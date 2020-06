Badatelská výuka slaví úspěchy. Děti vedu k tomu, že každá role ve skupině je užitečná, říká oceněný učitel

PRAHA „Vždycky jsem měl vztah k přírodním vědám. Moje vášeň pro chemii vznikla už na základní škole. K učení jsem se ale dostal oklikou. Nejprve jsem studoval střední odbornou chemickou školu, pak přírodní vědy na Jihočeské univerzitě. Současně jsem vedl spoustu dětských táborů a přírodovědných kroužků,“ popsal serveru Lidovky.cz vítěz soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2020 Václav Fiala.

Porota ocenila především jeho způsob výuky, který je založený na badatelských metodách, ty pomáhají v dětech rozvíjet schopnosti spolupráce a komunikace, přirozenou zvídavost a vedou je k objevům, díky nimž mohou mít radost z úspěchu.

Badatelská výuka probíhá v dvouhodinových blocích, nejvýše v pětičlenných skupinách a navíc je rozdělená do čtyř úrovní podle míry zapojení dětí a učitele. Díky tomu mohou na stejném tématu pracovat i slabší žáci, kteří dostávají jednodušší úkoly. „Všechny vedu k tomu, že každá role ve skupině je stejně důležitá, ať už žák nosí chemikálie nebo vytváří hypotézy. Každý tak může mít radost, že přispěl k objevu,“ vysvětlil Fiala.

Před zahájením aktivity žákům vždy sdělí, jakou dovednost s nimi chce procvičovat, a na konci po nich chce zhodnocení, jak se jim spolupracovalo s ním samým, se skupinou a jak skupině přispěli oni sami. „Na jejich hodnocení jim vždy odpovím vlastními postřehy,“ uvedl učitel. Na konci pololetí vede s každým žákem rozpravu nad jeho badatelským portfoliem. „Společně zhodnotíme jeho pokrok, silné stránky i možnosti, jak rozvíjet slabší stránky. S každým si pak stanovíme jeden cíl, na němž žák pracuje a já mu v tom pomáhám,“ řekl Fiala.

Nevšední metoda výuky ho přivedla až k vytvoření Badatelského deníku, s nímž slaví úspěchy mezi žáky i kolegy. „Vydání Badatelského deníku bylo vlastně náhodné. Původně jsem ho vytvořil čistě pro svoje potřeby. Chtěl jsem s ním pracovat ve svých hodinách, ale časem jsem zjistil, že je fajn se o něj podělit s ostatními. Spousta učitelů o něj projevila zájem, a tak jsem jim publikaci poskytl. Budu rád, když se Badatelský deník bude vyvíjet a když budu od svých kolegů dostávat zpětnou vazbu ohledně toho, co jim funguje a co by naopak změnili. Přál bych si, aby se deník využíval v hodinách a aby s ním děti i učitelé pracovali rádi,“ popsal.

Toto přání se mu zřejmě splní, protože Badatelský deník se dočkal i „papírového“ vydání a ocenění Českým svazem chemického průmyslu v soutěži Učme chemii atraktivně. Deník obsahuje více než padesát zajímavých experimentů, které si žáci mohou sami vyzkoušet. Navíc slouží jako poznámkový a pracovní sešit a také portfolio vlastních badatelských prací.

Dětem se úspěšný pedagog individuálně věnuje i v jiných oblastech, například prostřednictvím zájmových aktivit a zapojením do různých soutěží. Spolu s nimi, jejich rodiči a lidmi z blízkého okolí vytvořil tým nadšenců, který postupně revitalizuje rozsáhlou a léta zanedbávanou školní zahradu.

„Byl bych moc rád, kdyby mí žáci vzpomínali na svoje léta ve škole ne jako na ztracený čas, ale jako na roky, které si užili a které jim něco přinesly. To je můj hlavní cíl,“ uzavřel Fiala.