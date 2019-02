‚Koran nam prikazovati zabijeti vas.‘ Jak se seniorovi zatemnila mysl a šel pokácet strom na koleje

PRAHA Více než deset metrů vysoké olše a borovice překřížily v létě cestu dvěma vlakům na Mladoboleslavsku. Na koleje padly poté, co je uřízl tehdy sedmdesátiletý Jaromír Balda. Podle soudu chtěl svést vinu na údajné muslimské fanatiky, veřejnost tím chtěl vybudit k ostražitosti vůči domnělé hrozbě migrace. Při svých činech si počínal sofistikovaně, jak vyplývá z rozsudku, jejž mají Lidovky.cz k dispozici.

„Chtěl v obyvatelstvu jednak záměrně vyvolat strach z migrační vlny, a to především z muslimů a z jejich chování a jimi zastávaných hodnot, (…), a jednak v záměru vyprovokovat obyvatelstvo, aby si z těchto důvodů uvědomilo, že České republice hrozí z migrační vlny nebezpečí, a proto požadovalo po své politické reprezentaci přijmutí účinných opatření,“ stojí v odůvodnění rozsudku, které server Lidovky.cz prostudoval.

První kolizi způsobil Balda 1. června 2017. Na trati ve směru Turnov-Všetaty, poblíž obce Josefův Důl, uřízl více než dvanáct metrů vysokou olši. Dráhu v úseku z jedné strany lemují skalní stěny, na druhé straně přechází terén ve svah. Téměř padesátitunový vlak do stromu narazil v osm hodin ráno rychlostí více sedmdesát kilometrů za hodinu. Nikomu z devíti cestujících se naštěstí nic nestalo.

Čtrnáctimetrovou borovici pak poslal senior na koleje ve směru Česká Lípa-Mladá Boleslav, mezi stanicemi Bělá pod Bězdezem-město a Bělá pod Bezdězem, 28. července večer. Prakticky stejně technicky disponovaný vlak do kmene najel rychlostí téměř sedmdesát kilometrů za hodinu. Strom se srážkou rozlomil vejpůl, i v tomto případě dohromady šest cestujících vyvázlo bez zranění.

„Pod vlivem zpráv z médií a informací od přátel ze zahraničí se začal cítit ohrožený a obával se apokalyptické okupace. Před čtyřmi lety začal mít problémy s vysokým tlakem, kdy mu vedlejší účinky předepsaných léků způsobovaly zlé sny. Zdálo se mu, že se sem valí plné vlaky islamistů, kteří vykřikují náboženská hesla a vraždí,“ přibližuje rozsudek motivy Jaromíra Baldy, jak o nich mluvil při líčení.

‚Zatemnila se mu mysl‘

Aby se se svými vizemi vypořádal, nejprve chtěl posprejovat budovu Národního muzea. Ale nakonec došel k přesvědčení, že musí provést něco radikálnějšího, co by přitáhlo pozornost lidí. Protože chtěl mít jistotu, že veřejnost po srážkách s vlaky zauvažuje správným směrem, rozházel na místě nehod letáky. Vyhotovil je zkomolenou češtinou. Ve vzkazech psal o tom, že útoky mají na svědomí islámští radikálové.

„Allah akbar czeski neverici pes. Mi tadi s nami Islam a djihad,“ zněl vkaz na letácích zanechaných na místě první kolize. Druhá zpráva byla mnohem obsáhlejší. Balda v ní třeba uvedl, že první srážka byla jen test. „Další train dlouhodlouho dlouhonejeti. nas abu imam rzikati disch video videt to dobra práce. czeski neverici pesi biti zbabovateli nebudou jezditi train, nebudou jezditi bus nebudou proti nam bojovati,“ psal.

V průběhu září a října 2017 podobná provolání vylepoval na železničních budovách, autobusových zastávkách či házel do poštovních schránek ve Starých Splavech, Doksech či Bělé pod Bezdězem. Podle verdiktu soudu k tomu starého pána vedla porucha osobnosti, která se u něj vyvinula vlivem dlouhodobého sledování zpráv s migrantskou tematikou v kombinaci s osobnostními rysy.

„Znalci v podstatě potvrdili, že vlivem informací, které k němu doléhaly z veřejné sféry a které se týkaly hrozeb, jež mají vytvářet uprchlíci islámského vyznání, se v jeho těle znásobovaly organické procesy, které mu laicky řečeno zatemňovaly mysl a bránily se rozhodovat racionálně,“ stojí v odůvodnění rozsudku, pod nimž je podepsaný předseda senátu Jiří Wažik. Přestože měl Balda sníženou příčetnost, nezbavilo ho to trestní odpovědnosti.

Auto s transparenty SPD

Senior měl poslední měsíce života na svobodě velmi blízko k SPD, byl aktivním stoupencem hnutí Tomia Okamury. Pomáhal s kampaní do sněmovních voleb. Pravidelně si o strachu z migrantů a násilí vůči nim mailoval s první ženou SPD v okrese Blankou Vaňkovou. „Bud do pr*dele z brokovnice mu ustřelit hlavu, tamtoho podříznout, tamtoho hodit z mostu,“ psal jí, jak by naložil s migranty. Dohromady si s Baldou vyměnili téměř čtyři tisíce mailů.

Policii navedly stopy k Baldovi na podzim 2017. Bezpečnostní kamery opakovaně zachytily jeho auto polepené transparenty SPD ve Starých Splavech a Doksech. Průjezdy časově odpovídaly tomu, kdy tam vylepoval a vhazoval letáky do schránek. Znalec upozornil, že jejich styl je podobný vzkazům z místa vlakových nehod. Soud povolil odposlechy. Policie si nakonec pro starého pána do jeho domu v Bakově nad Jizerou přišla loni 22. února.

Balda obratem skončil ve vazbě. V cele sedí dodnes, i po prvoinstančním rozsudku, jenž zazněl letos 14. ledna. Za teroristický čin a vyhrožování teroristickým činem má strávit čtyři roky za mřížemi. Soud výjimečně sáhl pod běžnou trestní sazbu. Ta se v takovém případě pohybuje v rozmezí od pěti do patnácti let. Soud přihlédl k tomu, že senior v průběhu vyšetřování plně spolupracoval. Také se přiznal, navíc zpytoval svědomí.

„Byl to zoufalý křik starého dědka k těm mladším, aby si dali pozor. Za toho tři čtvrtě roku, co sedím na Pankráci, se mi to v hlavě trochu srovnalo,“ řekl u soudu. Prohlásil, že neusiloval o teror, nýbrž jen o vyburcování lidí. „Pochopil, že přestřelil. Pochopil, že podlehl tlakům, které byly nekorektní a že s ním samým bylo manipulováno, jak je prakticky manipulováno s námi všemi,“ řekl serveru Lidovky.cz jeho advokát Aleš Tolnay.

‚Manipulace veřejnými osobami‘

Neverici pesi Jaromír Balda vyvedl několik verzí letáků, které měly vzbudit pocit, že do Česka se dostali muslimští extremisté. Psal v nich mimo jiné toto: „Mi sem prisli udelat daar al-islam. to biti dum islam. vi miti jen 1 moznosti – konverovati k Islam disch vi nas nerespektovati mi tadi udelati daar al harb to biti dům valka.“



„Ti nas zaciti moc bati tvoje pesice jen v burkini ne v bikini koupati nebo mi ji nos upiliti spolu nam TOP slouziti nebo beng beng prijiti i nasibojovnici neverici vsechni brzi zabiti.“



„Koran nam prikazovati zabijeti vas neverici pesi všude kde vas mi potkati. disch vi nas nerespektovati mi brzí moc to udelati. Mi taki udelati 2 test jak zastaviti vasi vlak. 1 u Bakof 2 u Bela Bezdez.“



„Disch mi neverici pesi semtex u most pouziti vlak do les svama jeti nebo dolu padati to taky dobra GUN biti Allah akbar neverici pesi.“

Soud na druhou stranu nepřistoupil na Baldovo vysvětlení, že nechtěl nikomu ublížit. V případě první nehody k tomu nebylo daleko. „Pokud by v tomto případě došlo k vykolejení vlevo ve směru jízdy, tak by pád soupravy směřoval na komunikaci, která vede pod srázem podél tratě. Mohlo by dojít ke zranění nebo usmrcení strojvedoucího, dalších zaměstnanců přepravy, cestujících a uživatelů pozemní komunikace,“ stojí v nepravomocném rozsudku.

Podle soudce si musel být Balda vědom toho, že po srážce se stromem může vlak vykolejit. Předseda trestního senátu kromě toho upozornil, jak si starý pán počínal sofistikovaně. Pilu si půjčil, na místo činu si nebral telefon. Navíc si boty pomazal benzínem, aby pes nezachytil pachovou stopu. Své činy plánoval dlouhodobě.

Předseda senátu nezapomněl zmínit další důležitý aspekt, jenž se na Baldových činech podepsal. Manipulace. „Manipulace veřejně vystupujícími osobami, které právě důvěřivost a obecný strach osob, jako je obžalovaný, využívají ve svůj prospěch. Obžalovaný je tak určitým způsobem obětí této manipulace,“ uvedl soudce. Na druhou ale zdůraznil, že měl starý pán zapojit kritický rozum.

Soud vedle odnětí svobody nařídil seniorovi psychiatrickou léčbu. Zda takový trest vstoupí v platnost, se ukáže až v řízení před Vrchním soudem v Praze. Minulý týden, jak upozornil Respekt, podali odvolání jak starý pán, tak státní zástupce. „Nechtěl vyvolat strach. Chtěl vyburcovat lidi, aby si uvědomili, že je tu nebezpečí, byť domnělé,“ podotkl advokát Tolnay. Chce, aby se čin jeho klienta překvalifikoval na obecné ohrožení.