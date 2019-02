Bál se invaze uprchlíků, kteří nás zmasakrují, vysvětluje pohnutky seniora teroristy jeho advokát

PRAHA Krajský soud v Praze v následujících dnech obdrží odůvodnění odvolání, které padlo v případu prvního Čecha odsouzeného za teroristický čin Jaromíra Baldy. Jeho advokát Aleš Tolnay se bude snažit přesvědčit odvolací instanci, že jeho klient teroristou není. Právě tato nálepka je tím, co seniorovi nejvíce vadí. Krajský soud ho potrestal čtyřmi lety vězení za to, že předloni v létě pokácel dvojici stromů, do nichž posléze naboural vlak.

Odvolání podal jako prázdný blanket advokát Tolnay 12. února. Argumenty bude precizovat v následujících dnech. Tím hlavním má být, že Jaromíra Baldu nevedly pohnutky vystrašit obyvatelstvo, ani narušit základy společenského zřízení. „On nechtěl vyvolat strach. Chtěl vyburcovat lidi, aby si uvědomili, že je tu nebezpečí, byť domnělé,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz advokát. Pro pořádek je třeba dodat, že se odvolal i státní zástupce.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste s klientem zvažovali podání odvolání?

Víceméně jsme věděli, že ho podáme v okamžiku, kdy bylo velmi pravděpodobné, že bude uznán vinným ze zločinů terorismu. Upřímně nebylo co řešit, nezvažovali jsme nic jiného.

Lidovky.cz: V tom případě se musím zeptat, proč jste se neodvolali na místě po vyhlášení rozsudku?

Je to nepodstatné, nic za tím nehledejte. V tu chvíli jsme to nechtěli takto radikálně řešit, bylo tam poměrně dost rušno. Chtěli jsme tyto věci ještě probrat.

Lidovky.cz: Váš klient byl odsouzený za teroristický útok a vyhrožování teroristickým útokem. Jaké hlavní argumenty proti těmto závěrům soudu v odvolání vznesete?

Myslím, že tam nejsou naplněny všechny stránky teroristického trestného činu. Není tam dle mého názoru stránka subjektivní, to znamená, že on sám se nechtěl dopustiti skutku, který by bylo možné subsumovat do této skutkové podstaty. A není tam ani stránka objektivní. Útok nebyl veden na hodnotu, kterou chrání toto ustanovení trestního zákona.

Advokát Jaromíra Baldy JUDr. Aleš Tolnay.

Lidovky.cz: Pokud pan Balda nespáchal teroristický čin, čeho se tedy podle vás dopustil?

Opravdu by tam mohlo být shledáno obecné ohrožení, patrně v jeho případě asi v úmyslné formě. Ale to bych nechal na posouzení někoho jiného. Vysloveně terorismus, to znamená násilím působit na struktury a základy zřízení státu ve všech ohledech naplněny nebyly. Nechtěl útočit na demokratické zřízení, nechtěl ani zastrašovat obyvatelstvo. Chtěl pouze dotáhnout do konce myšlenky, které zde prezentovaly politické subjekty soutěžící v soutěži politických stran.

Lidovky.cz: Vy tedy odvoláním usilujete o to, aby váš klient byl zbaven nálepky teroristy?

Přesně tak. Jeho odpovědnost je v tomto případě trochu jiná než trestný čin terorismu. Morální rovina tu hraje největší roli. Necítí se být teroristou. Každý by měl být potrestán za to, co skutečně spáchal. Bez ohledu na to, zda dostane, nebo nedostane, přiměřený trest. To je jiná věc. V tomto případě ale oceňuji, že soud šel pod sazbu. Bylo to na místě.

VIDEO: Půjdu po nich jako po krysách, tvrdil senior obžalovaný z teroru

Lidovky.cz: Takže pokud by odvolací soud například ponechal výši trestu, ale jeho činy vyhodnotil jako obecné ohrožení, byl by byste spokojen?

Opravdu relativně. Pokud by soud dospěl k názoru, že je na místě překvalifikovat čin na obecné ohrožení, což bych viděl jako přiléhavější, je tam rozmezí nižší. Tam by prostor pro uložení podmíněného trestu byl daleko větší. I s přihlédnutím k tomu, že jeho velkou část strávil ve výkonu vazby. Ale stalo se, co se stalo. Určitá společenská škodlivost tam jakási určitě je, takže bychom asi akceptovali pozitivně, kdyby byla právní kvalifikace změněna. Ale dostat pana Baldu na svobodu je jedna z priorit.

‚Pochopil, že s ním bylo manipulováno‘

Lidovky.cz: Co chtěl tedy svými činy způsobit, pokud to nebylo vyvolat v lidech strach z domnělých muslimských fanatiků?

Chtěl vyburcovat lidi, aby si uvědomili, že je tu nebezpečí, byť domnělé. Tedy že nám hrozí invaze uprchlíků, kteří nás tu budou masakrovat, jak se psalo na billboardech v době politické kampaně. Měl za to, že společnost to nedocenila. Nechtěl vyvolat strach. Že se někdo mohl bát, je jiná věc. Ale nevedl to tak, že chtěl vyvolat paniku a hrůzu. Tyto cíle neměl.

Lidovky.cz: Jak se lidé měli po jeho činech zachovat, co si od nich sliboval?

On, alespoň jak to prezentuje, chtěl lidi spíš probudit. Myslel si, že je jeden z mála, kdo je schopen pochopit vážnost situace. Podle něj o ní hovořily takové autority, že jim mělo být nasloucháno.

Lidovky.cz: Takže jeho úmyslem nebylo poštvat veřejnost proti imigrantům a vyvolat pogromy vůči nim? Nechat srazit vlaky a poházet letáky nasvědčují o opaku.

To v žádném případě. On chtěl, aby nejlépe každý oslovil svého poslance a senátora s cílem mu sdělit, že, a teď parafrázuji, lid by chtěl zavřít hranice, zmobilizovat armádu a podobné věci. Když si vezmete kontext toho roku a co se v médiích probíralo, měl za to, že na hranicích číhá obrovské nebezpečí, za chvilku bude u nás, a nikdo ho neřeší. Domníval se, že donutí lidi být kritičtí ke snahám, my víme, že imaginárním, zvát uprchlíky. Že to byla iluze, to víme třeba dnes, určitě to ví i on, ale tehdy to tak bylo.

Lidovky.cz: Váš klient je stále ve vazbě. Budete proti tomu brojit, aby se do pravomocného rozsudku dostal na svobodu?

V tuto chvíli máme primární cíl odvolat se a zbavit se nálepky teroristy. Je do jisté míry kontraproduktivní bojovat o vazbu, když víme, že čtyřletý nepodmíněný trest není úplně přehnaný. Soud byl v tomto velmi korektní. Ale rádi bychom docílili toho, aby byl pan Balda po více než roce propuštěn na svobodu. Ale nikoliv v rámci změny způsobu stíhání, ale skutečně tím, že by se podařilo překvalifikovat čin a dosáhnout nižšího trestu.

VIDEO: Nepáchal jsem teror, řekl důchodce kácející stromy

Lidovky.cz: Panu Baldovi je 72 let. Jak pobyt ve vazbě prožívá?

Z kraje měl obrovské potíže. Bylo to velmi nepříjemné, měl zdravotní problémy, což souviselo s postižením, které se probíralo u soudu. Poté byl medikován, čímž došlo k radikální změně v jeho psychickém rozpoložení včetně nahlížení na spoustu věcí. Organická porucha byla do jisté míry spouštěčem představ a iluzí, které nakonec vedly k tomu, co se stalo. Tím, že začal být ve vazbě medikován, se jeho stav zlepšil.

Ale je to starý člověk, byl zvyklý na poklidný život s manželkou a jeho první prohřešek k životě vedl k tomu, že byl dán do vazby. Pro každého je to obrovský nápor na psychiku, a u člověka tohoto typu je to ještě složitější. Pokud bychom měli hodnotit výkon vazby, tak za ten rok u něj došlo k obrovské sebereflexi. Už jen to u něj splnilo účel. Je to pro něj obrovské ponaučení, teď spoustu věcí chápe jinak včetně souvislostí. Osobně si myslím, že mu ten rok naprosto stačí.

Lidovky.cz: Pochopil ve vazbě, že to neměl dělat?

K tomu dospěl velmi záhy ještě předtím, než stabilizovali jeho psychiku. Pochopil, že přestřelil. U něj spíš došlo k reflexi v jeho světonázoru. Pochopil, že podlehl tlakům, které byly nekorektní a že s ním samým bylo manipulováno, jak je prakticky manipulováno s námi všemi.