajímavé zjistit, jaký bude o očkování celkový zájem, jinak ale kompletní registrace 1. února nemají smysl. „Je jasné, že lidé mimo nejrizikovější skupiny se dostanou na očkování až pravděpodobně v dubnu a dále,“ vysvětlil. Rezervace pro všechny tak bude podle něj potřeba posunout.

„Nevím, proč to tak bylo a kdo to navrhl,“ podotkl. Prospělo by podle něj, kdyby se k očkování nevyjadřovalo tolik lidí, v současnosti je jich podle něj „strašně moc“ a měli by se starat o svou práci.

Otevření registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let v pátek ráno provázely problémy, zpožďovaly se registrační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný. Termín vakcinace získalo zhruba 3000 lidí, seniorů nad 80 let v Česku žije 441 000. Prozatímní kapacita termínů se vyčerpala, nadále je ale možné se k očkování registrovat. Podle opozice systém nefunguje správně a je komplikovaný, premiér Andrej Babiš (ANO) to odmítl.