Bez důvěry bude mrtvol přibývat. Jsme na hraně totálního kolapsu, míní matematik Levínský

Praha Do konce roku bude v Česku kvůli covidu-19 minimálně pět tisíc mrtvých a představa, že vládní opatření budou trvat jen čtyři až šest týdnů, je optimistická, říká matematik a ekonom René Levínský z CERGE-EI. Podle něj je jedním z hlavních problémů nedůvěra lidí ve vládní opatření a to, že chybí cíl, kam směřujeme.

Lidovky.cz: Vláda přijala tento týden nová opatření proti šíření nového koronaviru. Bude to podle vás fungovat?

Dříve nebo později to samozřejmě fungovat bude, protože si lidé uvědomí, že jde do tuhého. Otázkou je, co si představujeme pod pojmem fungovat. Není totiž jasné, co je naším cílem. Jsou tu dvě strategie. První je, že chceme mít epidemii nějakým způsobem pod kontrolou díky testování, trasování a karanténě, v té druhé strategii máme jiný cíl, jednoduše nechceme, aby nám kvůli přílišnému počtu nemocných zkolabovaly nemocnice.