Babiš potvrdil, že navštíví CIA. Jako první český politik bude jednat se šéfkou agentury

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Spojených států potvrdil, že má na programu návštěvu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Dostal pozvání. Mluvit chce o mezinárodním terorismu, řekl novinářům před odletem.

Server Aktuálně.cz uvedl, že Babiš ústředí CIA v Langley ve Virginii navštíví ve středu, jednat bude s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. „Návštěva je v programu,“ řekl Babiš na dotaz, zda může informace potvrdit. „Dostal jsem pozvání, víc k tomu nemám žádný komentář,“ dodal.

Neuvedl přímo, zda se schůzka uskuteční ve středu. V souvislosti se schůzkou řekl, že za největší problém planety považuje mezinárodní terorismus a že by všechny velmoci měly v tomto směru spolupracovat. „Je to největší hrozba, spolupráce by měla být větší,“ řekl.

Poznamenal, že vztahy mezi USA a Ruskem nejsou ideální. Největším problémem je podle něj šest milionů uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a v Turecku, prioritou je také řešení situace v Sýrii. „Zajímá mě, do jaké míry tam budou USA hrát ještě nějakou roli, nebo teritorium opustí,“ uvedl.

V oficiálním programu českého premiéra schůzka v CIA není uvedena. Podle českých diplomatů je to zřejmě poprvé, kdy prezident nebo premiér Česka bude přijat v centrále této zpravodajské služby, uvedl server.

Babiše čeká ve čtvrtek večer SEČ jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, se kterým chce mluvit zejména o kybernetické bezpečnosti, mezinárodní situaci a o zachování obchodu bez bariér mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Babiš bude po osmi letech prvním českým premiérem, který dostal pozvání na bilaterální jednání v Bílém domě.