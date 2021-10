‚Babiš se jí sice líbí, ale volit bude SPD.‘ Premiér potkal na Ústecku fanoušky i odpůrce

Dělejte. Ať už tam jsem, pronáší lékařka směrem k sanitářům, kteří tlačí lůžko s postarší vážně nemocnou ženou. Klopotání koleček na rozpraskané cestě je slyšet ještě dlouhé desítky vteřin. V létě, zimě, dešti i sněhu musí personál převážet pacienty přes venkovní nekryté prostranství mezi jednotlivými odděleními. Nemocnice Chomutov, která je spádovým špitálem pro 90 tisíc lidí, jako kdyby usnula v polovině minulého století.

„Viděl jsem vaší jednotku intenzivní péče. To je peklo,“ říká směrem k sestrám a lékařům premiér Andrej Babiš. V nemocniční jídelně se tísní několik desítek zaměstnanců špitálu, kteří si přišli poslechnout, co má na srdci jednička hnutí ANO v kraji. Zajímají je dvě věci. Kdy bude hotová plánovaná rekonstrukce i to, jak zajistit dostatek zdravotních sester.



Vezeme dobré zprávy

Na první dotaz má Babiš rychlou odpověď. „Musí to být do dvou let postavené.“ Na druhou se už odpovídá těžko. A to i kvůli tomu, co slyší od zdejších zdravotníků. „Než se vzdělá zdravotní sestra, tak to trvá čtyři plus tři roky. To je sedm let. A na zácvik potřebuje další dva. To už jsme na devíti letech, než se dá využít. Co s tím chcete dělat?“ Dotaz odráží Babiš nejprve tím, že poslední rok a půl vláda bojovala s covidem. Není prý také možné obejít nařízení Bruselu na délku studia sester. A premiér přidává i další důvod: ministerstvu zdravotnictví chybí „kreativní“ právníci. „Je to tam katastrofa.“ Vedle něj sedící šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) přiznává, že s nároky na délku studia sester lze jen těžko něco dělat.

Čelní politici hnutí včetně hejtmana Jana Schillera ale ve čtvrtek přivezli do Chomutova přece jen jednu dobrou zprávu. „Kromě urgentního příjmu zde vzniknou operační sály, centrální sterilizace a jipová lůžka. Půjde o obrovský krok dopředu, kterým se dostane skutečně na úroveň nemocnice 21. století,“ zmiňuje ministr využití unijních prostředků.

Na konci setkání s politiky zejména dámské osazenstvo postává ve frontě na podpis Babišovy knihy Sdílejte, než to zakážou!

Konfrontace

Zjevní fanoušci hnutí ANO se mísí s voliči jiných stran. „Když jsem se bavila s dělníkem, co u nás maloval, tak říkal, že jsme nejhorší špitál, co viděl. Nechtěla jsem mu věřit, ale asi je to pravda,“ říká důchodkyně Alena, která v chomutovské nemocnici uklízí. Babiš se jí sice líbí, ale volit bude SPD. A to prý kvůli jistotám, co slibuje.

Jasno mají i dvě mladé lékařky. „Nelíbí se mi, jak Babiš mění názory podle toho, co si přečte na internetu. Budu volit Spolu,“ říká sedmadvacetiletá dětská lékařka Veronika. Opoziční koaliční bloky se chystá volit i její kamarádka, s níž míří do kantýny na oběd.

Právě uprostřed obědové pauzy se na nedaleké zahrádce restaurace U Anděla v areálu nemocnice strhává menší potyčka. Když ji míjí zástup politiků s Babišem, nastává povyk. „Kde bereš vůbec tu drzost sem přijít. Máš na svědomí podle statistik desetitisíce mrtvých,“ hřímá žena ve středním věku a snaží se dostat k premiérovi. Ochranka ji nedává příležitost.

U rozjedeného oběda se pak už v klidu snaží pro Lidovky.cz vysvětlit, co ji ke konfrontaci vedlo. „Babiše nemůžu kvůli jeho trestnímu stíhání, kauze se synem i kvůli zadlužování a chaotickému rozhodování vystát,“ říká asi čtyřicetiletá žena. Nechce prozradit ani své křestní jméno s odkazem na to, že je zdejší zaměstnankyně.



Ústecký start

Zdravotnictví je zásadním tématem ANO ve sněmovních volbách. A to nejen v důsledku covidu. Babiš slibuje bránit státní zařízení před privatizací i masivní investice. Jeho první zastávkou ještě před Chomutovem je největší zdejší zařízení – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. V krajském městě premiér přespával ve středu, kdy na sever zavítal v doprovodu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Ve čtvrtek lehce po osmé ráno vítá Babiš vedení Krajské zdravotní, která v několika zařízeních po kraji zaměstnává téměř deset tisíc lidí. „Dobré ráno. Tak jdeme na to,“ pronáší směrem k ministru Vojtěchovi hned v úvodu a okamžitě pokračuje na nedaleký heliport Masarykovy nemocnice, odkud je vidět na probíhající rozsáhlou rekonstrukci. I sem míří stovky milionů z postcovidových programů EU na obnovu. Vznikne zde nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně kardiochirurgie.

Následuje debata se zaměstnanci. Ještě před ní se Babiš zastavuje u dvojice postarších žen v bílém. Několik minut s nimi diskutuje. V atriu pavilonu se už netrpělivě čeká na příchod premiéra. Na připravených židlích sedí personál nemocnice, čekají na debatu. Zastavují se i pacienti. Jedním z nich je devatenáctiletý Kevin. „Budu ho volit. V každých volbách volíme ANO. U nás rozhoduje tata,“ prozrazuje mladý Rom. Při dotazu, zda je z Ústí, nesouhlasně kroutí hlavou. „Jsem z Roudnice nad Labem. Jezdím sem ale na vyšetření už od pěti let,“ dodává. Bližší zdravotnická péče než v padesát kilometrů vzdáleném Ústí prý není.

Zase to lithium

Tým Babišových spolupracovníků říká, že čtvrteční výjezd do Ústí nepatří mezi standardní dny určené pro vedení kampaně. Jde převážně o takzvaně premiérskou návštěvu kraje. Přesně rozlišit roli šéfa exekutivy a lídra v kampani však nejde. Babiš návštěvníkům během setkání podepisuje svoji knihu. Vypočítává i úspěchy svého vládnutí.

Zcela bez setkání s veřejností probíhá jen schůzka v teplárně Prunéřov. Tam se premiér zastavuje kvůli jednání s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). Cílem setkání je prezentovat možnosti, jak v rámci útlumu výroby energie z uhlí využít místo k novému byznysu – stavbě továrny na výrobu lithiových baterií.

„Myslíme si, že je to velmi vhodná lokalita pro postavení Gigafactory pro nový byznys elektromobility,“ řekl novinářům před elektrárenským komplexem Prunéřov I šéf ČEZ Beneš. O možné spolupráci Češi jednají s Volkswagenem i společnostmi z Asie. Prunéřov je jen několik desítek kilometrů od Krušných hor, kde probíhá průzkum naleziště lithia, klíčové náplně baterií. Nepřímo se tak v Prunéřově vrátilo i ústřední téma kampaně z posledních sněmovních voleb.

Tvrdá realita

Během většiny veřejných akcí se Babiš ve čtvrtek setkával s vstřícnými reakcemi od lidí. „Máte tři věci, kvůli kterým vás kritizují. Jste úspěšný a pohledný. Jste nezkorumpovatelný a děláte to pro lidi,“ prohlásila například jedna ze zaměstnankyň ústecké nemocnice v rámci diskuse.

Ačkoli zdravotnictví dominuje „premiérské“ jízdě, z rozhovorů serveru Lidovky.cz s lidmi vyplývá, že fakticky největší bolestí Ústeckého kraje je soužití s romskou komunitou. Z desítek zpovídaných na to zavádějí řeč prakticky všichni. Vyloučené lokality jako v Předlicích nebo Bílině představují podle nich tikající bombu. Pod podmínkou anonymity o tom zdejší mluví bez příkras.

„Je tu strašný binec. Ty cigáni nepracují, jen chtějí dávky. Dřív to takhle nebylo. Každý se bál plivnout na chodník. Teď to sem všechno sestěhovali a nedá se večer chodit ven,“ stěžuje si sedmdesátiletý důchodce Michal z Chomutova. Nejinak mluví i o generace mladší muž z Ústí nad Labem. „Předlice jsou třeba místo, kam bych se večer vůbec nevydal. Je to tady taková no-go zóna,“ říká pro Lidovky.cz mladý Ústečan.

„Musíme je donutit pracovat. Takhle to dál nejde. Nastala doba pro radikální řez. Situace se tu za poslední roky zhoršila,“ přiznává Jaroslav Bžoch, poslanec ANO a trojka kandidátky v Ústeckém kraji. Po osmi letech ANO ve vládě prý přišel čas se situací hnout. Poslanec při tom stojí před volebním stánkem ANO na náměstí v Mostě, kde si mohou kolemjdoucí nechat vyšetřit znamínka i zrak. Během hodin se zde zastavují desítky zájemců.

Opodál stojící Tomáš, student pražské VŠE, má jasno. Volit chce koalici Spolu, ačkoli prý tuší, že premiérovo hnutí má v kraji větší naději na vítězství. I pro něj jsou vyloučené lokality nepříjemnou součástí Mostu. „Máme tu Stovku. Tam developeři sestěhovávají lidi z jiných lukrativnějších projektů. Šest rodin Romů vám pak obrátí život v paneláku vzhůru nohama. Ani já tam nechodím,“ dodává.

Podobně mluví i postarší dvojice, která u stánku podstoupila zdravotní vyšetření. S jedním rozdílem. „Budeme volit pana Babiše. Zvýšil důchody,“ říká senior za přitakávání své ženy.